Dreamland Studios abona parte de su deuda al CB Gran Canaria

La amenaza por parte del CB Gran Canaria y del propio Cabildo de Gran Canaria, como propietario del club, de llevar ante los tribunales de justicia a su patrocinador principal, Dreamland Studios, con motivo de sus reiterados impagos de las cuotas mensuales derivadas de dicho contrato, ha dado un giro de guion.

Los retrasos en la construcción del proyecto de la Ciudad del Cine en Telde por parte del grupo empresarial Newport han derivado en un problema de liquidez en Dreamland Studios que les ha obligado a tener que movilizar recursos de otras empresas del grupo para poder revertir la situación y mantener un contrato de patrocinio con la entidad claretiana que se firmó en su momento hasta la temporada 2028-29, por un importe total de 3,3 millones de euros, que en principio debían de abonarse mensualmente en distintas cuotas.

Adelanto de medio millón de euros por el Cabildo

Ante los reiterados impagos de las cuotas mensuales -desde marzo de 2025 en que se impagó la primera cuota- el club se vio obligado a solicitar del Cabildo de Gran Canaria un adelanto de medio millón de euros del presupuesto del próximo año, en previsión de los pagos a realizar por el mismo durante el presente año, para evitar problemas de liquidez, lo que fue aprobado por la entidad cabildicia, logrando dar un plazo al club para solucionar con su patrocinador principal la deuda que seguía incrementando cada mes.

En las primeras negociaciones entre los abogados del CB Gran Canaria y los de Dreamland Studios se han dado algunos avances encaminados a la resolución del conflicto, estableciéndose de mutuo acuerdo un nuevo calendario de pagos, del que la entidad claretiana ha percibido ya el primer pago que englobaría varias de las mensualidades ya devengadas y que forman parte de la deuda de su patrocinador principal.

El tiempo dirá si Dreamland ha dado con la tecla para poder cumplir con el resto de los pagos pactados en el nuevo calendario y si verdaderamente va a poder mantener el contrato de patrocinio hasta 2029, como estaba previsto en su origen.

Búsqueda paralela de un nuevo patrocinador

Tanto desde el Cabildo de Gran Canaria, como del propio CB Gran Canaria, no se esconde que se está trabajando en paralelo en la búsqueda de nuevos patrocinadores para el club, sin descartar un cambio de patrocinador principal si se diesen todas las condiciones necesarias para satisfacer a las tres partes.

Lo que está claro es que desde la firma del acuerdo en mayo de 2023, el club no ha dejado de lucir el nombre de Dreamland Studios en todos sus actos y en cada partido que ha disputado, tanto en la ACB como en las competiciones europeas, cumpliendo escrupulosamente todos los términos del contrato de patrocinio.

Los problemas de cambiar de patrocinador en mitad de la temporada

En principio, estaría descartado totalmente una ruptura del contrato de patrocinio antes de que termine el presente curso. Además de conllevar el pago de una idemnización a la otra parte, en el caso del CB Gran Canaria le supondría tener que hacer una fuerte inversión económica en la confección de todas las nuevas equipaciones, tanto de juego como de entrenamiento, no solo del primer equipo, sino de toda la cadena de filiales, además del merchandising, al tener que retirar el nombre y el logotipo de Dreamland Studios de todas ellas.