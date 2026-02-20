Los jugadores del CB Gran Canaria recargan baterías con unos días de descanso antes de reemprender el trabajo sin sus cuatro internacionales

La no clasificación del Dreamland Gran Canaria para la disputa de la Copa del Rey de Valencia que arrancó ayer en el Roig Arena con los dos primeros partidos de cuartos de final, ha permitido al staff técnico dirigido por Jaka Lakovic a conceder unos días de permiso hasta el domingo a sus hombres, con el fin de que éstos puedan resetear sus cabezas tras la dura derrota del pasado miércoles ante el Bilbao y regresen al trabajo con las baterías cargadas de cara a poder afrontar con ánimos renovados la recta final de la temporada, con la salvación y los cuartos de final de la Basketball Champions League como objetivos del equipo.

El técnico esloveno además de no poder contar con el lesionado Miquel Salvó paran lo que resta de temporada -la dirección deportiva está trabajando en el fichaje de un relevo de garantías que solucione el problema de la pérdida de uno de sus cupos-, tampoco podrá hacerlo con los cuatro internacionales que se incorporarán con sus respectivas selecciones nacionales durante estas Ventanas de febrero, las segundas dentro de las rondas clasificatorias para la Copa del Mundo de 2027.

Vila, a las órdenes de Chus Mateo

Eric Vila en su llamada a filas por Chus Mateo deberá de medirse el 27 de febrero (13.00 horas) a Ucrania, en un duelo que debido al conflicto bélico con Rusia, deberá de disputarse en Riga (Letonia). La selección española volverá a enfrentarse con el combinado nacional ucraniano el 2 de marzo en Oviedo.

Maniema desafía a Bosnia

El segundo de los jugadores claretianos que jugarán con su selección durante estas Ventanas es Lucas Maniema, quien con Suiza visitará en Tuzla a Bosnia y Herzegovina (19.00 horas), selección que les devolverá la visita en Kriens el 2 de marzo (18.00 horas).

Brussino se mide a Uruguay y Panamá

Por su parte, Nico Brussino ha cruzado el charco para incorporarse a la concentración de la selección argentina y disputar la segunda ventana de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de 2027. El de Cañadas de Gómez vestirá la albiceleste el 27 de febrero (00.30 horas) en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Días, en Argentina, para recibir a Uruguay en uno de los grandes derbis del baloncesto sudamericano. En el mismo escenario, el 2 de marzo (21.30 horas), los argentinos reciben a Panamá.

Robertson, el primero en jugar

Por último, el último fichaje de los amarillos, Kassius Robertson, jugará con Canadá el 26 de febrero (00:10) en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan, ante la selección de Puerto Rico. Posteriormente, el 1 de marzo (23.00 horas) se medirá a domicilio a Jamaica en el National Indoor Sports Centre.

La enfermería

Kur Kuath aquejado de un leve esguince y Carlos Alocén, que por precaución no jugó los últimos dos partidos por sobrecarga muscular, lógica en su retorno a las canchas tras superar su operación de cruzado, son dos de los jugadores más beneficiados por el doble parón para recuperarse de sus molestias de cara a llegar en plenitud al reinicio liguero ante el Real Madrid el próximo 8 de marzo en el Arena (18.00 horas) y de la Basketball Champions League el 11 de marzo en el Pabellón Santiago Martín ante La Laguna Tenerife (20.00 horas).