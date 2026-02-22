El CB Gran Canaria conquista un bronce histórico en la Minicopa tras tumbar al Barça

Bronce con tinte histórico. A pesar de que los mayores no lograron la clasificación para la Copa del Rey del Roig Arena en esta edición de 2026, que brindará una final entre el Real Madrid y el Baskonia, el equipo infantil del CB Gran Canaria sí estuvo en la Minicopa y lo hizo firmando la mejor clasificación de siempre para un equipo de la base claretiana en el torneo. Y es que los pupilos de Moisés Hernández, después de perder contra el Valencia en las semifinales en un duelo muy ajustado, volvieron a tumbar al Barça para acabar en una meritoria tercera posición.

Aun así, todo arrancó con más dominio y acierto culé, lo que les llevó a ponerse por delante de forma inicial en un duelo en el que al Granca le costó un poco más desesperezarse. De ese modo, los amarillos tuvieron que ir a remolque durante ciertos minutos hasta que apareció el buen tono insular desde el 6.75, ya que con tres triples en el segundo periodo se despegaron en el marcador. Bien liderados por Dariel Feliz, el cuadro grancanario se elevó de forma notable y, gracias a su liderazgo, se marcharon al vestuario por delante (30-37).

Sudar para ganar

La salida tras el descanso del Tirma Gran Canaria resultó contundente, alcanzando su máxima ventaja a los dos minutos (32-48). Eso obligó al Barça a reaccionar para que no se le escapara el partido y ahí, gracias a los triples de Gerard López, que anotó tres en el tercer periodo para sumar 11 puntos, consiguió resistir para no alejarse demasiado. De hecho, los blaugranas nunca tiraron la toalla y fueron recortando la renta isleña para estar dentro del partido a poco menos de un minuto para el final. Sin embargo, aunque tuvieron varios lanzamientos para empatar, la falta de acierto les pasó factura y los amarillos aprovecharon su ventaja para dar los golpes certeros en el tramo final (65-71).

Con este resultado se certificó un bronce histórico para el Granca, ya que esta es la primera vez que acaban entre los tres primeros clasificados en una Minicopa. Sin duda, una experiencia muy buena después del cuarto puesto obtenido en la edición de 2025 celebrada en Gran Canaria.