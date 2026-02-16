Eric Vila, ala-pívot del CB Gran Canaria: "Es imposible cubrir la baja de Salvó"

El ala-pívot del Dreamland Gran Canaria, Eric Vila, abría la última semana previa a la Copa del Rey, a dos días de medirse al Bilbao Basket en el Arena, en un partido clave para alejar los fantasmas del descenso y confirmar la mejoría del equipo tras sus triunfos en Trieste y Granada. A pesar de la mejoría en lo deportivo, el gerundense se mostró apesadumbrado por la lesión de Miquel Salvó en el encuentro del sábado en Granada: "Fue una victoria dura, creo que ninguno celebramos nada por la circunstancia de Miqui, hemos pasado un par de días complicados emocionalmente y ahora tenemos que ganar por él, porque es un jugador que nos da mucho, le vamos a echar de menos y tendremos que cubrir esa baja que es imposible de cubrir. Le deseo que se recupere lo antes posible y decirle que estamos con él".

Un paso al frente

El jugador confirmó su predisposición a dar un paso al frente para poder echar una mano en la posición de tres mientras el club busca un recambio de garantías para Salvó, afirmando que "si así se me pide está claro que intentaré hacerlo lo mejor posible, aunque sé que es difícil cubrir a Miqui por sus características, porque aporta mucho en el poste y también estaba ahora jugando a un gran nivel, pero por mi parte si creen que puedo ayudar al tres, como ya he hecho en algún momento de la temporada, allí estaré". "Nico Brussino está jugando a un nivel increíble ahora, y seguro que él también dará ese paso adelante", agregó.

En el plano personal, el interior amarillo reconoció que "me siento bien, estoy contento por poder ayudar al equipo, creo que mi rol está creciendo y va más allá de los puntos que pueda aportar, cuando estoy en pista abrir un poco más esos espacios y que mis compañeros puedan tener también más espacio, así que estoy contento por ese crecimiento, pero sobre todo porque el equipo poco a poco está jugando mejor".

No renuncian al Playoff

El catalán tras las últimas victorias del equipo declaró que "no es lógico renunciar a estar en el Playoff, aún queda toda una segunda vuelta y creo que estamos en esa transición para cambiar nuestra dinámica, por eso quiero pensar que el equipo va a serguir creciendo y no podemos conformarnos con una victoria, el equipo entiende que el partido ante el Bilbao del miércoles es muy importante, no sólo para ir al parón con buenas sensaciones, sino también para seguir ganando partidos, porque al final lo importante es ir partido a partido y si hacemos un buen trabajo seguro que habrá opciones".

Recuperar la sensación de victoria

Para Vila el duelo ante los Hombres de Negro "es muy importante, sobre todo porque creo que es clave recuperar la sensación de victoria, la de Granada fue un poco amarga, pero al final está ya en el casillero y entendemos que a partir de aquí tenemos una base sobre la que construir, porque el equipo ha estado sólido en bastantes momentos del partido y entendiendo bastante lo que queremos buscar, por lo que si seguimos haciendo el buen trabajo que estamos haciendo van a llegar más victorias y ese es el camino".

La mala temporada en ACB

En cuanto al bajón de rendimiento durante esta temporada en la ACB que les mantiene en la zona baja de la tabla, el ala-pívot respondió que "no creo que se deba sólo a un factor, hay varios, está claro que al equipo le costó mentalmente rehacerse de esas derrotas, pero también hay un aspecto táctico y creo que ahora estamos comprendiendo un poco mejor a lo que queremos jugar y donde están las ventajas en cada partido". "En el partido de Italia, tanto Pepe (Pelos) como yo, tuvimos alguna ventaja más y supimos aprovecharñas y en el partido de Granada, sabíamos que Nico (Brussino) estaba muy acertado y que teníamos que buscarle y ahí entendimos que sacrificarnos por el equipo para encontrar estas ventajas, que es lo que estamos haciendo", explicó.

Las claves para ganar al Bilbao

Respecto a las claves para poder repetir el miércoles con otra victoria, el catalán señaló que "tenemos que controlarles bien en transición, ellos ayer jugaron bien contra el Baskonia, así que habrá que controlar a sus tiradores, que aunque ayer no estuvieron acertados, seguro que lo estarán el miércoles". "Es un equipo que rebotea muy bien en defensa y esa es la tercera clave para intentar minimizarles".

Los efectos del parón

El posible efecto del parón por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA, reconoció que "no hemos pensado mucho en ese parón, porque al final cuando vienen tantos partidos sólo pensábamos en ellos porque son muy importantes, pero un parón así para un entrenador y para el equipo nunca es ideal, aunque es lo que toca". "Puede servirnos al final para reajustar cosas que con la lesión de Miqui tendremos que engranarlo un poquito mejor y esas dos semanas pueden permitirnos hacerlo lo antes posible", matizó.

La mejoría en el tiro exterior del equipo

En cuanto a la mejoría del tiro exterior en los últimos partidos, Vila quiso aclarar que "cada partido es un mundo, pero nos ha ayudado el entender esas ventajas a las que hacía antes referencia y encontrarlas, es algo que el equipo está haciéndolo mejor, además entendemos que un fallo es un fallo y que por él no se acaba el mundo, es algo muy común en el deporte y confiamos en los compañeros, el trabajo se está haciendo".

Llamamiento a la marea amarilla

No faltó el llamamiento a la afición amarilla de cara al duelo del miércoles, resaltando que "cuando estamos remando y la afición nos da ese impulso extra, como por ejemplo pasó el día del Tenerife, en esos momentos son nuestro sexto jugador, además, creo que ahora estamos en un momento en el que estamos con esa buena dinámica y si ellos se suman a nosotros creo que vamos a tener más opciones de ganar".

Su exhibición triplista en Trieste

Por último, el jugador expresó sus sensaciones durante su festival triplista en Trieste, donde anotó cinco triples claves en la victoria claretiana: "Como deportista son los momentos que buscas, cuando estás con tanta confianza, hay espacios y como jugador es lo ideal encontrar ese feeling, en ese momento tenía esa confianza, sabía que me iban a llevar balones y aunque estaba centrado en meterlos, es un momento como deportista muy top y es lo que buscamos, esa adrenalina de que siga entrando, es algo muy difícil de describir".