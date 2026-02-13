CB GRAN CANARIA
Dreamland sigue sin pagar al CB Gran Canaria y el Cabildo inicia acciones legales
Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, confirma que la empresa continúa sin pagar lo adeudado y remarca que el ente público ha empezado a trabajar para su reclamación. Además, remarca que el propio club está trabajando en busca de un nuevo patrocinio ante estos impagos
Sin noticias de Dreamland. El CB Gran Canaria continúa sin ver en sus arcas el dinero que la empresa del sector audiovisual le adeuda en concepto de patrocinio y es por ello que el Cabildo de Gran Canaria ya ha comenzado a tomar medidas legales, algo que ha comentado Aridany Romero, consejero del área de Deportes del ente público, haciendo referencia al contrato firmado por todas las partes.
«El patrocinador principal sigue sin pagar las cantidades que nos adeuda. Como hemos dicho en sesión plenaria, ya hemos iniciado las acciones legales que nos faculta el propio contrato para reclamar la demanda de cantidades por la vía de la reclamación previa; tienen ahora un tiempo para satisfacerlo, hasta finales de febrero, y si no seguiremos aumentando la presión. Por escrito, Dreamland le ha transmitido al CB Gran Canaria su intención de seguir manteniendo su nombre en la camiseta y que se iba a poner al día».
Habrá ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- Las Palmas de Gran Canaria negocia el desalojo de dos locales en la plaza de la Música
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- La Autoridad Portuaria de Las Palmas expulsa 28 embarcaciones del Muelle Deportivo desde el año pasado
- Una inmobiliaria de Las Palmas de Gran Canaria acusa a su abogado de falsear un acuerdo que le llevó a la quiebra
- Canarias encara su primer gran fin de semana de Carnaval: regresa la calima y la Aemet activa el aviso por fuertes vientos y oleaje
- Las Palmas de Gran Canaria organiza por primera vez un Carnaval infantil y otro senior