CB GRAN CANARIA
Eric Vila, jugador del CB Gran Canaria, convocado por España para las Ventanas
El ala-pívot catalán es uno de los 16 integrantes de la lista de Chus Mateo para el doble enfrentamiento ante Ucrania el viernes 27 de febrero en Riga, Letonia, a las 13.00 horas y el lunes 2 de marzo a las 19.30 horas en Oviedo. El grancanario Fran Guerra, también presente
Eric Vila, convocado por la selección española. El ala-pívot catalán del Dreamland Gran Canaria ha sido reclamado por el seleccionador Chus Mateo para formar parte de la lista de convocados que afrontará la próxima Ventana FIBA del 23 de febrero al 2 marzo, donde el combinado nacional disputará un doble compromiso ante Ucrania correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de 2027.
España se medirá al conjunto ucraniano el viernes 27 de febrero en Riga, Letonia, a las 13.00 horas y el lunes 2 de marzo a las 19.30 horas en Oviedo después de ganar sus dos primeros compromisos en busca del billete mundialista, doblegando a Dinamarca y a Georgia. De ese modo, ahora buscarán dar un nuevo paso hacia delante para poder estar en Qatar junto a los mejores equipos del planeta.
Fran Guerra, también en la lista
Asimismo, el grancanario Fran Guerra, jugador del CB Canarias, también estará presente en esta Ventana junto al jugador claretiano. El ex del Telde ha vestido la elástica de la selección en 15 ocasiones y es uno de los más veteranos de esta lista.
Lista completa de España
Izan Almansa (Real Madrid), 6 internacionalidades
Francis Alonso (Río Breogán), 7 internacionalidades
Ferrán Bassas (BAXI Manresa), 11 internacionalidades
Pep Busquets (Bàsquet Girona), 4 internacionalidades
Álvaro Cárdenas (Peristeri BC), 3 internacionalidad
Lluis Costa (Coviran Granada), 2 internacionalidades
Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), 45 internacionalidades
Miguel González (Casademont Zaragoza), sin internacionalidades
Fran Guerra (La Laguna Tenerife), 16 internacionalidades
Sergi Martínez (Bàsquet Girona), 3 internacionalidades
Isaac Nogués (Valencia Basket), 2 internacionalidades
Pierre Oriola (BAXI Manresa), 40 internacionalidades
Oriol Paulí (Hiopos Lleida), 15 internacionalidades
Álex Reyes (BAXI Manresa), 3 internacionalidades
Eric Vila (Dreamland Gran Canaria), 5 internacionalidades
Santi Yusta (Casademont Zaragoza), 27 internacionalidades
