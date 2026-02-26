Lucas Maniema, la solución del CB Gran Canaria está en casa

En una búsqueda a contrarreloj para reforzar su plantilla después de conocerse la baja de larga duración de Miquel Salvo, la solución a ese problema en el que se encuentra inmerso el Dreamland Gran Canaria está en casa: Lucas Maniema. El club claretiano baraja como opción darle mayor protagonismo al canterano suizo, que se desenvuelve en los puestos de base y escolta, para cubrir el problema de cupos abierto por la lesión del catalán y que sea él quien eche una mano en la posición de tres al titular indiscutible en esa plaza, el argentino Nico Brussino.

Y es que a estas alturas de temporada el mercado no ofrece alternativas atractivas que garanticen el fichaje de un jugador que mejore las prestaciones de lo que ya hay en la plantilla que dirige el técnico Jaka Lakovic. Eso sí, la entidad claretiana no deja de oscultar opciones tanto para incorporar un cupo o un jugador que no lo sea. Trabaja en todos los frentes posibles para intentar cerrar una plantilla coja en estos momentos importantes de la temporada, con el peligro del descenso acechando en la Liga Endesa y en Europa peleando por unos cuartos de final de la Champions que ya acaricia.

Las posibilidades de firmar a un cupo son mínimas. Aunque se intentó conseguir la cesión de Izan Almansa, la perla de la cantera del Real Madrid desdeñaba el ofrecimiento del Granca y prefirió seguir luchando por minutos de calidad en el primer equipo madridista.

Mientras, desde el Dreamland Gran Canaria se ha descartado opciones como la de Xavi Rabaseda, inactivo desde el pasado verano, o la del exterior catalán Isaac Nogués, del Valencia Basket, al considerar que no aportaban más de lo que tienen en casa y no ayudarían a dar un salto cualitativo al equipo en un momento crucial.

El club va a exprimir el tiempo que le resta del parón competitivo actual, por la celebración de la Copa del Rey de Valencia y la Ventana FIBA de selecciones –el próximo encuentro del Granca está señalado para el domingo 8 de marzo nada menos contra el Real Madrid en el Arena–, para apuntalar el plantel y contentar al entrenador Jaka Lakovic.

Ante la falta de movimientos y lo complicado que está el mercado, parece que otra operación que se estanca y que también barajaba la entidad claretiana es la salida de Louis Labeyrie. El ala-pívot francés, que está cuajando una temporada nefasta, se encontraba en la rampa de salida al no contar para el técnico esloveno. Pero la lesión de Miquel Salvó y la falta de recambios aumentan las posibilidades de que el galo siga en la Isla.