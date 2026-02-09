Israel González, técnico del Trieste, próximo rival del CB Gran Canaria en la Champions: "Jaka Lakovic es el entrenador ideal para solucionar los problemas del equipo"

¿Cómo se gestó su llegada al Pallacanestro Trieste?

Tuve una oferta en verano y mostré interés desde el principio, porque me parecía un buen proyecto, me transmitieron cuál era su forma de trabajar, me ilusionó el proyecto y al final todo salió bien y pude fichar.

Cambia Berlín por Trieste, ¿qué nos puede decir de la ciudad que va a visitar el miércoles el Granca con motivo de ese cuarto partido del Top 16 de la BCL?

Es una ciudad fronteriza con Eslovenia, pequeña, pero bonita, con una plaza espectacular que da al mar, por lo que reciben la llegada de muchos cruceros. Es además una ciudad de baloncesto, con una afición muy apasionada y en la que le puedo asegurar que el baloncesto se vive al cien por cien. Aquí voy por la calle y la gente me saluda, se para a hablar conmigo, toda la gente sabe quien soy y en ese aspecto es muy diferente a Berlín, donde todo se vivía con un poco más de anonimato. Como ciudad tiene a Liubliana -lugar de nacimiento de Jaka Lakovic, entrenador del Granca- a una hora en coche, que es también una ciudad muy interesante.

¿Le costó adaptarse después de estar siete años en Berlín?

La verdad es que no porque yo ya viví en Italia dos años cuando era joven y hablo italiano. Para mí ha sido volver a refrescar el italiano y la cultura es muy parecida a la española, donde nos gustan las mismas cosas, se come bien y la gente es muy amable. La adaptación por todos esos motivos ha sido fácil a nivel personal. En cuanto al nivel deportivo reconozco que ha sido un cambio, porque venía tanto del Alba Berlín como del CB Gran Canaria con una cultura muy parecida, donde habíamos formado una cultura de baloncesto en la que me sentía muy identificado y aquí es diferente, me he tenido que adaptar y aprender cosas nuevas.

¿Qué club se ha encontrado en cuanto a medios para trabajar, presupuesto y objetivos?

Es un club modesto pero ambicioso, en el que se están poniendo los pilares para poder hacer todo a nivel deportivo lo mejor posible y donde tenemos un pabellón a nuestra total disposición, se ha realizado una fuerte inversión en el cuerpo técnico, donde tenemos todos los recursos necesarios para trabajar al más alto nivel.

Al igual que el Granca usted, que viene de la Euroliga y de la Eurocup, es un novato en la BCL, ¿qué le parece el formato de la competición?

La BCL tiene un buen equilibrio entre partidos y descanso, porque la Euroliga quizás tiene una carga de partidos demasiado alta. Hay que proteger la calidad de nuestro baloncesto, porque para que el baloncesto europeo sea más interesante que el americano debe de primar que haya una competición exigente, en la que cada partido se juegue a muerte, donde haya una preparación táctica, donde cada balón importe y a veces si nos saturamos con demasiados partidos todo eso se va perdiendo y al final se convierte en una mala copia del baloncesto americano, donde siempre van a tener mejores jugadores de los que podemos tener en Europa. Por eso, si queremos competir con ellos debemos de ofrecer un baloncesto de calidad y compitiendo cada dos días no se puede ofrecer. El formato de la BCL es muy equilibrado en este sentido.

¿Qué sintió volviendo al Gran Canaria Arena para enfrentarse al Granca?

Siempre es muy especial, porque es un club que lo llevas dentro, que lo quieres, en el que tienes tantos amigos y gente conocida, donde has vivido tantas experiencias, ..., y encima cuando tienes un reconocimiento como el que me hicieron antes del partido sinceramente es una experiencia que me la llevo en el corazón. Para mí el sentimiento fue como el de si hubiera ganado un título, porque me sentí muy orgulloso y agradecido.

En ese partido se llevaron ustedes la victoria con una diferencia de seis puntos, ¿cuáles fueron las claves de aquel partido para poder sorprender al Granca en su casa?

La verdad es que nosotros íbamos con muchas lesiones y a veces las lesiones hacen que los jugadores sepan que van a jugar muchos minutos y eso hace que ganen en confianza, aunque, por otro lado, tienes los problemas de rotación, de energía y de cansancio. Nos salió un partido muy bueno, en el que jugamos en ataque moviendo muy bien el balón, siempre jugando las mejores opciones. Hubo un momento en el tercer cuarto en el que a pesar de encontrar buenos tiros estuvimos mucho tiempo sin poder meter, pero aun así nuestra defensa fue muy buena. Donde realmente no estuvimos muy bien fue en el rebote defensivo, especialmente por la baja de nuestro pívot titular, Mady Sissoko, por lo que fuimos dominados en el rebote, pero hicimos un partido muy completo como tiene que ser para ganar en un campo tan difícil como es el Gran Canaria Arena.

¿Qué partido tiene en mente para el miércoles ante los claretianos?

Intentaremos hacer el mejor partido posible. Sabemos que el Gran Canaria está pasando por una fase difícil, pero el otro día ganaron el derbi ante La Laguna Tenerife y ahora mismo son los líderes del grupo, empatados con ellos y tienen un nivel suficiente como para venir aquí e intentar ganarnos. Nosotros tenemos que hacer un partidazo para tener opciones de ganar.

Ambos vienen de perder en sus últimos partidos ligueros, ¿cómo puede afectarles a ambos en este partido en cuanto a esa necesidad de reivindicarse y de volver a la senda de la victoria?

Espero que para nosotros sea un factor de motivación el reivindicarnos y volver a la senda de la victoria. Veníamos de tres victorias consecutivas en la Liga italiana y esta derrota en el último partido nos ha dolido porque estábamos jugando muy bien y nos han remontado un partido que parecía que lo teníamos muy bien controlado. Espero que sea un encuentro que nos permita salir con esa rabia y ese cabreo para poder hacerlo mejor contra el Gran Canaria.

Desde la distancia ¿cómo ve la crisis deportiva que está atravesando el Granca en la ACB?

Estas cosas muchas veces pueden suceder, por muchos motivos, que no conozco en este caso en particular cuáles puedan ser, pero desde la distancia sólo puedo decir que espero que todo eso se arregle, que las cosas salgan bien para Gran Canaria y con la filosofía que tiene el club de paciencia, de creer en la gente que tiene alrededor, estoy seguro que conseguirán salir adelante. Recuerdo que en mi etapa en el club también pasamos por una situación similar, pero desde el club confiaron en nuestro trabajo y al año siguiente se mantuvo el staff y la filosofía de juego, y terminamos disputando una final de la Copa del Rey. Además, considero que Jaka Lakovic es un grandísimo entrenador y sabrá encontrar la forma de resolver los problemas, aunque espero que empiecen a resolverlos después de nuestro partido en Trieste.

¿Qué le parece la plantilla actual del Granca?

Es un equipazo, los equipos de ACB, en general, siempre son muy fuertes en Europa. La Champions League es una competición dominada por los equipos españoles y jugamos ante uno de los rivales más difíciles de la competición.

¿Entiende las críticas que está recibiendo Jaka Lakovic esta temporada después de venir de tres buenos años y de haber conquistado la Eurocup en su primer año?

En el mundo del deporte sabemos que el pasado se olvida muy rápido, pero Jaka es muy posiblemente el mejor entrenador para el Gran Canaria, lo está haciendo muy bien, aunque ahora esté atravesando una fase con problemas. Pienso que es el entrenador idóneo para resolver esos problemas.

¿Echa de menos España después de estar tantos años viviendo fuera?

La verdad es que sí que se echa de menos, especialmente a los amigos, el saber como funciona todo, el vivir en tu casa, el conocer a la perfección tu cultura, esa comodidad.

En un futuro lejano, porque esperamos que las cosas le vayan muy bien en Italia, ¿se ve en un futuro regresando al Granca como entrenador jefe de los amarillos?

No lo sé. Gran Canaria es uno de los equipos de mi vida. Tuve una experiencia brutal allí, ganamos la Supercopa, jugamos una final de la Copa del Rey, una final de Eurocup, es uno de los equipos que tengo en el corazón, donde tengo tanta gente conocida y es un club estupendo.