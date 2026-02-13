Dreamland sigue sin pagar al CB Gran Canaria y el Cabildo inicia acciones legales

Sin noticias de Dreamland. El CB Gran Canaria continúa sin ver en sus arcas el dinero que la empresa del sector audiovisual le adeuda en concepto de patrocinio y es por ello que el Cabildo de Gran Canaria ya ha comenzado a tomar medidas legales, algo que ha comentado Aridany Romero, consejero del área de Deportes del ente público, haciendo referencia al contrato firmado por todas las partes.

«El patrocinador principal sigue sin pagar las cantidades que nos adeuda. Como hemos dicho en sesión plenaria, ya hemos iniciado las acciones legales que nos faculta el propio contrato para reclamar la demanda de cantidades por la vía de la reclamación previa; tienen ahora un tiempo para satisfacerlo, hasta finales de febrero, y si no seguiremos aumentando la presión. Por escrito, Dreamland le ha transmitido al CB Gran Canaria su intención de seguir manteniendo su nombre en la camiseta y que se iba a poner al día».

Habrá ampliación