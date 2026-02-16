Miquel Salvó, alero del CB Gran Canaria, afronta una lesión que le puede mantener alejado de las pistas entre ocho y 12 meses

Se confirma el peor de los presagios en el caso de la lesión de rodilla de Miquel Salvó. El alero catalán ha sufrido la rotura del tendón rotuliano de su rodilla derecha, una dolencia cuya recuperación se estima entre ocho y doce meses, en función de la evolución de la recuperación por parte del jugador.

El tendón rotuliano es uno de los tejidos más importantes de la rodilla porque contribuye a la extensión de dicha articulación. Su labor es esencial porque une el hueso de la rótula con la tibia y, por tanto, permite la extensión de la rodilla. Su rotura plantea una imposibilidad para la extensión de la rodilla y por tanto impide a la persona que lo sufre caminar o simplemente permanecer de pie. Por ello, ante una lesión de este tipo, el objetivo médico es reconstruir el tendón para permitir que la rodilla pueda conservar la capacidad de extensión.

Cupo, capitán claretiano e internacional

El Dreamland Gran Canaria pierde durante lo que resta de temporada a un jugador clave en la plantilla claretiana por su condición de cupo, además de ser uno de los capitanes del equipo y de los primeros en salir a la palestra a dar la cara ante los medios y la afición cuando las cosas han venido mal dadas en el plano deportivo. Su polivalencia también le permitió el curso pasado ayudar al equipo en la posición de cuatro cuando fue necesario e independientemente de los minutos que ha disfrutado en pista siempre demostró su condición de jugador de equipo.

Su pérdida afectará no sólo al Granca, sino también a la selección española de Chus Mateo, donde el alero catalán suele ser un habitual en las Ventanas FIBA desde la etapa anterior con Sergio Scariolo.

Termina contrato

El jugador, al igual que el resto de la vieja guardia, termina contrato con la entidad claretiana al término de la presente campaña, lo que coloca al club en la complicada decisión de renovar o no al jugador, más allá de lo deportivo.