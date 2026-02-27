El mercado de fichajes se reduce para el CB Gran Canaria con el cierre hoy del plazo de traspasos entre clubs de la ACB

El mercado de fichajes del Dreamland Gran Canaria se comprime en el día de hoy con el cierre del plazo de traspasos entre equipos de la ACB, que cierra toda opción de poder incorporar a partir de mañana a la disciplina claretiana a ningún jugador proveniente de otro equipo de la propia Liga Endesa, opción descartada por completo por la dirección deportiva, que tan sólo sondeó la opción de contar con la cesión del interior murciano del Real Madrid, Izan Almansa, durante la celebración de la Copa del Rey, pero en la que la decisión del jugador, fue la de continuar con su progresión a caballo entre el equipo de Liga U y el primer equipo a las órdenes de Sergio Scariolo.

De esta manera, hasta el final de la temporada regular, el Granca podría fichar jugadores que se encuentren libres en el mercado, de ligas extranjeras o de las categorías inferiores de la FEB. En el caso de la Basketball Champions League ese plazo acaba con el inicio de los cuartos de final de la competición.

No se descarta no fichar

La complejidad del mercado a la hora de cubrir las necesidades de Jaka Lakovic y del resto de su staff por la lesión de Miquel Salvó, hacen que el club no descarte la posibilidad de no fichar, siempre y cuando el jugador que se vaya a incorporar a la disciplina claretiana realmente no venga a mejorar la actual plantilla. Desde el club se considera a Lucas Maniema preparado para dar un paso al frente para asumir un rol más importante en cuanto a minutos y como posible alero de urgencia, para dar descanso al único alero puro que quedaría en la plantilla, Nico Brussino. La lesión del exterior catalán también ha frenado la salida de Louis Labeyrie, por el que la falta de ofertas tampoco han ayudado, dado que el club tendría que pagarle su contrato y encima fichar a un relevo de garantías que no termina de aparecer en el mercado.

A pesar de la situación, el propio presidente de la entidad amarilla, Sitapha Savané, afirmó esta mañana durante el acto de presentación del tradicional partido a favor del Banco de Alimentos, que organiza de forma conjunta con CaixaBank y que tendrá lugar en esta ocasión el próximo 8 de marzo ante el Real Madrid, que "seguimos en el mercado con la búsqueda activa de refuerzos, aunque con la temporada empezada sabemos que hay cada vez menos opciones, porque los jugadores americanos que venían anteriormente con más facilidad procedentes de la G-League, hoy en día no lo hacen por los cambios que ha tenido esa competición, en la Euroliga hay dos equipos más, el mercado es bastante escaso y no se trata de fichar por fichar, sino de agregar una pieza que realmente pueda ayudar en este tramo final".

El propio directivo recalcó que "Jaka Lakovic, tras la lesión de Miqui Salvó hizo alusión a jugadores que ya tenemos en casa -Lucas Maniema- y por eso les tenemos ahí, para poder darles la oportunidad en estos momentos y repito, traer algo de fuera que realmente no mejora lo que se tiene dentro sería contraproducente".

Ante la escasez, flexibilidad

La importancia de incorporar a un cupo o a un jugador que no sea cupo, o su posición en la cancha, pasa a ser secundario para la dirección deportiva claretiana, señalando en este sentido Savané que "hay flexibilidad en este sentido, pero dentro de lo que te obliga el mercado, porque cuando estás en el mes de marzo no es tanto lo que tú quieres sino lo que hay, te tienes que adaptar".

La falta de costumbre de pelear por evitar el descenso

A pesar de que el Granca no es un equipo acostumbrado a pelear por estar en la zona baja, el directivo amarillo declaró que: "la presion es algo que va parejo con el deporte profesional y el que no esté preparado para asumirla debería de plantearse otra línea de trabajo. La frase del partido a partido se ha hecho famosa porque es la mayor verdad que hay en el deporte profesional y en la vida, ahora el equipo está centrado en seguir mejorando, se ha visto en el último partido, que el desenlace está abierto a cuando dejas la puerta abierta y el otro equipo consigue meterse, sino el escenario sería distinto. Ellos tienen claro que la línea es seguir mejorando, recuperar la mejor versión de muchos jugadores, porque ellos son los que ganan los partidos".

Savané rehusó a reconocer que el objetivo del equipo ha pasado a tener que salvar la categoría. En este sentido quiso poner en valor la trayectoria del equipo en Europa y afirmó que "no sé quien dice que tenemos el sexto presupuesto de la liga, el octavo o el noveno ya nos gustaría, sabemos el rango donde estamos y tenemos claro que siempre aspiramos a estar entre los ocho primeros, se habla mucho de la ACB pero parece que no se tienen en cuenta que en la BCL se han ganado todos los partidos menos uno, parece que no existe Europa esta temporada". "En el deporte ganas dos o tres partidos seguidos o los pierdes y cambia todo", incidiço el directivo, para quien lo importante es que "el equipo está centrado en mejorar y conseguir victorias, ahora vienen curvas, porque el siguiente partido es ante el Real Madrid, después tenemos un partido en Murcia ante el equipo revelación de la temporada", apuntó.

Los impagos de Dreamland Studios

El presidente del Granca no quiso desvelar el importe satisfecho por Dreamland Studios de la deuda contraída con el club que al término del presente mes rondaría los 600.000 euros, limitándose a afirmar que "tenemos un contrato, se ha llegado a un acuerdo y se está plasmando lo que nos ha transmitido el patrocinador principal sobre su intención de cumplir con lo estipulado en el contrato, ha pagado un importe importante, pero intentamos mantener entre las partes cual es esa cantidad".