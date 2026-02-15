El CB Gran Canaria activa la búsqueda urgente de un nuevo cupo

El Dreamland Gran Canaria trabaja desde el pasado sábado para solucionar el tremendo vacío que deja en el plantel amarillo la lesión de uno de sus capitanes, Miquel Salvó, durante el primer acto del encuentro de los claretianos ante el Covirán Granada, en la pista nazarí. El alero catalán se sometió ayer a una resonancia para conocer la gravedad de su problema en la rodilla derecha, si bien los resultados no se conocerán hasta el día de mañana. A falta de oficialidad, desde el primer momento todo apunta a que el jugador se perderá lo que resta de temporada. Por ello, en la dirección deportiva ya se trabaja en el peor de los escenarios.

Desde que ocurriera la fatal lesión, el club se encuentra sondeando en profundidad el mercado en busca de un cupo que pueda cubrir el vacío dejado por Salvó en la rotación del equipo amarillo, sobre todo en la Basketball Champions League (BCL), una competición que exige tener cinco cupos.

Estudio de todas las alternativas

En la jornada de mañana se estudiarán las alternativas tanto para reemplazar al alero catalán como decidir si se da o no salida a Louis Labeyrie; esto último siempre y cuando llegue una oferta por el galo, situación que niegan que se haya producido por el momento desde la entidad.

La desaparición del cuatro galo de las rotaciones de Jaka Lakovic deja clara la voluntad del esloveno de prescindir de los servicios de un jugador que ni encaja con los sistemas de juego del equipo ni ha caído en gracia en la afición.

Cuestión de prioridades

La prioridad del Dreamland es la búsqueda de un cupo que pueda actuar en el tres o en el cuatro, lo que podría alterar los planes de salida de Labeyrie en el caso de que finalmente no tengan la posibilidad de cerrar dos fichajes.

El mercado de cupos en verano fue uno de los caballos de batalla para Willy Villar, director deportivo; finalmente este apartado no se saldó de la mejor manera para los amarillos, obligados a descartar a uno de los interiores en cada partido de la BCL para dar entrada a un canterano -Maniema o Heinonen, hasta el momento-.

El fichaje del cupo que sustituya a Salvó podría pasar por el pago de una cláusula de salida a algún equipo de la zona baja de la ACB, incluso en el mercado de la Primera FEB, como ya ocurriera con la llegada del alero venezolano Michael Carrera, procedente del Movistar Estudiantes, en marzo de 2023; la otra vía sería lograr una cesión de algún club sin problemas de cupos, dado que esta temporada los amarillos no van a estar en la pelea por entrar en puestos de Playoff.

Parón desde el miércoles hasta el 8 de marzo

Dentro de la urgencia de la situación, al menos el Granca cuenta con la tranquilidad que le da el parón por la Copa y las Ventanas FIBA. Después del duelo del miércoles ante el Bilbao en el Arena, hasta el 8 de marzo, cuando recibe al Madrid, no vuelven a competir.