El CB Gran Canaria, a evitar una mala racha sonrojante este sábado en Granada

El Dreamland Gran Canaria abandona el oasis de felicidad en el que se ha convertido Europa esta temporada, acariciando el pase a los cuartos de final de la Basketball Champions League tras vencer el miércoles en la pista del Trieste italiano, para toparse de bruces con su cruda realidad en la Liga Endesa, donde tiene solo dos victorias de colchón con respecto a la zona de descenso después de firmar cinco derrotas seguidas.

Casademont Zaragoza, Hiopos Lleida, Valencia Basket, Morabanc Andorra y Baskonia. Cinco tachones en el expediente preocupante del Granca. Tanto que si a esa nómina se añade este sábado (18.00 horas, Dazn) el nombre del Coviran Granada, el colista de la ACB, los amarillos rubricarían una racha sonrojante que dispararía todavía más las alarmas.

Los registros de Porfi Fisac

Tanto que, de perder, la marca de seis encuentros consecutivos de la liga regular supondría igualar el segundo peor registro de los claretianos en esta década; el otro data de la temporada 2021-22 con media docena de encuentros seguidos perdidos con Porfi Fisac en el banquillo. El mismo entrenador empeoraba esa marca en el curso en el que llegaba al club grancanario, el 2020-21, cuando el equipo sumó hasta ocho derrotas consecutivas. Pero a pesar de ello, en esas dos campañas el Granca logró enderezar el rumbo para jugar el Playoff, algo que virtualmente ya está descartado en la actual.

Los cinco encuentros consecutivos que lleva perdidos hasta ahora el Dreamland igualan la marca de la 2023-24, pero en aquella ocasión fueron los tres últimos de la liga regular y los dos de cuartos del Playoff contra el Real Madrid. También se encajaron cinco derrotas seguidas, ya con Jaka Lakovic en el banquillo, entre el final del curso 2024-25 y el inicio del siguiente, sumando encuentro de la fase regular y las eliminatorias por el título.

La victoria europea en Triestre del miércoles , además de una manera contundente (70-94), reaviva la moral de los amarillos para el duelo ante un Granada que solo lleva un triunfo en los 19 encuentros que ha disputado, el que conseguía allá por el mes de noviembre en su cancha ante uno de los poderosos de la Liga Endesa, el Valencia Basket nada menos. Con estos antecedentes, todo lo que no sea una victoria este sábado escocería, y mucho, en el Granca.