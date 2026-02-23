Juanmi Morales, director de cantera del CB Gran Canaria, pone en valor el histórico bronce en la Minicopa: "Hemos competido ante una de las mejores canteras de Europa"

La cantera del CB Gran Canaria se apuntaba el domingo un nuevo éxito. Su equipo infantil conseguía hacerse por primera vez en su historia con el bronce en la final de consolación de la Minicopa, celebrada en Valencia, ante el campeón del 2025, el Barça (65-71), al que también lograron derrotarle en la fase de grupos.

El director de la cantera claretiana, Juanmi Morales, valora el éxito conseguido dentro del marco de lo que supone "medirte al resto de canteras de la ACB a nivel nacional y también el nivel tanto del trabajo como de los chicos". "Para ellos es una experiencia muy positiva porque salen de las ligas locales y pueden enfrentarse a equipos de un nivel importante y hemos podido ver que estamos ahí con ellos, pudiendo ganar incluso dos veces al último campeón (Barça)", explica.

El mal día ante el Valencia le dejó fuera de la final

De la única derrota del torneo ante el anfitrión, el Valencia basket, reconoce que "fue ese partido típico en este tipo de torneos en el que las cosas no te salen bien, pero viendo el nivel de los equipos estuvimos claramente entre los mejores, con claras opciones de haber podido llegar a la final y con la sensación de que podíamos haberla competido". "Tuvimos un mal día sobre todo en el acierto, si hubiese sido un día normal en ese apartado, probablemente podríamos haber jugado la final", afirma.

Como no podía ser de otra manera, Morales se muestra "contento con los resultados y con la evolución de los chicos, nos debe de servir para aprender de esta experiencia, porque es un torneo que tiene puestos muchos focos encima, las emociones de los chicos se disparan y eso nos lleva a nosotros a detectar muchas cosas que se pueden corregir a futuro, aunque tenemos un grupo de muy buenos chicos, al igual que muy buenos entrenadores".

El mérito de tumbar dos veces al campeón de 2025

El doble triunfo logrado por los amarillos ante el Barça se debe en su opinión a que "hemos subido nosotros el nivel, también depende de cada generación de jugadores, ellos el año pasado todavía contaban con Mohamed Dabone en el equipo, pero este año también tenían un gran conjunto como se pudo ver en la semifinal ante el Real Madrid, que a la postre fue el campeón y que tuvo que afrontar un encuentro muy igualado para acceder a la final". "Nos tocó un grupo bastante potente, con el derbi el primer día ante el Canarias, el Zaragoza que también era fuerte y ganarle dos veces al Barça no fue fácil, creo que hay que darle valor, no sólo por el resultado, sino porque hemos podido competir ante una de las mejores canteras de Europa", apunta el directivo claretiano.

Vivir el ambiente único de la Copa

Jugar en un recinto mítico del baloncesto nacional como es la Fonteta, para los chicos "es especial, como todo lo que envuelve a la Copa del Rey, el encuentro de aficiones, el poder disfrutar también en el Roig Arena de la Copa del Rey por la tarde; pero es que además, el propio foco que tiene la Minicopa, se debe a que la propia ACB se implica mucho en este tipo de competiciones, al igual que lo hace en la Liga U y eso para ellos es muy positivo, porque para ellos es algo genial, pero al tiempo deben de saber reconducir todo eso porque son todos ellos muy jóvenes". "Es una experiencia muy bonita que ellos la han vivido muy intensamente en todo el grupo, entre ellos y con los padres y aficionados que habían venido a la Copa del Rey y que se sumaron a apoyar al equipo en la Minicopa durante estos días".

Dariel Feliz, orgullo para el baloncesto grancanario

Juanmi Morales destaca la actuación del base Dariel Feliz, que "fue incluido en el quinteto ideal de la competición y es un honor que un jugador grancanario esté incluido con esos grandes talentos". En cuanto a un futuro con el propio Dariel en el primer equipo claretiano, ante la falta de grancanarios en la élite, reconoce que "es pronto para saberlo, aunque su caso es bastante particular porque lleva con nosotros desde los tres años en las escuelas de formación, empezó en el Colegio Nuestra Señora de las Nieves, en Marzagán, en baby basket y desde allí le hemos ido siguiendo hasta que ha sido federado, ha ido a todas las concentraciones de base de la selección española, todavía es muy joven, pero le cuidaremos, al igual que al resto de compañeros, para que se siga desarrollando como jugador y como persona, quemando etapas en positivo para seguir creciendo, porque la verdad es que estamos muy orgullosos de él".

Las suspicacias sobre la edad de algunos jugadores africanos en el torneo

En cuanto a las suspicacias despertadas como cada año en las redes sociales por la presencia de jugadores de origen africano de los que se pone en duda su edad real a la hora de participar en este tipo de torneos infantiles, el director de la cantera claretiana es claro: "Tenemos un jugador checo en el equipo que mide 2,08 metros y tiene tan solo 13 años, pero con él no ha habido ninguna polémica en ese sentido, en estas edades es cierto que hay jugadores que están más desarrollados que otros, pero en nuestro caso siempre intentamos que si un jugador vemos que debe de estar con nosotros, como fue el caso por ejemplo de Khalifa Diop o Edy Tavares, que también eran africanos y hacer un trabajo de futuro con ellos, porque creemos que pueden ser jugadores a futuro, como también lo pudieron ser Massamba Diop, sin ir más allá, no tenemos la mentalidad de traer a un jugador por traerlo solo por aumentar el nivel competitivo de un equipo o de otro". "Generalmente solemos traer jugadores interiores porque no suele haberlos en la Isla e igual que en su momento llegaron Balcerowski o Pasecniks, también han llegado jugadores africanos con la idea de que ayuden en un futuro al primer equipo".

La opción de Maniema como solución ante la lesión de Salvó

Respecto al posible paso al frente de Lucas Maniema para asumir más minutos en ese nuevo rol que le puede dar Jaka Lakovic, entrenador del primer equipo, para cubrir la ausencia de Miquel Salvó por lesión, el jefe de la cantera amarilla considera que "los minutos se irán viendo a medida que transcurran los partidos, pero sí que le veo preparado, es un chico que está bien asentado en la dinámica del primer equipo, ha ayudado ya en las situaciones en las que se le ha necesitado, siempre sale con intensidad a la pista y se le ve como un jugador profesional, al que hay que seguir puliéndole detalles, porque es muy joven, pero físicamente ha demostrado que está ya preparado para competir con profesionales y tácticamente responde a lo que el entrenador le pide, por eso Jaka Lakovic tiene confianza de que pueda dar un paso al frente".

La experiencia con la selección absoluta de Suiza "es una experiencia positiva para el jugador, aunque ahora está convocado con las Ventanas, el jugar partidos de ese nivel curte al jugador y le da una experiencia que a la larga se va a notar en la madurez en su juego, lo hemos visto en varios jugadores en este proceso, como pasó con Balcerowski".

Talento en el filial

Más allá del suizo, Morales se muestra convencido de que "hay varios jugadores en el equipo de Liga U que ya han estado en dinámica del primer equipo desde la pretemporada y en estos momentos hay siete jugadores que van a estar entrenando en la Ventana con el primer equipo y están a disposición de lo que necesite el entrenador, pero están preparados para ayudar cuando el primer equipo lo necesite".

La cesión de Urbaniak en Polonia

Por último, el directivo amarillo valoró la experiencia de Jakub Urbaniak en su cesión en el Slask Wroclaw polaco, afirma que "está siendo una experiencia muy buena para él, está teniendo muchos minutos tanto en la competición doméstica como en la Eurocup, ha tenido partidos notables en Europa y es lo que él necesita, porque es un jugador muy joven, nacido en 2003, de formación y al final es un jugador muy a tener en cuenta, después de su experiencia en el primer equipo y su nivel en el filial, era complicado por el papel emergente de Massamba Diop esa temporada y sin embargo ahora está teniendo esos minutos que necesitaba con esta cesión".