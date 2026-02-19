El limitado mercado de cupos en el 'tres' deja al CB Gran Canaria con pocas opciones interesantes

El Dreamland Gran Canaria llega al parón de la Copa del Rey y de las Ventanas FIBA herido y con un mar de dudas sobre su futuro. La derrota en casa ante el Bilbao Basket ha devuelto a los claretianos a la realidad y la lesión de Miquel Salvó ha generado un quebradero de cabeza para Willy Villar, que no estaba previsto y cuya solución puede marcar o bien un futuro tranquilo y aburrido en la zona de nadie, o por el contrario, el sufrimiento que nadie quiere de tener que ver al equipo peleando por salvar la categoría.

Más allá del acierto en los fichajes, que salvo en el caso de Louis Labeyrie, quien no cuenta para el entrenador amarillo, Jaka Lakovic, como se pudo ver una vez más en el duelo ante el Bilbao Basket, en el que ni siquiera el esguince de tobillo sufrido por Kur Kuath durante el partido, le dio al interior francés la oportunidad de disfrutar de minutos en el choque, no han sido precisamente lo peor de la temporada. El galo permanece en la disciplina del equipo ante la falta de ofertas para darle una salida y porque en estos momentos la prioridad es la de traer uno o dos fichajes que apuntalen al equipo tanto en el tres como en el cuatro.

La falta de rendimiento de la vieja guardia

El otro gran problema del equipo es la falta de regularidad en su rendimiento de tres jugadores básicos en los esquemas de juego del Granca. Andrew Albicy sigue rindiendo a años luz de lo que se espera de él y tampoco está liderando al equipo como corresponde a un capitán. Nico Brussino, más allá de su exhibición ante el Trieste y el Granada, el argentino volvió ante los Hombres de Negro a dar su versión más gris. Por último, Mike Tobey, se ha visto superado con creces, más allá de las estadísticas, por Kur Kuath en cuanto a su capacidad de intimidación en la pintura, donde el pívot esloveno, a pesar de su mayor experiencia, no está ofreciendo su mejor nivel salvo en casos aislados, lo que lastra el juego interior de un equipo que no puede permitirse el lujo de que su vieja guardia no esté tirando del carro.

Jaka Lakovic reclamaba en sala de prensa la urgencia de poder suplir la baja de Salvó, cuya condición de cupo ha dejado al esloveno sin una pieza indispensable para competir sobre todo en la Basketball Champions League, donde la necesidad de contar con cinco cupos añade un problema más de cara a poder salvar lo que queda de temporada con Europa como tabla de salvación.

Un mercado pobre y limitado en cuanto a opciones

No se trata de un problema económico, sino de disponibilidad en el mercado. En estos momentos no hay ningún tres fichable, que sea cupo y que vaya como mínimo a igualar las prestaciones del alero catalán.

Las preferencias del técnico esloveno parecen ir dirigidas hacia un cuatro que pueda ayudar en el tres y que sobre todo tenga amenaza desde el triple, para intentar mejorar los porcentajes de acierto en el exterior de su equipo, que está siendo uno de los causantes de su mala trayectoria esta temporada.

Rabaseda, Cruz y Caicedo, tres opciones asequibles para el cupo

La posible solución podría pasar por el fichaje de un cupo en el tres que venga a cubrir el expediente, que podría ser el excapitán claretiano Xavi Rabaseda, actualmente sin equipo pero que desea seguir jugando y que podría hacer un último servicio a la causa claretiana. El alero catalán aportaría defensa y descanso a Brussino, además de su carácter y liderazgo dentro del vestuario que podría hacer un rol similar al que ejerció en su momento Oliver Stevic. La apuesta por repatriar a Rabaseda permitiría a Villar abrir sus opciones de mercado con un cuatro que cubra las necesidades de Lakovic, sin estar atado por la necesidad de que sea un cupo.

Otras dos posibles opciones para los claretianos de cara a solventar el problema del cupo se encuentran en el Melilla de la Primera FEB, con la opción de Iván Cruz en el puesto de ala-pívot, con pasado en el Bilbao, Río Breogán, Estudiantes y Fuenlabrada y que está rindiendo a un muy buen nivel en el conjunto azulón esta campaña (14,2 puntos, 9,9 rebotes y 3 asistencias); y la del alero Michael Caicedo, canterano del Barça que viene de la G-League y que podría ser incluso una apuesta de futuro en el caso de rendir a buen nivel en lo que resta de temporada y que está promediando 9 puntos, 3,3 rebotes y 2,3 asistencias con el Melilla.