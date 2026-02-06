El duelo de la discordia entre el CB Gran Canaria y el Baskonia llega por fin al Arena

Aunque parezca increíble, el Granca y el Baskonia bajarán por fin el domingo (17.00 horas, Dazn) el telón de la primera vuelta de la Liga Endesa. Grancanarios y vitorianos se citan sobre la pista del Arena para disputar el partido de la discordia, correspondiente a la décima jornada y aplazado el 13 de diciembre por la borrasca Emilia. Ese aplazamiento levantó ampollas, al no aceptarlo de buen grado el cuadro vasco, ya en la Isla.

A partir de ahí, la intransigencia del Baskonia y la permisividad de la ACB con el conjunto vasco, que se negó a disputar el partido el 13 de enero la única fecha posible sin tener que alterar el calendario ni afectar a terceros, hizo que el duelo se retrasase hasta el domingo.

Insinuaciones desafortunadas desde Vitoria por el aplazamiento

Las insinuaciones surgidas desde Vitoria tildando de capricho la decisión del Cabildo de Gran Canaria de cerrar el Arena y el resto de instalaciones deportivas de la Isla con motivo de la virulencia de la borrasca Emilia, que abnegaron de agua el recinto de Siete Palmas, fueron la base principal de su negativa a cerrar la fecha del 13 de enero, buscando su beneficio, dado el apretado calendario que tiene por culpa de la Euroliga.

La falta de empatía del Baskonia fue patente desde el día antes del choque –el 12 de diciembre–, anteponiendo sus intereses particulares a la seguridad del personal del Instituto Insular de Deportes y de los propios equipos. Miembros de la expedición vitorina, incluso, tuvieron un enfrentamiento dialéctico con el personal del Arena al negarle la entrada en el recinto, a pesar de estar avisados por el Granca de la decisión del Cabildo de cerrar todos los recintos deportivos de la Isla.

Los vitorianos no dudaron en catalogar de «chirimiri» la borrasca Emilia, cuyos efectos todavía son evidentes a día de hoy en el recinto de Siete Palmas (se ha tenido que trasladar de sitio la tribuna de prensa por las goteras generadas por las lluvias).

Un cabeza de serie en el aire

La cabezonería del club vasco generó una situación rocambolesca durante el sorteo de la Copa del Rey de Valencia, al tener que celebrarse sin saber todavía qué equipos eran los cabezas de serie del torneo del KO. Y es que aunque el cuadro isleño se quedó fuera, su partido de la décima jornada ante el Baskonia sí que es fundamental para definir el calendario final de la competición que se disputa este mes. Esto trajo consigo una dantesca decisión: cambiar el encuentro de la jornada 19 del Granca ante el Bilbao Basket que se iba a disputar mañana para recuperar el choque ante los vitorianos, pasando el duelo ante los bilbaínos al próximo miércoles 18.

No solo los vizcaínos se vieron afectados por el capricho de sus vecinos, sino también el UCAM Murcia, Barça y La Laguna Tenerife, que deberán de esperar al final del encuentro para saber quién será el rival baskonista en los cuartos de final de la cita copera de Valencia. Si el Baskonia resulta vencedor, sería cabeza de serie y se enfrentará a La Laguna Tenerife el 20 de febrero (17.00 horas) en el Roig Arena. Si por el contrario resultase ganador del duelo el Dreamland Gran Canaria, sería el UCAMMurcia el que acabaría como cuarto clasificado al término de la primera vuelta y sería el adversario de los laguneros; si esto ocurre, los de Vitoria medirían fuerzas con el Barça en el mismo escenario, el mismo día, pero a las 20.00 horas.

Bonus extra para los vitorianos

Si tanto despropósito no fuese suficiente, el Baskonia cuenta aún con una ventaja extra. Al conocer de antemano los cruces de la Copa del Rey de Valencia, en cierta manera puede decidir no ser cabeza de serie y medirse al Barça, aunque el momento actual de ambos equipos no invita a pensar en que no prefiera medirse a un Canarias a la baja. Los claretianos, por su parte, necesitan ganar para alejar los fantasmas del descenso.