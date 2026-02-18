CB Gran Canaria-Bilbao Basket: horario y dónde ver el partido de baloncesto

El Dreamland CB Gran Canaria se enfrenta este miércoles, 18 de febrero (20.00 horas) a Surne Bilbao en un partido clave para sus aspiraciones en la Liga Endesa. El encuentro se disputará en el Gran Canaria Arena y servirá para que los locales intenten continuar con su buena racha tras las dos victorias consecutivas que lograron a domicilio en las últimas semanas.

El equipo grancanario llega con un buen impulso tras su victoria en Granada (83-90) en un partido crucial para alejarse de la zona baja de la clasificación. Además, el Dreamland Gran Canaria continúa brillando en la Basketball Champions League, donde lograron una importante victoria ante Pallacanestro Trieste (70-94), acercándose a los cuartos de final del torneo. Actualmente, los de Jaume Ponsarnau se mantienen en una buena posición dentro del grupo L, con tres victorias y una derrota.

La importancia de seguir escalando posiciones

En cuanto a la Liga Endesa, el equipo insular se encuentra en el decimocuarto puesto, con un balance de siete victorias y doce derrotas. Si bien su clasificación aún no es la mejor, el Dreamland Gran Canaria ha logrado alejarse un poco de los últimos lugares, lo que les permite afrontar este enfrentamiento como una gran oportunidad para seguir escalando posiciones.

Con equipos como BAXI Manresa, Río Breogán o Hipos Lleida en la zona media de la tabla, todos ellos con ocho victorias, los de Jaka Lakovic tienen la opción de sumarse a la pelea por alcanzar las posiciones de playoff si logran un buen resultado este miércoles.

La baja de Miquel Salvó

Uno de los mayores retos para el Dreamland Gran Canaria en este partido será superar la baja de Miquel Salvó, su capitán y uno de los pilares del equipo, quien sufrió una lesión en la rodilla durante el último encuentro contra Coviran Granada. Eric Vila, ala-pívot del equipo, se mostró visiblemente afectado por la baja de Salvó, destacando en declaraciones previas al partido que «nadie celebró la victoria» debido al golpe que significó la lesión de su compañero.

El equipo ha lamentado profundamente la pérdida de un jugador tan importante, pero también ha prometido luchar por él. «Tenemos que ganar por él, él nos da mucho y lo vamos a echar de menos», afirmó Vila, que destacó la importancia de cubrir su baja de la mejor manera posible en los próximos partidos.

El reto de enfrentarse a Surne Bilbao

En el partido de ida de esta temporada, el Dreamland Gran Canaria no pudo superar a Surne Bilbao (79-72), a pesar de la destacada actuación de Melwin Pantzar, quien terminó con 31 de valoración, y de Justin Jaworski, que anotó un 4/4 en triples y terminó con 19 de valoración.

Surne Bilbao llega a este partido en una gran forma, habiendo ganado sus últimos 10 partidos consecutivos entre la Liga Endesa y la competición europea. A pesar de su reciente derrota en casa ante Baskonia, los de Jaume Ponsarnau se presentan como un rival complicado, ocupando el noveno puesto en la clasificación con un récord de 11 victorias y 9 derrotas. El entrenador grancanario, Jaka Lakovic, ha analizado el partido, destacando que Surne Bilbao es un equipo muy sólido en defensa, uno de los mejores de la liga en este aspecto, lo que les obliga a hacer un partido perfecto para tener opciones de ganar.

Claves del partido: defensa y ataque equilibrado

Para lograr la victoria, Lakovic ha subrayado que el Dreamland Gran Canaria debe competir con mucha solidez tanto en defensa como en ataque. «Para tener posibilidades, tenemos que hacer un partido muy bueno, muy sólido en los dos lados de la pista», comentó el técnico esloveno. El equipo necesitará mejorar su rendimiento ofensivo y estar a la altura de la defensa de Surne Bilbao, que se ha destacado como una de las más férreas de la liga.

Dónde ver el partido

El partido entre el Dreamland Gran Canaria y Surne Bilbao se jugará este miércoles, 18 de febrero, a las 20:00h en el Gran Canaria Arena. Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo a través de las plataformas habituales de retransmisión de la Liga Endesa. Otra opción es verlo, si no se acude a la cancha del Gran Canaria Arena es verlo por televisión en el canal DAZN.

Con la moral alta tras sus victorias recientes y el objetivo claro de seguir escalando posiciones, el Dreamland Gran Canaria enfrentará a un Surne Bilbao muy competitivo, con la esperanza de mantener la buena racha y seguir sumando en la liga.