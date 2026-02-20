BOMBAZO: El infantil del CB Gran Canaria somete al Barça y se cita con el Valencia en semifinales de la Minicopa

Victoria de prestigio es la que ha conseguido el equipo infantil del CB Gran Canaria en la última jornada del grupo B de la Minicopa, en el que los amarillos han logrado someter al Barça (78-81), para arrebatarle la primera plaza del grupo B y así citarse con el Valencia en la semifinal de mañana, que se disputará en la mítica Fonteta a las 11.00 horas.

Destacar la brillante actuación en la dirección del equipo del base claretiano, Dariel Feliz, el mejor de los isleños en el encuentro, con un 20 de valoración, merced a sus 14 puntos, siete rebotes y dos asistencias. Junto a él, volvió a tener un papel destacado el alero Abdou Sembene, con un 19 de valoración, gracias a sus 19 puntos, 13 rebotes y cuatro asistencias. En el apartado anotador, David Malandala, con 20 puntos fue el más destacado de los amarillos.

Minimizar a Kamate

El juego del Barça pivotó sobre la figura de Kamate, quien fue el MVP del duelo con un 35 de valoración, gracias a sus 19 puntos, 21 rebotes y seis asistencias.

Los azulgrana tuvieron una mejor puesta en escena en el partido, imponiendo su ley al término del primer asalto (23-14). A pesar de su mal arranque, los claretianos consiguieron mejorar su defensa y consiguieron adjudicarse el segundo asalto, pero siempre a remolque del cuadro catalán.

De menos a más para dar la sorpresa

La igualdad se mantenía en el tercer acto, decidiéndose el choque en la última manga, con Dariel Feliz ejerciendo de canalizador del juego isleño para voltear el marcador y llegar a la recta final por delante en el marcador. Ni siquiera la eliminación por faltas personales de Sembene le sirvió a los culés para evitar la derrota, aguantando los grancanarios las últimas embestidas de su rival para terminar imponiéndose por un ajustado 78-81.

Un Miniclásico para la otra semifinal

En el grupo A, la aplastante victoria del Real Madrid sobre el Valencia (42-93), confirmaba el primer puesto de los blancos, que se miden mañana a las 9.00 horas al Barça en el Miniclásico, en la primera semifinal.