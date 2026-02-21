El CB Gran Canaria se despide de la Minicopa con la cabeza alta tras caer ante el Valencia (88-79)

Derrota, pero con la cabeza alta. El infantil del CB Gran Canaria se despidió de su sueño de conquistar la Minicopa Endesa después de caer ante el Valencia Basket, el anfitrión de esta cita, en un choque de semifinales emocionante hasta casi el final. Los claretianos compitieron al máximo, pero se quedaron algo cortos en el tramo decisivo para terminar de darle la vuelta al partido.

Eso sí, el dominio inicial quedó más decantado para los de Moisés Hernández, que gracias a un juego más colectivo se auparon en el marcador. Todo resultó más o menos igualado hasta que, en durante los últimos minutos del segundo cuarto, el conjunto local logró encontrar más acierto para marcharse a los vestuarios con una renta considerable después de la tensión del inicio (41-32).

Empujón sin premio

Tras el descanso, los amarillos empujaron para recortar distancias y se acercaron de nuevo, aunque otro tirón taronja remarcó el dominio de un Valencia Basket más regular. De ese modo, los claretianos estuvieron siempre a remolque y, pese a intentarlo, se quedaron un poco cortos (88-79).

Aun así, esta no es una despedida total, ya que mañana se medirán ante el FC Barcelona en la lucha por el bronce (09.00 horas, YouTube).