El CB Gran Canaria es vapuleado por el Baskonia y se empeña en vivir la pesadilla de pelear por la salvación

La crisis del Dreamland Gran Canaria se acrecienta con una derrota que definitivamente deja a los claretianos a dos victorias del descenso, el que marca el San Pablo Burgos de Porfi Fisac. El Baskonia asegura su condición de cabeza de serie en la Copa del Rey tras sacar los colores a su rival, en un Arena en el que habían perdido las dos últimas temporadas (75-97).

Duro fue ver a Khalifa Diop cerrando el marcador con un mate y una celebración que quizás sobraba en un partido en el que sólo hubo un equipo, el baskonista, que dominó el escenario desde el 0-8 inicial y que en ningún momento vio peligrar su victoria ante un Granca sin argumentos y que da la sensación de que no da más de sí.

Mike Tobey y Louis Labeyrie volvieron a ser de lo peor del equipo, Carlos Alocén volvió a no tener casi minutos en la rotación, tras sufrir un leve pinchazo en la parte posterior del muslo, por precaución y para no sobrecargar al maño y Kur Kuath (18 de valoración, 15 puntos y cinco rebotes) e Isaiah Wong (15 de valoración, 17 puntos y tres rebotes) fueron de lo poco salvable de los amarillos.

Andrew Albicy arriesga y es de la partida

Jaka Lakovic optaba por arriesgar con la presencia de Andrew Albicy en la convocatoria tras no poder terminar ningún entrenamiento completo con el resto del grupo durante la semana, ante la importancia del duelo contra el Baskonia, tras el triunfo de ayer del San Pablo Burgos que acercaba el abismo del descenso a tan solo dos victorias de distancia.

Como era de esperar Khalifa Diop le dispensaba una calurosa ovación durante la ronda de presentaciones por parte de la que fue su afición antes de que se desatasen las hostilidades sobre la pista del Arena en el arranque del encuentro aplazado correspondiente a la jornada 10 de la Liga Endesa.

Una vez más, a remar contracorriente

Las cosas no arrancaban bien para un Granca que parecía negado de cara al aro en los primeros compases del encuentro, lo que aprovechaba el Baskonia para colocar un parcial de salida de 0-8 que era roto por Isaiah Wong desde la línea de castigo, aunque el 2 perdonaba uno de sus dos lanzamientos para desesperación del respetable y de Lakovic en la banda.

Brussino tiraba de malabares para inaugurar el casillero de dos puntos y Albicy entraba en pista para clarificar las ideas en ataque de los claretianos. Pelos daba la vida desde la esquina con el primer triple de los isleños en el duelo (6-9).

Mejoría en defensa, pero sin acierto

La mejoría en defensa no venía acompañada del acierto necesario para culminar la remontada, lo que era aprovechado por Diakite, Spagnolo y Luwawu-Cabarrot para estirar la renta baskonista en la recta final del primer asalto (8-18), obligando a Lakovic a quemar su primer tiempo muerto a falta de 2:16 para finiquitar la primera manga.

Salvó y Robertson, con sendos triples, respondían a las canastas de Luwawu-Cabarrot, Diakite, que se estrenaba desde fuera del arco y Kurucs que cerraban el primer acto del duelo con un 14-26.

Buena puesta en escena en el segundo acto

El Granca regresaba del descanso entre actos con energías renovadas, con Robertson y un espectacular mate de Kuath sentando las bases de la rebelión claretiana. Pero el Baskonia sofocaba a cañonazos los intentos de remontada locales, clavando un triple liberado Markus Howard para silenciar el Arena (18-29).

Los intentos de triple de Brussino y Labeyrie no conseguían perforar el aro vitoriano. Para colmo el árbitro le concedía canasta a Khalifa Diop por una acción de Tobey que solo vio el juez del encuentro, desatando la ira del respetable (18-31).

Luwawu-Cabarrot marca las diferencias

Una nueva canasta tras robo a Brussino de Luwawu-Cabarrot llevaba a Lakovic hasta el pedal del pánico en busca de cortar la hemorragia de puntos que amenazaba con romper el partido antes del descanso, a 4:43 del ecuador del duelo (18-33).

Pelos acababa con la sequía claretiana con un canastón a aro pasado. Tobey se cargaba con su tercera personal y el Baskonia seguía sumando desde la línea de castigo. Wong dejaba su tarjeta de visita tras entrar sin llamar hasta la cocina, convirtiendo un 2+1 y los amarillos apretaban en defensa para cortar la cadencia anotadora de su rival. Llegándose al ecuador del duelo tras una jugada de pizarra de los vitorianos que culminaba Diakite para colocar el 25-39 en el luminoso.

Con Samar y Wong no basta

Samar retornaba a la pista en el reinicio del juego tras ausentarse en la recta final del segundo acto al tener que colocarse un nuevo apósito sobre su herida en la ceja. Kurucs monopolizaba los puntos vitorianos, con ocho puntos consecutivos, un triple incluido, en el arranque de la tercera manga en la que el Granca seguía perdonando desde la línea de castigo.

Wong y Samar, este último con un triple, intentaban devolver a los suyos a la lucha por el partido, pero Markus Howard contestaba con un triple cerca del medio campo y el base esloveno del Granca ensartaba su segundo acierto consecutivo más allá del perímetro. Cerrando la serie de nuevo Howard con un nuevo triplazo que dejaba a los amarillos con un sabor agridulce (38-53).

Una vez más Wong rompía las cinturas baskonistas ejerciendo de Correcaminos, pero Luwawu-Cabarrot desde debajo del aro y Trent Forrest desde fuera del arco dinamitaban las esperanzas de la afición amarilla, teniendo Lakovic que detener el partido a 3:35 para el final del act (41-60).

El Arena vuelve a increpar a los jugadores

De poco servía el parón, obligando a Jaka Lakovic a parar el reloj a 1:22, tras encajar un parcial de 2-7, recibiendo el enfado del Arena en forma de silbidos de parte de la grada (43-67).

Robertson con un triple y Salvó con una canasta de las suyas calmaban los ánimos, aunque el Baskonia seguía diciendo la última palabra para cerrar el penúltimo asalto con los puntos de Spagnolo y Radzevicius que dejaban el partido decidido a falta de 10 minutos (48-71).

Diez minutos de más

El último cuarto del Granca volvió a ser un quiero y no puedo. A pesar de que Robertson inauguraba el acto con un triple, seguía jugándose a lo que quería el Baskonia, que se permitía refrescar su quinteto, aprovechando Omoruyi y Spagnolo para incrementar sus guarismos, mientras que en el bando amarillo, Pelos, Salvó y Wong intentaban suavizar el palo final de los vitorianos.

Howard y Luwawu-Cabarrot con sendos triples, seguían estirando su renta ante un equipo, el claretiano que deambulaba por la pista deseando que el tiempo terminase lo antes posible y que como punto y final de su humillación pública terminaba con un mate de Khalifa Diop que colocaba el definitivo 75-97 en el marcador y desataba nuevos silbidos del respetable.