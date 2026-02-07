CB GRAN CANARIA
Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria, destaca los peligros del Baskonia: "un ritmo alto de juego, sus transiciones y su tiro de tres"
El esloveno vuelve a incidir en el mensaje de que el reciente triunfo en el derbi ante el Canarias debe servir como "un punto de inflexión"
Jaka Lakovic no termina de fiarse de las tres últimas derrotas del Baskonia, su rival de mañana en el Arena (17.00 horas, Dazn), ante La Laguna Tenerife en la competición doméstica y ante el Armani Milán y el Barça en la Euroliga. En su opinión, la escuadra vitoriana "ha ido de menos a más esta temporada". De su rival destaca que es "atlética y físicamente muy poderoso, propone un ritmo de juego muy alto, jugando mucho en transición y con mucho acierto de tres".
El talento ofensivo baskonista
Dentro del potencial de los azulgranas, el estratega balcánico se centra en su "talento ofensivo", destacando como figuras a "Howard, Luwawu-Cabarrot, Simmons, Forrest… Y otros jugadores que les acompañan como Spagnolo, Radzevicius, Frisch, o Kurucs, que está jugando una muy buena temporada" y reconoce que es "un equipo complejo con el que jugar".
Las claves para la victoria
Su discurso en cuanto a las claves para aspirar a la victoria en el partido, no cambian: "nuestra defensa de transición, el rebote, y defender las situaciones de uno contra uno".
El esperado punto de inflexión
La victoria del pasado miércoles ante el CB Canarias en el primer derbi canario europeo de la historia le ha permitido al equipo tener "una buena semana de trabajo, incluyendo el buen juego durante el partido, en el que remontamos y lo ganamos". "Espero que nos sirva como un punto de inflexión para seguir creyendo y construyendo, y al final, sumando" agrega esperanzado.
El regreso al Arena de Khalifa
En cuanto al retorno de uno de los ilustres canteranos claretianos que tuvo bajo sus órdenes en su primera temporada en el banquillo, Khalifa Diop y de la evolución del senegalés en el seno del conjunto vitoriano, reconoce el esloveno que "tuvo problemas físicos al principio, pero poco a poco se está estableciendo como un hombre fijo en la rotación de Baskonia". "Con sus características, para mí siempre ha sido un chico de referencia en nuestro juego en cuanto a esfuerzo, intensidad, y todo lo que nos aportaba, tengo solo las mejores experiencias con él, y muy buen recuerdo", admite Lakovic, quien reconoce que está "encantado de volver a verlo en la Isla".
