Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Carnaval LPGCOlga TañónSucesos en CanariasAgresión en Las Palmas de Gran CanariaUD Las PalmasSMI Canarias
instagramlinkedin

CB GRAN CANARIA

Eric Vila, jugador del CB Gran Canaria, convocado por España para las Ventanas

El ala-pívot catalán es uno de los 16 integrantes de la lista de Chus Mateo para el doble enfrentamiento ante Ucrania el viernes 27 de febrero en Riga, Letonia, a las 13.00 horas y el lunes 2 de marzo a las 19.30 horas en Oviedo. El grancanario Fran Guerra, también presente

Vila machaca el aro en un partido con España.

Vila machaca el aro en un partido con España. / FEB

Cristian Gil Fuentes

Cristian Gil Fuentes

Las Palmas de Gran Canaria

Eric Vila, convocado por la selección española. El ala-pívot catalán del Dreamland Gran Canaria ha sido reclamado por el seleccionador Chus Mateo para formar parte de la lista de convocados que afrontará la próxima Ventana FIBA del 23 de febrero al 2 marzo, donde el combinado nacional disputará un doble compromiso ante Ucrania correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de 2027.

España se medirá al conjunto ucraniano el viernes 27 de febrero en Riga, Letonia, a las 13.00 horas y el lunes 2 de marzo a las 19.30 horas en Oviedo después de ganar sus dos primeros compromisos en busca del billete mundialista, doblegando a Dinamarca y a Georgia. De ese modo, ahora buscarán dar un nuevo paso hacia delante para poder estar en Qatar junto a los mejores equipos del planeta.

Noticias relacionadas y más

Fran Guerra, también en la lista

Asimismo, el grancanario Fran Guerra, jugador del CB Canarias, también estará presente en esta Ventana junto al jugador claretiano. El ex del Telde ha vestido la elástica de la selección en 15 ocasiones y es uno de los más veteranos de esta lista.

Lista completa de España

 Izan Almansa (Real Madrid), 6 internacionalidades

 Francis Alonso (Río Breogán), 7 internacionalidades

 Ferrán Bassas (BAXI Manresa), 11 internacionalidades

 Pep Busquets (Bàsquet Girona), 4 internacionalidades

 Álvaro Cárdenas (Peristeri BC), 3 internacionalidad

 Lluis Costa (Coviran Granada), 2 internacionalidades

 Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), 45 internacionalidades

 Miguel González (Casademont Zaragoza), sin internacionalidades

 Fran Guerra (La Laguna Tenerife), 16 internacionalidades

 Sergi Martínez (Bàsquet Girona), 3 internacionalidades

 Isaac Nogués (Valencia Basket), 2 internacionalidades

 Pierre Oriola (BAXI Manresa), 40 internacionalidades

 Oriol Paulí (Hiopos Lleida), 15 internacionalidades

 Álex Reyes (BAXI Manresa), 3 internacionalidades

 Eric Vila (Dreamland Gran Canaria), 5 internacionalidades

 Santi Yusta (Casademont Zaragoza), 27 internacionalidades

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hacienda cambia para siempre la Declaración de la Renta: fechas y claves importentes para los contribuyentes canarios en 2026
  2. El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los canarios que trabajen mañana, Martes de Carnaval, y no disfruten del festivo tendrán esta recompensa de su empresa
  3. Apuñalado un hombre en un ajuste de cuentas en Las Palmas de Gran Canaria
  4. Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
  5. El enfado de la afición de la UD Las Palmas en Anduva: 2.200 kilómetros y un viaje de mil euros para ver el partido en un bar
  6. Dramático rescate en Telde: un matrimonio y su bebé, acorralados por sus propios perros en una finca
  7. La Casa de las Semillas cambia de propietario e impulsa su esencia verde en Las Palmas de Gran Canaria
  8. Jesé, el salvavidas de la UD Las Palmas por 60.000 euros: cinco goles, ADN galáctico y ya no es sustituido en el 64

Eric Vila, jugador del CB Gran Canaria, convocado por España para las Ventanas

Eric Vila, jugador del CB Gran Canaria, convocado por España para las Ventanas

Limpieza, mantenimiento del litoral y conservación de edificios: Telde contrata a 104 personas en un nuevo plan de empleo

Limpieza, mantenimiento del litoral y conservación de edificios: Telde contrata a 104 personas en un nuevo plan de empleo

Los cabildos reniegan de la visión estatalista del Consejo Consultivo

Los cabildos reniegan de la visión estatalista del Consejo Consultivo

Darwin's Paradox!: el pulpo más ingenioso de los videojuegos estrena demo y anuncia planes de estreno

Darwin's Paradox!: el pulpo más ingenioso de los videojuegos estrena demo y anuncia planes de estreno

La Policía Nacional lanza un aviso a los canarios por Carnaval: este es el error que muchos cometen y puede salir caro

La Policía Nacional lanza un aviso a los canarios por Carnaval: este es el error que muchos cometen y puede salir caro

Beast of Reincarnation: Los creadores de Pokémon preparan el asalto a consolas y PC con su nueva franquicia

Beast of Reincarnation: Los creadores de Pokémon preparan el asalto a consolas y PC con su nueva franquicia
Tracking Pixel Contents