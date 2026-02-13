CB Gran Canaria, victoria o drama en la pista del Granada

«Ganar, ganar y volver a ganar». Frase que dejó para la eternidad el mito Luis Aragonés en el refranero futbolístico y que le viene al pelo a la situación que afronta actualmente el Dreamland Gran Canaria en su particular calvario en la Liga Endesa esta temporada, nada que ver con su trayectoria en la Champions europea en la que virtualmente tiene asegurado su billete para cuartos.

Pero en la ACB todos son desgracias para los amarillos en los últimos tiempos. Cinco derrotas consecutivas colocan al Granca en una situación inimaginable en las previsiones iniciales del curso. Sin Copa del Rey y sin Playoff por el título, salvo milagro, a los de Jaka Lakovic les persigue el fantasma del descenso, pues el Burgos, penúltimo, está a solo dos victorias de la escuadra grancanaria, aunque ésta figura con un partido menos en un casillero que pondrá al día el miércoles próximo recibiendo al Bilbao Basket en el Arena.

Pero antes, este sábado (18.00 horas, 'Dazn'), se cita con el Granada en el duelo de la vigésima jornada. Victoria o drama para los insulares. Y es que para los claretianos todo lo que no sea un triunfo en la pista del colista, que solo ha ganado un encuentro en lo que llevamos de temporada –vencía ante su afición nada menos que al Valencia Basket–, supondría una estocada anímica de esas que cuesta mucho digerir.

El Dreamland Gran Canaria llega al encuentro en la decimocuarta plaza de la clasificación con un balance de seis victorias y 12 derrotas, empatado con el Casademont Zaragoza, 15º y que presenta los mismos números que los amarillos; estos tienen un triunfo más que el Andorra (16º) y los dos de ventaja ya comentados con respecto al Burgos (17º).

La plantilla del Granca se agarra a las buenas sensaciones que dejaba el conjunto isleño el pasado miércoles en Europa, imponiéndose de manera desahogada en la cancha del Trieste. «El equipo llega a Granada con muchas ganas, sabiendo la importancia del partido que tenemos al frente, es clave para terminar esa mala racha en Liga Endesa e ir hacia adelante», señalaba el base esloveno Ziga Samar, que compite por tener minutos con el ya recuperado Albicy y el renqueante Carlos Alocén, al que se reservaba en el duelo continental tras sufrir un imprevisto físico en el enfrentamiento del pasado domingo con el Baskonia en el Arena, que se saldaba con derrota local.

A diferencia del duelo disputado en Italia, Louis Labeyrie, descartado en esa ocasión, vuelve a un 'roster' del que sale el canterano Lucas Maniema, quien regresaba a la Isla a diferencia de sus compañeros para formar con el filial de la Liga U que en la tarde del viernes se medía con el Real Madrid en el Pabellón de La Vega de San José.

Nuevo fichaje nazarí

El Granca tiene enfrente este sábado a un rival que pide agua por señas y que a estas alturas tiene casi los dos pies en la categoría de plata. Después de hacer muchos ajustes en su plantilla, la escuadra dirigida por Arturo Ruiz no carbura, pero no tira la toalla a pesar de sus números. El viernes mismo hacía oficial la incorporación de Javan Johnson, que llega para reforzar el tiro exterior de los nazaríes y debuta frente a los amarillos.