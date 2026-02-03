Jaka Lakovic sobre las críticas de la afición al CB Gran Canaria: «Las entiendo, pero tenemos que estar unidos en las buenas y en las malas»

Confianza y apoyo. Eso es lo que solicita Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, a los aficionados amarillos para intentar solventar la crisis que padece el club claretiano esta temporada. Todo ello, en el marco de la previa de un derbi canario inédito en la historia ante La Laguna Tenerife, que es importante para la supervivencia de los grancanarios en la Basketball Champions League.

«Mi petición a nuestros aficionados es que nos apoyen, porque es vital para el equipo. Entiendo las críticas; el que paga su entrada tiene la libertad de expresarse como quiera, pero tenemos que estar unidos en las buenas y en las malas. No nos hemos rendido ni nos vamos a rendir, por lo que le pido a nuestra gente que estemos remando en la misma dirección para sacar adelante esto. Cuando las cosas son buenas es fácil estar orgulloso, aunque es en los malos momentos cuando más juntos debemos estar», señaló el preparador esloveno.

En ese sentido, el máximo responsable técnico del Granca aseguró que sus jugadores están «tocados, pero preparados y mentalizados para venir cada día a trabajar para cambiar la dinámica, porque sabemos que estamos en un momento difícil». Además, aseveró que, aunque a nivel personal no es la mejor situación de llevar, está «animado y con mucha energía para mejorar nuestra temporada, pero lo verdaderamente importante son los jugadores. Nosotros les estamos apoyando, focalizando en las cosas que hacen bien, sin olvidarnos de las cosas que tenemos que mejorar, porque somos conscientes de los aspectos en los que debemos dar una mejor versión».

Acierto y carácter

Para Lakovic, el principal problema que está teniendo su CB Gran Canaria se encuentra en el acierto, una cuestión que les está «castigando mucho. Hace varias semanas que no superamos el 30% en los lanzamientos de tres, lo cual hace muy complicado ganar partidos en una liga como la ACB. A partir de ahí, esa falta de acierto se traspasa al estado de ánimo y de confianza de los jugadores, porque cuesta más cambiar los escenarios de partido. Aun así, tenemos que seguir encontrando buenos tiros y pensar que van a entrar».

Por otra parte, destacó que su equipo no ha adolecido de falta de carácter, porque cree que han sabido reponerse en «muchos partidos de este último tramo. Hemos sufrido en ataque, pero se ha conseguido mejorar desde la defensa. No estoy de acuerdo en que haya faltado carácter, porque ponemos mucho esfuerzo en los partidos y en las posiciones defensivas. La falta de acierto es lo que nos está frenando».

Un rival legendario

En cuanto a La Laguna Tenerife, el técnico balcánico argumentó que el triunfo en la Liga Endesa ante los laguneros el pasado 28 de diciembre en el Santiago Martín les puede «ayudar a pensar que podemos ganar el partido, y aquí en casa, con nuestra gente, más, porque estoy convencido de que nos darán muchísima energía. Seguro que podemos replicar algo de lo que hicimos aquel día; no puede faltar nuestra intensidad y la intención de querer jugar a un ritmo algo más alto, como ya hicimos el sábado contra el MoraBanc Andorra».

Asimismo, destacó que el cuadro de Txus Vidorreta es un conjunto de «leyenda en esta Champions League. Juegan muy bien y, pese a que han tenido un par de semanas de bajón, ya están de vuelta con victorias como las de Barcelona y la de Baskonia. Están en un buen momento».

Labeyrie y Robertson

Para finalizar, Lakovic informó de que, por ahora, no habrá «más cambios en la plantilla por temas económicos, aunque el club siempre está atento al mercado», asegurando que el nivel ofrecido por Kassius Robertson, el último fichaje claretiano, mejorará. «Robertson tuvo un buen primer impacto ante Trieste, pero luego se le ha visto cansado. Hemos hablado con él y, en sus últimas semanas en Rusia, estaba entrenando en solitario, sin estar en la rotación ni en la dinámica junto al resto de los que fueron sus compañeros. Eso se le nota ahora, en sus esfuerzos y en su intensidad. Estamos convencidos de que nos aportará las cuestiones por las que lo hemos fichado».

También aclaró que a Louis Labeyrie, uno de los jugadores que peor rendimiento está ofreciendo esta campaña, le está «costando», aunque remarcó que le han traído para que «tenga un rol importante. Su papel va a depender mucho de su aportación al equipo. El otro día, en Praga, se quedó fuera por una cuestión de convocatoria; mañana estará en la lista, ya que solo será baja Andrew Albicy».