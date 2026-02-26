Dariel Feliz, ADN del CB Gran Canaria desde la cuna

«A Dariel lo entrené con tres años en el escuelita del Colegio Nuestra Señora de Las Nieves, en Marzagán, paradójicamente el mismo centro donde estudió Roberto Guerra. Aunque la edad mínima para entrar eran cinco años, a él ya se le veía cierta destreza y le permitimos que estuviera con nosotros. Tiene unas condiciones innatas para el baloncesto desde muy pequeño. De esa escuelita, aparte de él, también salieron dos canteranos internacionales con España en sus respectivas categorías, Pablo Calderín y Hugo Díaz». Así relata Juanmi Morales, el director de cantera del CB Gran Canaria, los lazos de unión del club con este joven base teldense, que exhibió su gran potencial junto a sus compañeros en la Minicopa, el torneo de futuras promesas que se disputa en paralelo a la Copa del Rey de los grandes.

Además de cosechar un grandioso bronce al derrotar al Barça en el encuentro por el tercer y cuarto puesto en Valencia, el pasado fin de semana, Dariel a nivel individual estuvo en el quinteto ideal de la competición después de promediar 15.4 puntos, 4.2 rebotes, 3.6 asistencias y 3.8 robos.

«Se trata de un jugador versátil, que penetra y tira bien», así define Morales a esta perla de la factoría del CB Gran Canaria. Le recomienda que «siga disfrutando del baloncesto, que no se ponga metas y que continúe quemando etapas, también construyéndose como persona», destaca el directivo amarillo. A esos piropos se unen los de Gabi Alonso, director deportivo de las categorías de formación: «Dariel es un apasionado de baloncesto, lo ama, disfruta él y hace disfrutar a los demás. Se trata de un jugador diferencial, un líder, no tiene miedo y toma decisiones cuando el encuentro se complica».

Dariel Feliz, integrante del quinteto ideal de la Minicopa / Andrés Cruz

Buen estudiante -cursa segundo de la ESO-, en el club además de lo deportivo intentan reforzar los valores que le han inculcado en su familia, desde sus padres hasta sus abuelos maternos, quienes estuvieron acompañándole en la Minicopa. Agustina, su abuela, recuerda cuando lo llevaban siendo un bebé a ver los partidos del Granca al Centro Insular: «Le poníamos unos cascos para que no se asustara con el ruido que había en el pabellón», apunta. «Es un niño buenísimo», recalca. Explica que en el patio de su casa, cuando no levantaba tres o cuatro palmos del suelo, tenía una canasta pequeña donde se pasaba muchas horas lanzando. «No se iba al colegio sin encestar tres canastas y yo le decía, muchacho, que vas a perder la guagua. Estaba siempre en el patio jugando al baloncesto», relata.

«Le encantan las gambas al ajillo y el arroz blanco a la cubana, y también es presumido, como los chicos de su edad, mirándose al espejo y colocándose la moña -entre risas-», nos cuenta Agustina, que también apunta que tiene muchos amigos y que es muy cariñoso. «Que vaya momento a momento», consejo de vida que le da en el deporte como fuera de las canchas.

Y llega la hora de que hable el protagonista, Dariel. Tímido, lógico a esta edad -14 años- en sus primeros contactos ante la prensa. Sobre la Minicopa, la define «como una experiencia muy bonita», aunque añade que «creo que incluso pudimos hacer algo más», en referencia a la semifinal que se perdió ante el Valencia, el anfitrión, «pero supimos reponernos y ganar al Barça para lograr el bronce». Sobre su inclusión en el quinteto ideal del torneo, agradeció «la ayuda de todos, de los compañeros y sobre todo del cuerpo técnico, sin ellos no hubiese sido posible».

A la hora de jugadores que admira, en su posición de base en el Granca señala a «Tomás Bellas y a Isaiah Wong de la plantilla actual». También le encanta un examarillo «Jean Montero» y, en cuanto a la NBA, «Lebron James». Sueña con «jugar algún día en el primer equipo del Granca y en la Euroliga», si es de amarillo mejor, además de actuar con España en algún gran torneo. Por lo pronto, ya ha sido internacional dos veces con la U13. Reconoce que el jugador de la tierra no ha tenido históricamente mucha continuidad en el primer equipo del Gran Canaria: «Es difícil llegar, pero creo que la aparición de la nueva liga U22 puede ayudar a que haya más canarios».