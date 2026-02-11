El CB Gran Canaria se reivindica en Europa con su mejor partido en la Champions League (70-94)

El Dreamland Gran Canaria superó con sobresaliente su examen en Trieste, en un partido en el que los amarillos aunaron una buena defensa con un acierto en el triple no vista hasta la fecha en la temporada, con 15 aciertos desde fuera del perímetro en 37 intentos, destacando en este apartado Nico Brussino -su mejor marca en ACB desde fuera del arco es de seis intentos- y Eric Vila -superó su mejor marca que en la competición doméstica es de cuatro aciertos- con cinco triples cada uno, seguidos de Pierre Pelos -el mejor del partido con un 24 de valoración, 17 puntos, seis rebotes y una asistencia- con tres, y Salvó y Robertson con uno cada uno.

Los grancanarios no solo consigueron la victoria que les devuelve la primera plaza del grupo L, sino que además lograron superar con creces el averaje de seis puntos logrado por los italianos en el Arena (70-94).

Destacar una vez más la decisión de Jaka Lakovic de dejar a Louis Labeyrie fuera de la convocatoria, en una decisión que la buena actuación del resto de interiores claretianos demostró que fue acertada por parte del técnico esloveno. Tampoco disfrutó de minutos por precaución, Carlos Alocén, tras sufrir un leve pinchazo en el muslo en su último partido liguero ante el Baskonia, para no poner en riesgo al maña de cara al encuentro vital del próximo domingo ante el Granada.

Brussino saca el rifle de francotirador a pasear

Un Nico Brussino enchufado abría el partido con tres triples consecutivos que permitían a los claretianos comenzar mandando en el marcador con un 4-11 de salida; mientras el Trieste encontraba en el acierto de Markel Brown desde fuera del arco la pócima para contrarrestar la exhibición del argentino y meterse en la lucha por el partido.

Mike Tobey, otro de los representantes de la guardia pretoriana de Jaka Lakovic, se sumaba con su acierto bajo el aro para ayudar a su compañero en la pelea cuerpo a cuerpo con los transalpinos, que reclutaban para la batalla a Mady Sissoko y a Toscano-Anderson.

El Trieste apretaba los dientes para recortar diferencias ante un Granca al que las rotaciones parecían no afectarle a su rendimiento, con Samar, Robertson y Kuath manteniendo una ventaja de cinco puntos para los claretianos (14-19).

Reseteo del partido

El esfuerzo de los italianos les permitía colocar el 19 iguales merced a un triple certero de Uthoff y dos acertados lanzamientos desde la línea de castigo de Toscano-Anderson que devolvían el duelo al punto de partida.

Dos tiros libres convertidos por Wong permitían a los grancanarios cerrar la primera manga con una tímida ventaja (19-21).

Intercambio de parciales

Un parcial de 0-5 en el reinicio del juego con un triple de Kassius Robertson y una trabajada canasta debajo del aro de Salvó, obligaba a Israel González, técnico del Trieste, a detener el partido a las primeras de cambio a 8:51 para el descanso (19-26).

El Granca amenazaba con romper el partido con un triple a tabla de Salvó, pero el Trieste contestaba con un parcial de 5-0, merced a un triplazo desde la esquina de Uthoff y una veloz penetración de Brown, que devolvía los nervios al banquillo claretiano que detenía el crono a 6:38 para el descanso (24-29).

Salvó, Tobey, Pelos y de nuevo Nico, al rescate

Salvó, Tobey y Pelos mantenían controlados los intentos de remontada de los italianos y devolvían a los amarillos a la barrera psicológica de los 10 puntos (27-37).

El mejor Brussino del curso se levantaba para clavar dos triples más consecutivos para elevar a cinco su renta personal, anulando el acierto desde fuera del perímetro de Ruzzier y disparando a los claretianos en el luminoso (31-43).

Brooks y Brown acercaban posturas, pero Tobey volvia a imponerse en la pintura para mantener a los claretianos en los dobles dígitos de diferencia y Samar cerraba la primera parte para colocar el 37-49 con el que ambos equipos enfilaban el túnel de vestuarios.

El Granca dinamita el duelo

El Granca metía la directa en el reinicio del juego en la tercera manga con un parcial de 0-7, con el estreno desde fuera del perímetro de Vila y junto a Wong y Tobey, obligaban al Trieste a parar el partido a 7:59 para el final del tercer acto (37-56).

Toscano-Anderson con un triple liberado rompía la sequía de los italianos en el comienzo del cuarto. Pero, el control del partido era de los amarillos, que encontraban en la efictividad de Wong desde la línea de tiros libres y en las buenas sensaciones de Tobey bajo el aro, la mejor manera de responder a los tímidos intentos de los discípulos de Israel González, en especial de Toscano-Anderson, por meterse de nuevo en la pelea por la victoria (46-60).

Los triples marcan el camino

El Granca aumentaba la brecha en el marcador con dos triples consecutivos de Pelos que obligaban a los locales a congelar el tiempo en busca de soluciones a 1:52 para el final del acto (48-68).

Los intentos transalpinos por maquillar el resultado se volvían a topar con la efectividad de los amarillos fuera del arco, con Vila ensartando su segundo triple en el encuentro, para llegar al asalto final con todo encarrilado no solo para ganar el encuentro sino también para recuperar el averaje (50-71).

Vila iguala los cinco triples de Brussino

Con el partido decidido Jeff Brooks inauguraba el marcador con un nuevo triple, pero Vila les pagaba de inmediato con la misma moneda, pero por partida doble, para desesperación de la parroquia local que enmudecía ante la superioridad manifiesta de los hombres de Lakovic en el partido (56-77).

Vila igualaba la marca de cinco triples de Brussino en el partido, en una actuación antológica del ala-pívot catalán que se reivindicaba en el partido, al tiempo que dejaba herido de muerte a los italianos, sin opciones de ganar ni de recuperar el averaje (61-81).

El Granca enfilaba su marcha triunfal hacia su tercera victoria en el grupo L, con Maniema aprovechando los últimos minutos de partido para seguir creciendo en el primer equipo, en un plácido final en el que Pelos volvía a perforar el aro italiano desde la larga distancia antes de que hiciera lo propio Iannuzzi para colocar el definitivo 70-94.