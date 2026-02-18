CB GRAN CANARIA
El derbi canario de la Minicopa se tiñe de amarillo y el CB Gran Canaria vence al CB Canarias en su estreno en el torneo
El equipo infantil de los claretianos debuta en la cita de Valencia con una victoria sobre los laguneros en un encuentro roto desde el segundo cuarto (106-70)
El CB Gran Canaria sí está en Valencia este fin de semana para disfrutar del evento más bonito del baloncesto español. Al menos, a través de su equipo infantil, que se clasificó de forma brillante para la Minicopa el pasado mes de noviembre y hoy se estrenó en el torneo final con una gran victoria el derbi canario ante el CB Canarias (106-70), en un duelo celebrado en la Fonteta. Los pupilos de Moisés Hernández se mostraron superiores a su rival y logran su primera victoria en busca de intentar clasificarse para las semis
Tanto el Tirma Gran Canaria como el Canarias decidieron no guardarse nada en un arranque de partido frenético. Los claretianos impusieron su físico durante los primeros minutos, aunque el cuadro tinerfeño no le perdió la cara, ni mucho menos, al duelo. Unai Marqués, el jugador invitado para la cita desde el Uros de Rivas, y Dariel Feliz se encargaron de llevar el ritmo del encuentro para empezar a tomar ventaja (15-11).
Ahí arrancó un duelo personal entre Kenneth Maña, otro de los invitados del cuadro amarillo, procedente desde el Estudiantes, y el aurinegro Pablo González, que regalaron un intercambio de puntos espectacular para remarcar la superioridad de los ataques sobre las defensas. No obstante, los grancanarios se mantuvieron por delante y, con una canasta a la media vuelta de Matejka, se cerró el primer cuarto (32-24).
Gran Canaria pone la directa
La reacción del Canarias llegó desde la defensa, complicando un poco más los ataques de su rival con varias propuestas, como una zona. Eso detuvo mucho el caudal anotador de ambos conjuntos, algo a lo que se añadió la falta de consistencia del Granca para cerrar el rebote. Aun así, un parcial de 10-0 favorable a los de Moisés Hernández obligó a los laguneros a reaccionar con un tiempo muerto (48-30).
El parón no le sentó bien al Canarias y los claretianos continuaron perpetrando su dominio, con Sembene y Feliz mandando sobre la pista. La mejoría grancanaria en la protección de aro también ayudó bastante a asentar las bases de su capacidad de mando, logrando marcharse al descanso con mucha ventaja (56-36). Solo Pablo González aupó algo a un equipo, el aurinegro, al que le pasó factura la diferencia física.
Triunfo en el bolsillo
Entre David Kona y Sembene salieron de los vestuarios dispuestos a terminar de rematar la faena, comenzando a convertir ambas zonas en sus patios de recreo particulares. Con eso, y con la buena dirección de Dariel Feliz, el Tirma Gran Canaria siguió ampliando distancias para manejar el marcador con mucha comodidad, pese a que David Kona tuvo que ser sustituido con algún problema físico. De ese modo, los minutos pasaron con el encuentro roto, abriendo el paso para las rotaciones en los dos equipos hasta que se terminó de concretar la victoria de un Granca que se estrena con muy buenas sensaciones en este evento (106-70). Ahora, los claretianos tendrán poco menos de 24 horas para descansar porque mañana podrían dar otro pasito más en busca de las semifinales si vencen al Zaragoza (13.00 horas, YouTube).
