CB Gran Canaria - Bilbao Basket: Despejar los fantasmas antes del parón y un homenaje a Salvó

Una oportunidad antiestrés antes de un parón larguísimo de 18 días. El Dreamland Gran Canaria juega mañana (20.00 horas, DAZN) su último partido antes de un receso obligado por la disputa de la Copa del Rey y de las Ventanas FIBA con la idea de coger aire respecto a la zona de descenso para afrontar el tramo final de la temporada con algo más de tranquilidad. El conjunto claretiano tendrá enfrente al Bilbao Basket en un choque que corresponde a la 19ª jornada de la Liga Endesa, que se aplazó para perpetrar del todo la pataleta del Baskonia después de la suspensión y posterior reubicación del duelo que le debía enfrentar a los grancanarios y que no se pudo celebrar por la borrasca Emilia. En ese sentido, el equipo entrenado por Jaume Ponsarnau, quien logró alcanzar los 500 partidos dirigidos en la ACB el domingo pasado, llega a la Isla buscando volver a asaltar los puestos de Playoffs y ganar en una pista como el Arena, donde solo ha podido ganar una vez.

La principal cuestión que debe solucionar Jaka Lakovic para este encuentro es ver cómo encaja la rotación tras la dura lesión sufrida por Miqui Salvó en Granada. El alero catalán tiene una rotura del tendón rotuliano y se va a perder lo que resta de curso, un aspecto que obliga a los isleños a ir al mercado a buscar un cupo sustituto. Aun así, ese escenario no será real del todo hasta después del parón, por lo que entre Brussino, que ya jugó una minutada en tierras nazaríes con un partidazo de récord, y los otros tres exteriores del plantel insular –Kassius Robertson, Isaiah Wong y Lucas Maniema– tendrán que cubrir esa baja para este último compromiso del mes en Siete Palmas.

Pequeño subidón antes de recibir a un buen rival

Lo cierto es que el Granca llega a esta cita tras haber conseguido dos victorias consecutivas que han supuesto un pequeño empujón en sus objetivos a estas alturas del curso. En la Champions League ya están virtualmente clasificados para cuartos, mientras que en la ACB el triunfo frente al Granada ha sido un desahogo para tratar de consumar la permanencia cuanto antes. Además, este instante de mayor tranquilidad llega en un buen momento para los isleños, que han sido capaces de elevar su acierto en los tiros desde el 6.75, donde han superado el 40%, y acumular mejores sensaciones. Varios jugadores han dado un paso al frente, además de Brussino, ya que Kuath parece que ha podido encontrar estabilidad y Pelos sigue siendo el mejor amarillo en lo que va de curso. Todavía falta por ver la mejor versión de otros miembros de la plantilla, pero viniendo de donde viene el equipo, es positivo el rendimiento más sostenido de las últimas semanas de competición.

Por su parte, el Bilbao Basket dio por cerrada una gran racha de diez victorias consecutivas entre la ACB y la FIBA Eurocup después de caer en casa ante el Baskonia (69-76). No obstante, el cuadro vasco está funcionando genial como bloque, con una nómina de jugadores en la que destacan el director de juego Melwin Pantzar, el tirador Justin Jaworski, el versátil ala-pívot Martin Krampelj o el gigante de 2.15 de altura Tryggvi Hlinason, así como el alero Darrun Hilliard. Con eso, han formado un equipo que destaca en labores defensivas y que ya venció a los isleños en la primera vuelta (79-72). Así pues, Amar Sylla y Stefan Lazarevic serán las bajas vizcaínas.

Dedicatoria para Miqui

Con esa tesitura, los de Lakovic tendrán que hacer un esfuerzo con el objetivo de volver a ganar en el Arena más de un mes después, ya que su última victoria en casa en ACB fue ante el UCAM Murcia a principios de año, darse una alegría ante su público y homenajear, como es debido, a un Miquel Salvó que no podrá ayudar más a sus compañeros este año. Si de normal ningún jugador, sin excepciones, se merece sufrir una lesión de gravedad, en el caso del exterior de Vilanova i la Geltrú todavía menos.

Todo ello, con la gran necesidad de sumar para separarse con cuatro victorias de distancia de la zona de descenso porque la realidad refleja que el objetivo actual del proyecto conseguir la permanencia cuanto antes, al menos en la competición doméstica.