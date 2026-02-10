Los aficionados del Dreamland Gran Canaria podrán ver gratis el partido contra el Pallacanestro Trieste: fecha, horario y cómo ver este encuentro de la FIBA Basketball Champions League

El Dreamland Gran Canaria está encontrando en la FIBA Basketball Champions League su mejor versión esta temporada, la cara más amable de un curso muy malo en la competición doméstica. Por eso, el conjunto de Jaka Lakovic no quiere desaprovechar el duelo ante el Pallacanestro Trieste, una oportunidad clave para seguir sumando victorias en Europa y aliviar, al menos en parte, la mala dinámica de resultados que arrastra en la Liga Endesa. Así, podría encauzar el pase a los cuartos de final de la competición europea.

El equipo de Jaka Lakovic suma dos victorias y una derrota en la Round of 16, la segunda fase de la Basketball Champions League. Los claretianos se impusieron al ERA Nymburk y a La Laguna Tenerife en el primer derbi canario europeo de la historia, un partido épico, en el que el CB Gran Canaria remontó una desventaja de 17 puntos tras una brillante segunda parte para acabar venciendo por solo dos puntos (72-70) a un CB Canarias que llegaba líder del grupo e invicto.

La única derrota de los amarillos llegó ante el rival al que se enfrentan esta semana, el Pallacanestro Trieste. En el estreno de esta segunda fase, los italianos asaltaron el Gran Canaria Arena y se llevaron la victoria por 71-77, dejando a los isleños sin margen de error desde el inicio. Ahora, el Dreamland Gran Canaria buscará la revancha en Italia para dar un paso de gigante hacia los cuartos de final de la BCL.

Gracias al basket average, el conjunto de Lakovic lidera actualmente el grupo L, empatado a puntos con La Laguna Tenerife. Por ello, un triunfo en esta jornada supondría un impulso clave y permitiría abrir distancia con el resto de rivales del grupo. Por su parte, los italianos son colistas del grupo, aunque todo está muy apretado.

Estado actual del grupo L de la BCL / Basketball Champions League

¿A qué hora juega el Dreamland Gran Canaria?

El partido Pallacanestro Trieste - Dreamland Gran Canaria correspondiente a la jornada 4 del grupo L de la Rounf of 16 de la Basketball Champions League se jugará el miércoles 11 de febrero, a las 19:00 hora de Canarias (20:00 hora peninsular) en el Palasport "Cesare Rubini" de Trieste (Italia).

Así puedes ver gratis el partido Pallacanestro Trieste - Dreamland Gran Canaria

El próximo enfrentamiento entre el CB Gran Canaria y el Pallacanestro Trieste podrá seguirse en directo y de manera gratuita a través de los canales oficiales de la FIBA. Los aficionados claretianos tendrán disponible el partido en Courtside 1891, la plataforma de streaming que posee los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España.

Para acceder a la retransmisión solo es necesario registrarse gratuitamente en la web, lo que permitirá disfrutar no solo de este encuentro, sino también del resto de partidos del torneo. Además, la plataforma ofrece resúmenes, reportajes y contenido exclusivo de la competición organizada por la FIBA.

Recuerda que en LaProvincia.es podrás seguir la última hora del Pallacanestro Trieste - Dreamland Gran Canaria, las reacciones posteriores al partido y toda la actualidad del CB Gran Canaria tanto en la Basketball Champions League como en la Liga Endesa.