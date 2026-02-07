CB Gran Canaria - Baskonia (previa): Examen de recuperación con cuentas pendientes

El Dreamland Gran Canaria y el Kosner Baskonia se citan mañana domingo por la tarde (17.00 horas, Dazn) en el Arena en el choque que cerrará la décima jornada de la Liga Endesa, recuperando el partido aplazado con motivo de la borrasca Emilia que generó un clima de reproche entre ambos equipos, en especial en el bando baskonista, que no quiso entender en su momento la causa de fuerza mayor que obligó a aplazar hasta el día de mañana un partido, que con el paso de las jornadas se ha convertido en clave para discernir quien será el cuarto cabeza de serie de la Copa del Rey, en la que no estarán los grancanarios. Un triunfo de los azulgranas les convertiría en cabezas de serie y se medirían en cuartos a La Laguna Tenerife, mientras que una derrota le quitaría esa condición en beneficio del UCAM Murcia y se tendrían que medir al Barça.

El partido servirá para saldar todas las cuentas pendientes entre ambos clubs, pero al tiempo debería de servir como examen de recuperación para los claretianos de su conexión con la grada. Los primeros brotes verdes se vieron el pasado martes en la Basketball Champions League en su triunfo en un derbi canario para la historia ante su eterno rival, La Laguna Tenerife, en el Arena.

Cortar la racha de cuatro derrotas seguidas en ACB

Los grancanarios necesitan cortar la hemorragia de derrotas en la Liga Endesa, que les ha llevado a caer derrotados en sus últimos cuatro compromisos ligueros, lo que les ha situado en la decimocuarta posición de la tabla. Un triunfo les permitiría alejarse de una zona caliente de la tabla que se encuentra de momento a tres victorias de distancia por la incapacidad por el momento del San Pablo Burgos de sumar triunfos que le permitan acercarse a la zona de la salvación.

Inercia negativa en los baskonistas

Enfrente estará un Baskonia que ha visto frenada su racha positiva en liga que llevó a los discípulos de Paolo Galbiati a encadenar siete victorias consecutivas. Curiosamente su verdugo fue La Laguna Tenerife en el Santiago Martín (89-85), que sería su rival en la Copa si resulta victorioso esta tarde ante los grancanarios.

Tampoco le han ido mejor las cosas esta semana en su doble compromiso en la Euroliga, donde los vitorianos han caído en su visita al Armani Milán (109-89) y en casa ante el Barça (91-97), que sería su rival copero en caso de caer ante los amarillos esta tarde.

Favoritismo vitoriano, con matices

La siempre caprichosa estadística atribuye el favoritismo a la escuadra norteña que se ha impuesto en 57 de sus 84 cruces directos con los claretianos. Aunque, los amarillos se han impuesto en la era Lakovic en dos de sus tres últimas visitas al Arena, siendo el único triunfo azulgrana en la jornada 11 del curso 2022-23 (68-96).

Problemas en ambas enfermerías

Ambos equipos llegan con problemas en sus respectivas enfermerías. Andrew Albicy, el capitán de los amarillos, salvo sorpresa de última hora, será baja con motivo de su lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, que en principio debería de tenerle fuera de las pistas entre 10 y 14 días. Peor lo tiene en este sentido Paolo Galbiati que no podrá contar con Tadas Sedekerskis ni en principio con Markquis Nowell. Además tendrá que descartar a un extracomunitario para el encuentro.