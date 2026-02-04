El CB Gran Canaria de Jaka Lakovic decapita al Canarias, 72 -70, para soñar con Europa

El Dreamland Gran Canaria de Jaka Lakovic demostró que ya ha dado con la tecla para derrotar a su gran bestia negra, el Canarias de Txus Vidorreta que por segunda vez consecutiva hinca la rodilla esta temporada ante los claretianos y pierde su imbatibilidad en la Champions League.

En esta ocasión, el primer derbi canario europeo sonrió a los amarillos que fueron capaces de rehacerse de un mal inicio en el que comenzaron perdiendo por 0-8, en el que llegaron a caer por 17 puntos y en el que terminaron ganando por 72-70. Además el Granca se coloca como líder del grupo L.

Labeyrie, sin minutos

El esloveno sorprendió dejando fuera de la rotación a Louis Labeyrie, que no disputó ningún minuto a pesar de estar convocado, en un partido coral de los amarillos en el que Kassius Robertson se congració con la afición siendo el mejor de los locales con un 15 de valoración, 16 puntos y dos rebotes.

El primer derbi canario en la historia de la Basketball Champions League arrancaba con un claro dominio aurinegro, gracias al acierto de Van Beck y Fitipaldo que endosaban un parcial de salida de 0-8 a los claretianos.

Mal inicio y reacción positiva

Jaka Lakovic, entrenador de los grancanarioss, daba un voto de confianza a sus hombres y la reacción no se hacía esperar con con un 2+1 de Ziga Samar y dos canastas en transición de Nico Brussino que despertaban del letargo a la parroquia claretiana que veía como su equipo reducía la diferencia a un solo punto (7-8).

Scrubb estiraba la renta con el tercer triple aurinegro de la noche, pero el Granca se aferraba a Alocén y Kuath para contrarrestar el buen acierto de los laguneros desde fuera del arco en los primeros compases del duelo (13-16).

Empieza el festival de Robertson

Cinco puntos consecutivos de Kassius Robertson estrechaba el marcador en la recta final del primer asalto que era cerrado por Jaime Fernández con una bandeja que daba el triunfo en la primera batalla a los discípulos de Txus Vidorreta (18-22).

Kur Kuath se vestía de director de orquesta y asistía a Salvó que inauguraba la segunda manga con un triple desde la esquina, que era pagado con la misma moneda por Aaron Doornekamp. El intercambio de golpes no le bastaba a los amarillos para tomar el mando en el partido y Jaime Fernández daba un respiro a los laguneros haciendo diabluras desde la media distancia, optando Jaka Lakovic por parar el duelo a 5:59 para el descanso (25-31), en busca de hacer reajustes en el equipo.

El Canarias mete la directa

El Canarias recuperaba su acierto desde fuera del arco de la mano de Van Beck, Robertson minimizaba el impacto, Doornekamp cayéndose anotaba un canastón pisando la línea de perímetro y Shermadini sacaba rédito de sus galones en la pintura para forzar un nuevo tiempo muerto a menos de tres minutos para el descanso (27-38).

Fitipaldo desde la línea de castigo y Jaime Fernández con una veloz penetración hasta la cocina daban un nuevo acelerón para aumentar la renta claretiana al descanso del duelo (29-44).

La vieja guardia al rescate

El juego se reiniciaba con La La Laguna intentando poner tierra de por medio con un nuevo triple de Scrubb y con Gio Shermadini haciendo de las suyas en la pintura. Pero el Granca tiraba de la vieja guardia, con Nico Brussino en la zona de castigo, Mike Tobey y Pierre Pelos desde fuera del arco, sumando a Kassius Robertson para despertar los nervios de Txus Vidorreta que tiraba de tiempo muerto para sofocar el intento de rebelón claretiana (41-49).

Un crecido Nico Brussino volvía a aparecer en escena con una bandeja para apretar el marcador. Scrubb rompia la sequía aurinegra, pero Tobey hacía buena la ley del ex con cinco puntos, triple incluido, que ponía en órbita un Granca que volvía a encontrar la cara buena de Kassius Robertson para reducir la renta tinerfeña a la mínima expresión (50-51).

Lesión de Huertas

Huertas se elevaba desde cinco metros para clavar una canasta en suspensión magistral, pero los claretianos encontraban en Pelos y Kuath el antídoto para igualar la influencia de Shermadini en la pintura, mientras un mal apoyo del base brasileño del Canarias le dejaba fuera de la partida con una aparente torcedura de tobillo, que añadia más opciones de victoria para el Granca que llegaba al asalto definitivo a un solo punto de igualar la contienda (54-55) y con la noticia del triunfo del Nymburk sobre el Tiestre en el otro encuentro del grupo.

Remontada sin retorno

El Dreamland Gran Canaria entraba con el pie derecho en el último periodo merced a un 2+1 de Isaiah Wong que junto a Carlos Alocén completaban la remontada claretiana, en el mejor momento del partido para los soldados de Jaka Lakovic, intensos en defensa y encontrando buenos tiros en la zona (59-55).

Carlos Alocén asistía sin mirar a Salvó que aceptaba el regalo del maño para completar el parcial de salida de 7-0, que era roto con un triple por Van Beck, que encontraba la respuesta con la misma moneda de Isaiah Wong (64-58).

El Canarias sacaba petróleo de las mil y una artimañas de Gio Shermadini debajo del aro y de la muñeca de Jaime Fernández desde el tiro libre para meterse en la lucha por el partido (64-62).

Wong volvía a ejercer de Correcaminos para penetrar sin llamar hasta la cocina y anotar un 2+1 que se clavaba en la herida de un Canarias que no podía frenar las embestidas claretianas. Scrubb devolvía los tres puntos a los claretianos, pero Tobey y Samar paraban el golpe con cuatro certeros tiros libres que daban aire a los locales y obligaban a Vidorreta a detener el choque a 1:24 para el final (71-65).

Fitipaldo recortaba distancias desde el triple, pero Tobey sacaba una falta que valía su peso en oro, el esloveno perdonaba uno de los dos lanzamientos, pero el Canarias solo contaba con una posesión que culminaba el base charrúa para cerrar el marcador con el 70-72 que daba la victoria final a los amarillos, la segunda en el Top 16 de la BCL y el liderato del grupo L.