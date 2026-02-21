El CB Gran Canaria tantea la cesión de Izan Almansa

El Dreamland Gran Canaria trata de cerrar la cesión de Izan Almansa (Murcia, 20 años y 2,07 metros). El ala-pívot internacional del Real Madrid se suma a la lista de deseos de la expedición claretiana que se encuentra en Valencia con motivo de la disputa de la Copa del Rey, donde el club tiene a su equipo infantil disputando la Minicopa. Como es habitual cada año, el mercado entra en ebullición con motivo del torneo del KO y en esta ocasión no iba a ser menos; sobre todo para un Granca necesitado de un cupo de nivel que cubra el vacío dejado por el lesionado Miquel Salvó.

Las características del interior merengue cambiarían el plan inicial de la dirección deportiva, al apostar por un jugador que no supone una amenaza para el rival desde el triple. Más que un cuatro que pueda ayudar al tres, sería un ala-pívot que puede echar una mano al cinco, posición que está siendo uno de los lastres del cuadro isleño por el bajo rendimiento de Mike Tobey hasta este momento de la temporada.

Precisamente, esa falta de condiciones de Almansa para abrir el campo es la que no termina de convencer del todo al técnico Jaka Lakovic, motivo por el cual los amarillos han sondeado otras opciones, tanto para el alero como para el cuatro -Xavi Rabaseda, Iván Cruz y Michael Caicedo- para cubrir ese vacío indispensable para cumplir con la regla de los cinco cupos de la Basketball Champions League.

El caso Carlos Alocén

Las relaciones entre la Casa Blanca y el Granca son excelentes, como se pudo ver el pasado año en la negociación entre ambas partes para fichar a Carlos Alocén, estableciéndose una cláusula de recompra para que el Real Madrid se hiciera con los servicios del maño a partir de la tercera temporada en la Isla.

Izan Almansa ha disputado un total de ocho partidos en la ACB esta temporada, con un promedio de nueve minutos en pista y en los que ha promediado un 6,3 de valoración. Con su posible cesión al Granca, el Madrid se asegura que una de sus perlas va a tener minutos, tanto en la competición doméstica como en Europa. Además, juega en favor de los claretianos la evolución de interiores como Khalifa Diop, Olek Balcerowski, Ethan Happ o esta temporada Kur Kuath, que en manos de Jaka Lakovic han rendido al mejor nivel de sus carreras.

El técnico esloveno está convencido de poder sacar el máximo rendimiento al jugador, si bien su fichaje obligaría a Willy Villar a peinar el mercado en busca de un francotirador de larga distancia para compensar la más que probable salida de Louis Labeyrie y, de paso, mejorar los procentajes desde fuera del arco del Dreamland actual.

Lograr el sí de Scariolo

Para lograr el sí del Real Madrid deberá de dar el visto bueno Sergio Scariolo. El técnico madridista no es amigo de desprenderse de jugadores con los que cuenta, si bien su buena relación con Víctor García, con quien compartió staff en la selección española, podría ayudar a suavizar las reticencias del exseleccionador español.

El Granca ganaría un cupo, nacional, joven y con un gran margen de mejora. Aunque su llegada obligaría a tener que modificar el plan inicial, sin duda se trata de una de las mejores opciones que hay en el mercado para intentar devolver la competitividad al equipo amarillo. Por contra, al Madrid no le supone un problema renunciar a uno de sus múltiples cupos y a cambio recuperar al jugador en verano tras cumplir la mili con Lakovic.