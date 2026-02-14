Un Brussino de récord y un Kuath imperial dan la sufrida séptima victoria del curso al CB Gran Canaria (83-90)

Victoria agridulce del Dreamland Gran Canaria en casa del colista, el Covirán Granada (83-90). Los claretianos, sin brillo, han sufrido para sumar su séptima victoria de la temporada ante un rival, el nazarí que mantuvo sus opciones de victoria hasta la recta final del choque. La irrupción de un Nico Brussino letal desde fuera del arco, que con siete triples batió ante los granadinos su récord en ACB desde la larga distancia, y de un Kur Kuath imperial en los dos aros, que con 35 créditos de valoración (22 puntos, nueve rebotes y dos asistencias), marcaron las diferencias para llevarse la victoria de regreso a la Isla.

A pesar de la importancia de la victoria, en la expedición claretiana, es imposible estar plenamente contentos por la grave lesión sufrida por Miquel Salvó en el primer cuarto y que a la espera de que se le puedan practicar las pruebas pertinentes, pinta que el alero catalán ha sufrido una lesión de rodilla que podría dejarle fuera de las pistas lo que resta de temporada.

Louis Labeyrie volvió a quedarse sin minutos en la rotación, lo que podría conllevar su salida del equipo durante el parón copero y de las Ventanas FIBA si el club logra cerrar un recambio de garantías, aunque la lesión reciente de Salvó podría cambiar las preferencias de la dirección deportiva dada la condición de cupo del catalán y los problemas ya conocidos en la Basketball Champions League.

Jaka Lakovic repetía con Eric Vila como titular en el duelo ante el Granada que no podía contar para el partido con su último fichaje, el alero norteamericano Javan Johnson.

Monopolio anotador de Wong en el arranque

Un triple de Rousselle servía para inaugurar el electrónico en el partido, encontrando respuesta en Wong, el único de los amarillos acertado en los primeros compases del encuentro. Brussino constataba que su acierto desde la larga distancia no le acompañaba en el arranque del encuentro, con dos errores consecutivos, mientras Alibegovic y de nuevo Rosusselle, consolidaban con sendos triples el liderazgo en el marcador de los nazarís (10-7).

El juego de los grancanarios no terminaba de convencer a Lakovic que tiraba de tiempo muerto mediado el primer asalto tras sufrir un potente mate de Alibegovic que colocaba el 13-7 en el luminoso.

Kassius Robertson acababa con el monopolio anotador de Wong en el bando claretiano con una canasta en suspensión, pero el Granada aprovechaba los problemas en la circulación del balón de los grancanarios para seguir engordando su renta.

Escalofriante lesión de Salvó

Un nuevo triple local del examarillo Mehdy Ngouama estiraba la ventaja del cuadro nazarí. Kuath y Samar recortaban diferencias, pero el acierto de Bozic desde la línea de tiros libres le daba tranquilidad al conjunto andaluz.

Una acción ofensiva de Salvó ante Brimah terminaba con el alero catalán teniendo que retirarse en camilla con fuertes dolores en su rodilla, tras sufrir un inoportuno resbalón, que no presagiaban nada bueno.

Un parcial de 0-3 le permitía a los grancanarios recortar la diferencia al término del primer asalto a una sola canasta de distancia (20-18).

Exhibición de Kur Kuath

William Howard inauguraba el marcador en el segundo acto con un triple, pero respondía Kuath con tres acciones espectaculares y un tiro libre convertido por el surdudanés que se bastaba con siete puntos nacidos de manos del sursudanés que completaba la remontada y obligaba al Granada a parar el partido a 7:34 para el descanso con un 23-25 en el marcador.

Una antideportiva de Samar sobre Rousselle permitía al base galo del Granada devolver las tablas al electrónico. Carlos Alocén saltaba a la pista tras dejar atrás sus molestias musculares que le dejaron sin minutos en Trieste y el partido enloquecía con un correcalles en el que el propio Rousselle se bastaba para responder los puntos de Brussino, que acertaba desde fuera del arco y de la dupla de interiores formada por Pelos y Kuath (30-32).

Correcalles sin control

El ida y vuelta favorecía a los grancanarios, con Pelos y Robertson manteniendo a los suyos con una renta de tres puntos en el marcador a pesar de los intentos granandinos de recuperar la ventaja en el marcador (34-37).

La persistencia de los andaluces les permitía culminar la remontada con un triple monumental de Jassel Pérez y una canasta de pillo de Alibegovic debajo del aro, obligando a Jaka Lakovic a detener el juego a 2:49 para el descanso (39-37).

Jassel Pérez, de héroe a villano

Kuath seguía brillando bajo los dos aros, Ngouama hacía daño con una contra, pero era Brussino con su segundo triple el que llevaba el partido a un nuevo tiempo muerto a seis segundos para el final de la primera parte. La pizarra de Arturo Ruiz, técnico de los granadinos, convertía a Jassel Pérez en el héroe de la primera parte con un triplazo sobre la bocina que dejaba a los locales por delante al término de los primeros 20 minutos (44-42).

Dos técnicas consecutivas sobre Jassel Pérez obligaba al dominicano a abandonar el partido al quedar descalificado y Kur Kuath seguía ejerciendo de pesadilla para la defensa granadina.

El Granada veía como Olumuyiwa se cargaba con su cuarta personal y Kassius Robertson entraba en ebullición para abrir una brecha en el marcador, comn la ayuda de Pierre Pelos y a pesar de los intentos de Rousselle y Howard de evitar el despegue de los claretianos mediado el tercer asalto (54-59).

Brussino al rescate

Un triple de Alibegovic acercaba al Granada que picaba piedra en defensa y aprovechaba el acierto de Bozic y Brimah desde la línea de castigo para completar la remontada de los andaluces en la recta final del tercer acto, llevando a Lakovic a parar el juego a falta de 1:35 para el final del tercer acto (63-60).

Dos triples de Nico Brussino acudían al rescate de los amarillos. Ngouama no perdonaba desde el tiro libre, pero era Wong quien se elevaba desde cinco metros para devolver a los amarillos la ventaja en el marcador al término del tercer cuarto (67-68).

Brussino volvía a sacar su rifle de francotirador en el arranque del último asalto con dos triples consecutivos que obligaban al Granada a parar el partido a 8:46 para el final del duelo (67-74).

El Granada se resistía a entregar la cuchara y recurría a Bozic y Alibegovic para mantenerse en la pelea por el partido en su recta final (73-76).

Albicy cierra la victoria con dos triples

Los claretianos encontraban de nuevo al mejor Kuath en la pintura y a un Brussino que batía su récord de triples en la ACB superando los seis que metió al Andorra en 2023, al clavar el argentino su séptimo acierto desde fuera del arco (75-81).

Las buenas sensaciones en la recta final animaban a Albicy que aprovechaba que quedaba liberado para clavar un triple centrado que complicaba las cosas para un Granada que paraba el partido a 2:55 para el final (77-86).

La reacción nazarí llegaba desde fuera del arco con un triplazo de Ngouama. Los nervios le pasaban factura al cuadro nazarí en los minutos finales, aunque el Granca no terminaba de cerrar el partido a su favor. Tobey completaba su horripilante partido con su qunta personal que le dejaba fuera del partido. Albicy intercambiaba triples con Alibegovic y Kuath cerraba su brillante actuación con un tapón sobre Ngouama que dejaba el marcador en un 83-90 que le daba a los amarillos su séptima victoria del curso.