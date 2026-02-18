El CB Gran Canaria se duerme al volante, dilapida 22 puntos y sufre una sonrojante derrota ante el Bilbao Basket con polémica (97-98)

Durísima derrota en otra noche infame del Dreamland Gran Canaria. Después de dominar el partido a placer en el primer tiempo y de gozar de una ventaja de 22 puntos acabó cayendo en el tiempo extra ante un Bilbao Basket que no tiró la toalla (97-98). No obstante, el encuentro quedó definido en una última jugada en la que los amarillos protestaron una posible falta de ataque de Harald Frey sobre Andrew Albicy que terminó ocasionando el triple ganador de Justin Jaworski. Pese a ello, el conjunto de Jaka Lakovic no supo rematar la faena, y eso que lo tuvo en su mano hasta en dos ocasiones. Por ello, la escuadra claretiana se marcha al parón por la Copa y las Ventanas con algo menos de oxígeno, lo que les va a obligar a mantener la permanencia como el único objetivo para esta temporada.

El intercambio de golpes y de canastas resultó la tónica del inicio de partido; Brussino arrancó donde lo dejó en Granada, con un triple, Wong quiso ponerle electricidad al duelo y Bilbao buscó hacer daño mediante una buena circulación de balón. La defensa isleña dios sus frutos ante la paciencia vasca, algo que llevó a los locales a tomar algo de ventaja después de un tiro de Pelos de media distancia (12-7). Ponsarnau se vio obligado a mover fichas, pero entre la energía claretiana para proteger su aro y los aciertos de un Pierre Pelos entonado se evitó la rebelión.

El Granca tiró con todo, los esfuerzos defensivos fueron jaleados por un público que siempre los premia y, tras una bombita de Samar, Bilbao lo tuvo que parar (23-12). La puesta en escena había sido buenísima, con Lakovic rotando con diez hombres con los primeros encajes forzosos por la lesión de Salvó: Robertson y Maniema compartieron entonces pista como pareja de baile. De hecho, un triple de Vila y una gran acción atrás con respuesta ofensiva incluida del suizo elevaron al mejor Dreamland Gran Canaria de la temporada con diez minutos excelsos (30-14).

Mantener el pie del acelerador

La fiesta quedó un poco rebajada al inicio del segundo periodo, ya que a los amarillos les costó más de dos minutos anotar ante la insistencia de Normantas de recortar distancias. Bilbao apretó los dientes, aunque pronto se encontró de nuevo con el rodillo insular. El Albicy más rumboso y chisposo del curso lideró desde el ritmo, así como desde el ejemplo, bien acompañado por un Pelos desatado (41-22). Aun así, el suflé de alegría se desinfló cuando, en una mala caída, Kuath se dobló el tobillo y se marchó directo al vestuario con sus compañeros bordándolo.

No obstante, la lesión del sursudanés no mermó a un Gran Canaria bastante sólido y regular, tres aspectos de los que ha adolecido a lo largo de esta campaña. Hasta Labeyrie, desaparecido de la rotación en los últimos duelos, tuvo minutos ante los problemas físicos y de faltas en el juego interior -Tobey y Vila estaban con dos personales cada uno-. Así pues, el final del primer tiempo no brilló como el resto del choque, aunque sirvió para mantener una renta muy cómoda que manifestó que, quizás, los isleños se habían quitado un peso de encima (48-31).

Bilbao avisa y se mete en el partido

El regreso de los vestuarios se produjo con Kur Kuath quedándose fuera del partido por el percance sufrido en el segundo cuarto y con los amarillos algo más fríos. La tercera falta de Brussino abrió un poco más los problemas en las alas, por su fuera pocos, y Hlinason empezó a infligirle daño a Tobey en las inmediaciones del aro. La respuesta del center de Monroe apareció desde el triple para desahogar un poco la situación, que no estaba tan caldeada como al principio. Jaworski devolvió la moneda y Pelos le replicó con otro lanzamiento frontal desde el 6.75 para no permitir sustos, manteniendo bajo control la situación sin tanta soltura en cuanto a sensaciones. Sin embargo, un lanzamiento exterior convertido por Pantzar encendió las dudas; Lakovic lo paró entonces con un tiempo muerto (60-48).

La mejora defensiva y en acierto desde la larga distancia despertó a Bilbao, que comenzó a estar más cómodo. Además, el Granca no pudo encontrar la vitalidad necesaria para crecer desde atrás, por lo que el encuentro se fue complicando. La línea de tiros libres sobresalió como un bote salvavidas, pero a los claretianos les costaba cada vez más anotar. Un dos más uno de Frey terminó de concretar la emergencia y el acercamiento visitante, abriendo un nuevo escenario de partido (64-57). La famosa pájara del tercer cuarto hizo acto de presencia justo en un instante de incertidumbre, el mayor de toda la noche; era la hora de espabilar (68-61).

El Granca no remata

La acción se reanudó con el miedo en el cuerpo y los vascos demostrando estar más enteros. Un parcial de 0-10 inicial acrecentó el titubeo, todo ello agravado con la cuarta personal de Pelos y la tercera de Tobey. El enfado de los amarillos con los árbitros tampoco ayudó, mientras dos tiros libres de Hlinason consumaron la remontada de 22 puntos visitante (68-71). La toma decisiones de los grancanarios fue deficiente y entraron en un bucle negativo, como ya había sucedido otros días de este curso. Con muy poco, el Granca consiguió meterse en el bonus y sacar a Krampelj del encuentro, eliminado por personales. De ese modo, con dos tiros libres de Vila y otros dos de Wong hubo sorpasso (74-71).

Isaiah Wong tomó responsabilidades anotadoras y resurgió a los suyos, desequilibrando desde los unos contra uno y visitando posesión tras posesión la línea del 4.60. Asimismo, los isleños apretaron atrás, reencontrando sensaciones positivas y haciendo crecer su renta mientras el escolta estadounidense tiró del carro, transformando once puntos de manera consecutiva (84-77). Pero Bilbao halló consuelo para no echar por tierra el encuentro con dos canastas fáciles y, después un mal ataque de Wong, Petrasek convirtió un triple para empatar. Brussino falló entonces el tiro para ganar y Jaworski hizo lo propio en el aro contrario, por lo que todo se iba a decidir en la prórroga (86-86).

Jaworski dinamita a los claretianos

La tensión se evidenció por la necesidad insular de ganar y la ambición de Bilbao de perseguir los Playoffs. A pesar de que los visitantes presentaron batalla primero, el Gran Canaria le dio la vuelta y tuvo en su mano la victoria con 96-91, pero ahí volvieron a resbalar. Los de Jaume Ponsarnau le dieron la vuelta con más acierto que su rival y con dos fallos claves de Mike Tobey en la línea de tiros libres para matar el choque. Tras esa jugada, los vizcaínos atacaron el aro, encontraron a Jaworski y el de Pensilvania anotó un triple con falta precedido de polémica. Y es que los de Jaka Lakovic se quejaron de una posible personal de Frey a Albicy en el bloqueo del noruego que no se señaló. Aun así, las protestas quedaron en nada, Jaworski erró el tiro libre y Robertson, desde muy lejos, intentó un lanzamiento lejano que se marchó fuera para terminar de consumar otra derrota durísima de un Dreamland Gran Canaria que tendrá que seguir mirando al descenso (97-98)