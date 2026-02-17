Jaka Lakovic apremia al CB Gran Canaria para hacer un fichaje cuanto antes: «Tenemos que resolverlo ya»

Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, tiene claro que la baja de Miqui Salvó, quien ya ha sido operado de una rotura del tendón rotuliano de su rodilla derecha, hay que cubrirla cuanto antes e insta a la dirección deportiva claretiana, encabezada por Willy Villar, a encontrar un sustituto sabiendo las dificultades que existen en el mercado. «Tenemos que resolverlo ya, porque será difícil. Reemplazar a Salvó en esta posición, siendo cupo, será complicado. La dirección deportiva está en el mercado y necesitamos un refuerzo ahora. Lo ideal sería que el fichaje estuviese aquí al final de esta semana y que pudiese entrenar con nosotros desde ya, pero eso es lo ideal, la realidad seguramente será otra. Ojalá podamos cerrar la incorporación lo antes posible y, si no, tendremos que creer en lo que tenemos y esperar», relata el balcánico.

De cara al duelo de mañana ante el Bilbao Basket, donde los amarillos se juegan mucho con la intención de irse al parón con más tranquilidad, el preparador isleño asegura que cuenta con varias opciones para cubrir el vacío que deja el alero catalán e informa de que Lucas Maniema, escolta suizo con ficha del filial, ya no saldrá de la dinámica del «primer equipo y no volverá a estar con los sub 22 porque creemos que puede tener un rol más importante y desde ayer ya está con nosotros todo el tiempo. Por otra parte, multiplicar a Nico ante la ausencia de Miqui y cargarlo con minutos no es una solución óptima; puede tener más minutos, pero no muchos más. Vila podría darnos algunos minutos, sí, aunque Wong y Robertson también pueden jugar juntos. No creo que a Kassius y a Isaiah les importe jugar un poco más».

Por otra parte, a la hora de tener que dar un paso adelante frente a este problema que se ha encontrado el Granca, el estratega de Liubliana argumenta que todos los miembros de su plantilla son «importantes», pero matiza alegando que con roles «diferentes unos de otros, y los jugadores lo saben. Aun así, les necesitamos a todos preparados y sumando. Si perdemos el impacto de tres jugadores, tenemos más papeletas para perder». A eso añade, haciendo alusión a una pregunta sobre el papel de Louis Labeyrie, quien se quedó sin jugar ningún minuto en Granada, que cuenta con «todos de la misma manera mientras estén aquí».

Además, aprovechó su comparecencia para enviarle ánimos a Salvó, del que no se olvidó en ningún momento: «Le mandamos mucha fuerza a Miqui. Le espera un tiempo fuera de las pistas largo, pero vamos a estar con él en este proceso. Es un palo duro para nosotros por estructura de equipo, por lo que significa Miqui para el equipo y en todos los aspectos. El shock del primer momento, de ver el sufrimiento de Miqui y sus gritos de dolor, fue impactante. Desgraciadamente, así es la vida y el deporte. Nosotros vamos a seguir peleando», finalizó.

Un Bilbao que viene enrachado

Cuestionado sobre el adversario de este miércoles, el Bilbao Basket, Lakovic resume al conjunto vasco como un conjunto que «juega muy bien, que tiene buenas sensaciones y es el cuarto mejor conjunto de la liga en defensa. Están muy bien entrenados por Jaume Ponsarnau y, para poder ganarles, vamos a tener que hacer un partido muy sólido en ambos lados de la cancha. Debemos leer bien sus defensas, porque proponen varias diferentes que no te encuentras contra otros equipos, y también hay que estar eficientes en ataque. Asimismo, viene de una racha de diez victorias seguidas que se rompió contra Baskonia el pasado domingo».

Precisamente, el esloveno comenta que esa eficiencia que resultará fundamental mañana en el Arena es algo que han encontrado, al menos, en el tiro en los «últimos partidos. El acierto es lo que nos falta este año y es una de las principales razones de nuestros problemas. Este acierto que hemos tenido nos da confianza y nos suelta dentro de los partidos porque no dependemos siempre de estar excelentes en defensa posesión tras posesión. Tenemos respiros de confianza con el acierto que hemos tenido estos días».

En cuanto a confianza, destaca la labor de Kuath, del que asevera que le ha visto «más suelto y esto viene también de estar más cómodo, de entender las cosas mejor y ser más automático. Nos ha ayudado mucho. Se le ve más reactivo y móvil, haciendo cosas con más confianza; me alegra mucho. Ahora tiene que coger continuidad, no siempre va a estar a nivel de MVP de la jornada, pero sí que puede ganar en solidez».