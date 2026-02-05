Europa, la tabla de salvación de la temporada para el CB Gran Canaria

La victoria de ayer del Dreamland Gran Canaria ante su eterno rival, La Laguna Tenerife, en el primer derbi canario europeo de la historia, puede ser el punto de inflexión que necesitaba la plantilla claretiana para cambiar su rumbo en una temporada en la que el equipo no ha cumplido con el primer objetivo del curso, estar en la Copa del Rey de Valencia y virtualmente se ha quedado también fuera del Playoff por el título.

Ante esta tesitura, Europa se ha convertido en el clavo ardiendo al que aferrarse en este cuarto año de la era Jaka Lakovic para salvar la temporada. Clasificarse para la Final Four más cara en los 10 años de historia de la Basketball Champions League (BCL) puede ser un aliciente que mantenga enchufada a la plantilla para reaccionar en la competición doméstica, empezando este domingo en su duelo con el Kosner Baskonia, para asegurar su presencia en Europa la próxima temporada, lo que en principio supondría tener que acabar el curso regular entre los 10 primeros clasificados de la ACB o levantando el trofeo de campeón de la BCL.

Consecuencias de un Granca fuera de Europa

Imaginar a un Granca fuera de Europa la próxima temporada sería un palo, no sólo en cuanto al presupuesto general del club, al no poder acceder en principio a la partida de la subvención para competir en competiciones europeas, sino también a la hora de reconstruir la plantilla sin el aliciente para los posibles fichajes de poder jugar la BCL el próximo curso.

La falta de acierto en el triple, la asignatura pendiente

Ante el Canarias se vio una imagen cercana a lo que aspira Jaka Lakovic para su equipo, con la salvedad del acierto desde fuera del perímetro, que una vez más no hizo acto de presencia. La diferencia con las últimas derrotas es que en vez de obcecarse con los triples que no llegaban, el equipo se remangó el mono de trabajo, se puso a picar piedra en defensa y buscó hacerse fuerte en el juego interior, haciendo gala de una solidaridad en defensa y de un espíritu grupal que pudo guiarles hasta una victoria ante su eterno rival, que puede ser incluso más importante que la lograda recientemente en el Santiago Martín.

Recuperar el porcentaje de acierto es el siguiente paso para seguir progresando y claro está que construir desde la victoria siempre es más fácil.

La desgraciada lesión de Huertas

Cierto es que la lesión de Marcelinho Huertas en el tercer acto mermó el potencial de La Laguna Tenerife en la recta final del encuentro, pero como bien reconoció el propio Txus Vidorreta, técnico de los laguneros, en su posterior comparecencia pública, su ausencia fue clave pero no decisiva, porque los amarillos ya habían remontado con el genio brasileño en pista.

Confirmación ante el Baskonia el domingo

El domingo, en el Arena, ante un Baskonia que necesita ganar a los grancanarios para asegurar su posición de cabeza de serie y evitar en cuartos de Copa al Barça, el Dreamland puede confirmar su cambio de inercia y demostrar que lo vivido ayer por la noche en el Arena no fue flor de un día, sino la semilla de un cambio que devuelva a los claretianos al lugar que les corresponde en la Liga Endesa.

Reconectar con la marea amarilla

En el derbi canario europeo se volvió a sentir el calor de la marea amarilla, como bien reconoció el propio Jaka Lakovic en el postpartido. La afición se volcó en cada decisión controvertida de los árbitros llevando en volandas a sus jugadores hacia una victoria final, no exenta de épica y en la que el rostro de felicidad de los jugadores al término del duelo, mostró el sentimiento de liberación de un grupo que ayer se quitó una losa de encima con una victoria tan importante a efectos clasificatorios, porque les daba el liderato al término de la primera vuelta del Top 16, sino también a efectos de recuperar parte de esa confianza perdida en un curso en el que nada salió como estaba previsto.

Nueva oportunidad para un Granca que quiere reenganchar a la afición y que en el derbi pudo volver a saborear la gloria de la victoria y del trabajo bien hecho. Europa muestra el camino de la redención y de la salida del túnel oscuro de la crisis deportiva en la que se ha visto inmerso el equipo este curso.