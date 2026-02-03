Sitapha Savané, sobre la crisis del CB Gran Canaria: «La preocupación no ayuda en estos casos; no podemos caer en la desesperación»

No es momento para el nerviosismo. Al menos, así reflexionó Sitapha Savané, presidente del Dreamland Gran Canaria, durante la presentación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la entidad para impulsar el joven talento artístico de la Isla, sobre la crisis deportiva que vive el conjunto claretiano. Una crisis por la cual, en este instante del curso, está más cerca de los puestos de descenso que de la zona de Playoffs y por la que se está protagonizando una de las peores campañas de la historia reciente del club a estas alturas. A pesar de ello, la calma es la receta con la que la directiva se está manejando, expresando que no hay alarmas encendidas en el peor momento del proyecto actual y ratificando en su puesto a Jaka Lakovic, el entrenador amarillo, en quien confían para cambiar la mala dinámica.

De ese modo, aunque la realidad del día a día muestra una situación de recelo por los malos resultados cosechados, así como el desempeño de un equipo que no ha dado muestras de regularidad en ningún momento, para el máximo mandatario amarillo la preocupación no «ayuda mucho en estos casos. Cuando uno empieza siempre tiene objetivos, pero en la vida no conseguimos todas las metas que nos marcamos. Aun así, la manera de responder al hecho de no alcanzarlas sí que determina lo que va a ocurrir después. Lo que estamos procurando como club es no caer en la desesperación, mantener la tranquilidad y apoyar a los que están en la cancha, que son los que tienen que hacer el trabajo».

No obstante, lo que sí asegura Savané es que desde dentro también se vive esta crisis con más angustia que desde fuera, alegando que la frustración por la marcha de la temporada es «compartida. Créanme que los jugadores, el presidente y todo el mundo en el club sienten el triple de frustración que un aficionado. Tenemos que estar unidos para salir de esta situación; no hay secreto». Ahí es donde, según sus propias palabras, comienza el trabajo de los directivos, que tienen que ayudar a la plantilla a «crear el mejor entorno posible para que puedan trabajar y aportarles todo lo que necesitan para poder salir de este momento».

Malacostumbrados

En ese sentido, para Savané la plantilla no encuentra su «punto adecuado y el primer paso es reconocer el problema; a partir de ahí, se trabaja en las soluciones. En eso están el entrenador y los jugadores cada día, porque son los primeros afectados por la marcha del equipo y porque vienen de tres temporadas en las que nos han acostumbrado, quizá demasiado, a lo muy bueno. Ellos son los primeros en autoexigirse».

Dentro de ese panorama, el presidente insular también recalcó que no hace falta «ser un Einstein» para entender cuál es el hándicap que está impidiendo al Granca ser lo suficientemente competitivo para no sufrir, aseverando que si eres el «último equipo de la liga en porcentajes de acierto en el triple y en los tiros libres no van a entrar los puntos. A veces, lo que parece muy complicado es bastante sencillo; la temporada pasada anotábamos un 36,5% en los lanzamientos exteriores y este curso estamos en un 30,5. Son pequeños detalles que, como sabemos en el deporte, te cambian todo. Ningún jugador deja de anotar por gusto; a todo el mundo le interesa y le gusta meter canastas. Si no ocurre, pues será por una serie de razones en las que ellos siguen trabajando cada día, deseando mejorar».

Dado el mal momento que vive la entidad, el duelo de mañana ante La Laguna Tenerife en la Basketball Champions League no llega en el mejor momento para los claretianos, aunque para el directivo lo mejor del deporte es que «te brinda una oportunidad cada día de hacerlo mejor. En el último derbi, tampoco llegábamos en el mejor momento, porque está haciendo una temporada, como bien se reconoce, de muchos altibajos».