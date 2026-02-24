Pierre Pelos, ante la lesión de Salvó en el CB Gran Canaria: «Necesitamos un fichaje que sea cupo para la ACB y para la Champions»

¿Qué balance hace de esta temporada, su tercera en el Granca, hasta el momento?

Está siendo una temporada muy difícil para nosotros. Jugamos bien algunos partidos, pero mal otros tantos. Tenemos confianza en nuestra capacidad, pero necesitamos cosechar varios triunfos de seguido, porque cuando hemos ganado un partido, hemos perdido otro después. Necesitamos mejorar sobre la pista y mejorar nuestro partido a partido.

Usted que sí sabe lo que es jugar una Copa del Rey, ¿qué sintió al ver que se perdía la posibilidad de disfrutar del torneo más bonito del baloncesto europeo?

Estoy muy frustrado por no jugar esta Copa porque siempre que se celebra es la fiesta del baloncesto y no nos merecimos ir. Sí hemos tenido más tiempo de descanso y recuperación pero siempre queremos jugar torneos así. Estamos frustrados por no ir porque significa que hemos jugado mal, no hemos encontrado la regularidad que sí hemos tenido en la Champions.

Ustedes fueron uno de los últimos equipos en enfrentarse al Baskonia antes de la Copa, ¿le sorprendió que se proclamaran campeones en Valencia?

Sí, la verdad es que sí me sorprendió. Jugaron ante el Real Madrid y lo hicieron muy bien, especialmente en el último cuarto. Es un equipo totalmente distinto al que nos hemos enfrentado mis otros años en Gran Canaria, donde les ganamos. Son un equipo con más confianza, juegan bien y con mucha química. Para mí es una sorpresa aunque igual por su juego no es tan grande.

En el regreso post Ventana será precisamente el Real Madrid el primer rival del Granca, ¿es más peligroso habiendo perdido esa final que si la hubiese ganado?

Creo que hubiera sido mejor para nosotros sí la hubieran ganado porque después de ganar se pueden relajar y tomar un descanso. Pero no sé sí es bueno o malo, es el Madrid y veremos como están cuando llegue el partido.

El equipo se encuentra a cuatro victorias del Playoff, ¿lo da ya por perdido?

Dolió la derrota ante el Bilbao porque era un partido muy importante, pero creo que todavía tenemos opciones para poder jugarlo, pero necesitaríamos ganar cuatro partidos más que nuestros rivales y que ellos los pierdan.

¿Entiende que en la prensa y en la afición se haya empezado a hablar de la salvación como el objetivo del equipo?

Lo entiendo, al fin y al cabo esto es deporte profesional y cuando ganas todo es positividad para los aficionados y cuando pierdes todo es malo. Necesitamos abstraernos de todo ese ruido externo y mantenernos concentrados tanto en la próxima fase de la Champions, como en intentar clasificarnos para jugar el Playoff.

¿Qué le pasa al equipo?

Creo que tenemos un buen equipo, con buena química, hemos pasado mucho tiempo juntos, jugando y de viaje; y ahora por supuesto lo que más necesitamos es volver a ganar y demostrar esa buena química sobre el parqué.

¿Cómo le ha afectado al grupo la lesión de Miqui Salvó?

Para mí fue difícil, estaba en cancha cuando ocurrió. Es difícil para mí y para todo el equipo porque Miqui es muy importante para nosotros, además de ser un buen jugador, es un chico estupendo, habla con todos y nos ayuda en los momentos complicados. Es deporte y por desgracia no podemos evitar momentos así.

Jaka Lakovic afirmó en sala de prensa que urgía hacer un fichaje para cubrir su baja, ¿les preocupa que pasan los días y que no se termine de cerrar un recambio?

Tenemos muchos jugadores en el equipo y queda tiempo todavía. No sé cuando finaliza el plazo de inscripción, pero queda tiempo; y veremos que pasa. Es algo que depende de Jaka y del resto del staff. Pero sí, necesitamos un cupo tanto para la liga como para la BCL.

¿Es para ustedes la BCL la tabla de salvación para hacer algo importante esta temporada?

Si, podemos salvar la temporada con la Champions. Aún así, creo que no debemos de tener eso en mente porque nos podemos meter presión de más y acabar perdiendo partidos importantes. Necesitamos estar concentrados en ambas competiciones y jugar partido a partido. No tenemos que calcular qué pasa sí ganamos este o el otro. Tenemos que ir partido a partido, sin mirar más allá.

¿Le está costando a su compatriota Louis Labeyrie adaptarse más de lo que pensaban al equipo? ¿Se entienden las críticas externas sobre él?

No sé qué decir ante eso. Él intenta dar lo mejor de sí y a veces es difícil, pero si me lo permite, prefiero no hablar de eso .

¿Siente que está en uno de sus mejores momentos en cuanto a su rendimiento personal, siendo un jugador importante?

Para mí nada ha cambiado, sólo que juego más minutos y con más confianza. Intento dar lo mejor de mí como en mis primeros años en el Granca. Ante la mala situación del equipo, tenemos que seguir jugando y dar lo mejor que tenemos para sacar los resultados adelante, nada más.

Jaka Lakovic siempre quita importancia a la condición de titular o de suplente, ¿a usted le motiva especialmente jugar en el quinteto inicial?

Para mí es lo mismo, doy el 100% salga de titular o desde el banquillo. Lo único que quiero es salir a la pista y poder dar mi máximo en cada partido.

¿Se siente infravalorado por la prensa o incluso por la afición?

Así ha sido toda mi carrera. Todo el mundo habla de mí y dicen este jugador es de esta manera pero no me importa lo que digan, salto a la cancha, juego, doy mi 100% y puedes hablar bien o mal que nada cambiará. Me limito a jugar, no dejo de luchar y esa es mi filosofía de vida.

¿Qué le ha parecido el nombramiento de Víctor García como seleccionador U18?

Víctor es un gran entrenador, sabe mucho de baloncesto y es muy bueno que vaya con la selección nacional, antes con Scariolo y ahora estamos muy contentos de que vaya con el U18 como recompensa y para seguir formándose.

¿Es buena la relación de Lakovic con la plantilla?

Si porque ganemos o perdamos nos mantenemos unidos. Seguimos con Jaka, sabe mucho de baloncesto. Es un entrenador que pide muchas cosas, a veces salen bien y otras no. pero confiamos en él aunque ahora los resultados no nos estén acompañando.

¿Cómo les ha afectado ir al parón después de perder con el Bilbao perdiendo una ventaja de 22 puntos?

Fue un partido muy complicado, perdimos una ventaja de 22 puntos y esa ha sido la tónica de la temporada. No nos sentimos tristes, ocurrió, no se puede cambiar y debemos seguir jugando.