Eric Vila, jugador del CB Gran Canaria, convocado por España para las Ventanas

Eric Vila, convocado por la selección española. El ala-pívot catalán del Dreamland Gran Canaria ha sido reclamado por el seleccionador Chus Mateo para formar parte de la lista de convocados que afrontará la próxima Ventana FIBA del 23 de febrero al 2 marzo, donde el combinado nacional disputará un doble compromiso ante Ucrania correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de 2027.

España se medirá al conjunto ucraniano el viernes 27 de febrero en Riga, Letonia, a las 13.00 horas y el lunes 2 de marzo a las 19.30 horas en Oviedo después de ganar sus dos primeros compromisos en busca del billete mundialista, doblegando a Dinamarca y a Georgia. De ese modo, ahora buscarán dar un nuevo paso hacia delante para poder estar en Qatar junto a los mejores equipos del planeta.

Fran Guerra, también en la lista

Asimismo, el grancanario Fran Guerra, jugador del CB Canarias, también estará presente en esta Ventana junto al jugador claretiano. El ex del Telde ha vestido la elástica de la selección en 15 ocasiones y es uno de los más veteranos de esta lista.