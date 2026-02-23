El grancanario Víctor García, nuevo seleccionador español U18 de baloncesto

El baloncesto le debe una al eterno asistente del Granca, Víctor García. A sus 46 años, el técnico grancanario sólo ha gozado de una oportunidad para ejercer de primer espada de un banquillo en la élite, en lo que fue una oportunidad envenenada, en la temporada 2018-19, en la que tuvo que hacerse cargo del banquillo del primer equipo amarillo, tras la destitución de Salva Maldonado, que le obligó a debutar a lo grande en la Euroliga, en Italia ante el Armani Milán, el 6 de diciembre de 2018, en un choque que se saldó con un merecido triunfo para los grancanarios.

Sin embargo, García no completó el resto de la campaña al frente del equipo, en un curso en el que la mala planificación en verano y la exigencia de tener que compaginar la ACB con la Euroliga, terminó por dar un paso al costado para que regresara Pedro Martínez, con la misión de evitar el descenso de categoría. Como curiosidad, se despedía igual que comenzó su aventura, con un triunfo, ante el eterno rival, el CB Canarias, en el Santiago Martín.

En la siguiente temporada volvió a ocupar su puesto como asistente, en el que ha estado con los mejores entrenadores de la historia del club, formando parte de sus dos únicos títulos, la Supercopa y la Eurocup.

Campeón del mundo y de Europa

En 2019 se unió al staff técnico de Sergio Scariolo en la selección absoluta, con la que se proclamó campeón del mundo y de Europa.

Con el relevo de Chus Mateo en el banquillo de la absoluta acabó su presencia como miembro del staff técnico, pero la FEB le tenía preparado un nuevo cargo como seleccionador sub 18, con el premio de dirigir al equipo nacional en el Eurobasket de la categoría en el presente 2026.

García tiene una segunda oportunidad de demostrar su valía como primer entrenador tras demostrar con creces su condición como uno de los mejores asistentes de la ACB y probablemente de Europa. Su experiencia como formador desde sus inicios, le convierten en un seguro de vida para asumir este nuevo reto que podrá seguir compaginando con su rol de asistente en la entidad claretiana.