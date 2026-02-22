CB GRAN CANARIA
El CB Gran Canaria conquista un bronce histórico en la Minicopa tras tumbar al Barça
Los pupilos de Moisés Hernández se reponen de la derrota en semifinales ante el Valencia Basket y ganan por segunda vez en dos días al cuadro culé para firmar su mejor actuación de siempre en el torneo (65-71)
Bronce con tinte histórico. A pesar de que los mayores no lograron la clasificación para la Copa del Rey del Roig Arena en esta edición de 2026, que brindará una final entre el Real Madrid y el Baskonia, el equipo infantil del CB Gran Canaria sí estuvo en la Minicopa y lo hizo firmando la mejor clasificación de siempre para un equipo de la base claretiana en el torneo. Y es que los pupilos de Moisés Hernández, después de perder contra el Valencia en las semifinales en un duelo muy ajustado, volvieron a tumbar al Barça para acabar en una meritoria tercera posición.
Aun así, todo arrancó con más dominio y acierto culé, lo que les llevó a ponerse por delante de forma inicial en un duelo en el que al Granca le costó un poco más desesperezarse. De ese modo, los amarillos tuvieron que ir a remolque durante ciertos minutos hasta que apareció el buen tono insular desde el 6.75, ya que con tres triples en el segundo periodo se despegaron en el marcador. Bien liderados por Dariel Feliz, el cuadro grancanario se elevó de forma notable y, gracias a su liderazgo, se marcharon al vestuario por delante (30-37).
Sudar para ganar
La salida tras el descanso del Tirma Gran Canaria resultó contundente, alcanzando su máxima ventaja a los dos minutos (32-48). Eso obligó al Barça a reaccionar para que no se le escapara el partido y ahí, gracias a los triples de Gerard López, que anotó tres en el tercer periodo para sumar 11 puntos, consiguió resistir para no alejarse demasiado. De hecho, los blaugranas nunca tiraron la toalla y fueron recortando la renta isleña para estar dentro del partido a poco menos de un minuto para el final. Sin embargo, aunque tuvieron varios lanzamientos para empatar, la falta de acierto les pasó factura y los amarillos aprovecharon su ventaja para dar los golpes certeros en el tramo final (65-71).
Con este resultado se certificó un bronce histórico para el Granca, ya que esta es la primera vez que acaban entre los tres primeros clasificados en una Minicopa. Sin duda, una experiencia muy buena después del cuarto puesto obtenido en la edición de 2025 celebrada en Gran Canaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco
- Hacienda a un propietario por tener una casa y no pagar este impuesto: los ayuntamientos canarios pueden aplicarte un recargo y embargarte el sueldo si decides pasar de él
- El general Ricardo Esteban se despide del mando de la Brigada Canarias XVI
- Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
- La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
- Todo lo que se sabe hasta ahora del asesinato de un padre a su hijo en Tenerife
- Cae un coche por un terraplén tras salirse de la carretera en Gran Canaria: el conductor está grave