Pallacanestro Trieste - CB Gran Canaria (previa): Salvar Europa como mal menor de la temporada

A una hora en coche de su ciudad natal, Liubliana, busca Jaka Lakovic (19.00 horas, Teledeporte) recuperar su primer puesto en el grupo L de la Basketball Champions League, tras vencer el Canarias al Nymburk. Ganar y de paso recuperar el averaje de seis puntos perdido en el Arena ante el Treviso -único equipo que ha sido capaz de vencer a los claretianos en Europa esta temporada- sería un paso de gigante de cara a poder asegurar su presencia en los cuartos de final de la competición. Ante una temporada catastrófica en la competición doméstica, salvar Europa se ha convertido en un mal menor necesario para intentar salvar un curso para el olvido.

Los grancanarios aterrizan en territorio transalpino tras sufrir una nueva derrota, la duodécima del curso ante un Baskonia que les trituró a base de físico y acierto, lo que sumado a la victoria inesperada del Burgos ante La Laguna Tenerife, ha desatado en la Isla un incipiente temor por salvar la categoría, al ver el abismo a tan solo dos victorias de distancia.

Tampoco llega en su mejor momento su rival, el Pallacanestro Trieste, del exclaretiano Israel González, que veía como el Tortona le remontaba en la competición doméstica y les cortaba una racha victoriosa de tres triunfos consecutivos. No obstante, los transalpinos marchan sextos en la Lega A con un balance positivo de nueve victorias y ocho derrotas.

El aviso de la primera vuelta

La derrota sufrida por los claretianos en el encuentro de la primera vuelta en el Arena a manos de los italianos debe de servir como aviso para un Granca que debe de evitar subestimar a un rival, que sobre el papel es inferior.

Los discípulos de Israel González supieron jugar sus cartas a la perfección y dar un paso al frente a pesar de las bajas que tenían, sobre todo en el juego interior, en el que la ausencia de su pívot titular, Mady Sissoko, condicionó su juego interior, a pesar de lo cual, la decisión de Jaka Lakovic en aquel partido fue la de dejar fuera de la rotación a Kur Kuath para contar con Louis Labeyrie, lo que facilitó las cosas a la escuadra italiana, a pesar de que perdieron en aquel duelo la batalla por el rebote.

Un rival motivado

La motivación de los italianos es total de cara a disputar un partido en el que son conscientes de la superioridad teórica de los claretianos, pero conociendo las dudas de los amarillos como fruto de una temporada en la que no terminan de coger la velocidad de crucero y en el que la falta de confianza en su tiro les está pasando factura.

Será clave la labor de Jaka Lakovic a la hora de conseguir aislar a sus hombres de todo el ruido mediático generado en torno a la mala inercia del equipo para centrarse en ganar un partido que podría prácticamente asegurarles su presencia en la siguiente fase.

De Italia a Granada

El equipo viajará al término del partido a Granada, para afrontar el sábado su siguiente duelo liguero, motivo por el cual ha viajado toda la expedición a Trieste y se espera que Lucas Maniema sea el único en regresar a la Isla para medirse al Real Madrid el viernes con el equipo de la Liga U.

Brussino receta concentración

El alero argentino Nico Brussino reconoce que les espera «una semana complicada», pero considera que tienen «condiciones para afrontar estos dos compromisos», aunque estima como vital para hacerse con la victoria en Trieste «estar concentrados los 40 minutos en el partido».

En cuanto a sus claves para aspirar a sumar la cuarta victoria en la fase de grupos ante el Trieste pasan por « jugar en equipo, ser físicos en defensa, y en ataque encontrar los espacios liberados que ellos nos den». «Estamos en una situación complicada, pero sabemos que tenemos mucho equipo, mucho talento y que, en cualquier día, podemos salir para adelante y creo que mañana (por hoy) será uno de esos días», declaró el argentino antes de viajar.