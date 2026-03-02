Willy Villar, director deportivo claretiano: "Debemos maximizar nuestros recursos" ante la baja de Salvó en el CB Gran Canaria

La busca y captura de un cupo con el que suplir a Miqui Salvó está descartada en el Dreamland Gran Canaria salvo sorpresa inesperada de última hora, en un mercado complicado en el que los jugadores disponibles no mejoran, en opinión de Willy Villar, su director deportivo, la opción de darle galones a Lucas Maniema como relevo de Nico Brussino en la posición de alero, además de utilizar la baza de hacer jugar juntos a Isaiah Wong y Kassius Robertson durante más minutos de lo que venían haciéndolo.

El propio gestor de la parcela deportiva en el Granca reconoce que "no es fácil porque estamos a mitad de temporada y normalmente las opciones disponibles son muy determinadas y no siempre al gusto de lo que se está buscando, por lo que mientras no surja una opción sobre un jugador que realmente nos interese, creo que debemos de maximizar nuestros recursos, nuestros jugadores y que lo hagan al mejor nivel posible, que sería nuestro mejor fichaje".

Ningún cupo disponible puede reemplazar a Salvó

En cuanto a su rango de búsqueda, el directivo grancanario deja claro que "hay cupos disponibles, pero ninguno podría hacernos la labor que puede hacer Lucas Maniema, pensamos que debe de dar un paso adelante y ese será nuestro nuevo cupo, que ya estaba con nosotros". "Estamos buscando un refuerzo en el mercado comunitario porque es donde podemos tener alguna opción más y donde tenemos dirigidas nuestras miras", explica.

En cuanto al número de posibles fichajes a incorporar antes del final del plazo, explica que "podría no venir ningún fichaje si no se acomoda a lo que buscamos o en todo caso, un fichaje más".

El caso Labeyrie

Sobre la desaparición de Louis Labeyrie de las rotaciones de Jaka Lakovic en los últimos partidos, Villar declara que "es un jugador más del primer equipo, a disposición al cien por cien de Jaka, entrena con normalidad, hace todo lo que tiene que hacer, no hay ningún problema con él y vamos a intentar con él, como con el resto de jugadores que tenemos, que de su máximo nivel y ojalá que ese sea el caso en el caso de Louis en un futuro".

El director deportivo señala que "a día de hoy no nos ha llegado ninguna oferta por él, no sé si por su cuenta ha podido tener algún contacto con otro club, pero le veo centrado cien por cien en el trabajo del equipo, intentando ayudarnos y nosotros intentando ayudarle a él".

Rechaza fijarse objetivos esta temporada, salvo los cuartos de la BCL

Sobre el posible cambio de objetivo del equipo al encontrarse ya a cinco victorias del Playoff y a sólo tres del descenso, el director deportivo claretiano afirma que "no estamos para pensar en objetivos, porque uno de los problemas que estamos teniendo esta temporada es el factor mental por la situación en la que nos encontramos, no es agradable para nadie, por eso vamos a quitarnos más presión, lo más importante es sacar el máximo de victorias posible, porque hay otros objetivos como el de participar el año que viene en Europa". "Yo no pondría objetivos esta temporada, sino fijarnos sólo en el siguiente partido, intentar ganarlo, hacer bien el proceso y creer en nosotros mismo, porque seguro que a la larga nos traerá victorias", explica.

Precisamente, el riesgo de quedarse fuera de Europa el año que viene está en el aire y en ese sentido, Willy Villar, admite que "no sabemos todavía que plaza tendríamos que ocupar a final de temporada para clasificarnos, porque eso va a depender de los equipos que quieran jugar en una u otra competición, por lo que es importante intentar quedar lo más arriba posible para tener más posibilidades".

En cuanto a lo que queda de temporada y la opción de poder salvar la temporada con una buena actuación en la Basketball Champions League (BCL), el director deportivo del Granca admite que "por un lado está el objetivo y por otro el deseo, hemos demostrado cuando jugamos una competición europea estos años anteriores que es difícil encontrar un equipo que sea tan regular como el nuestro, estamos siguiendo esta línea este año en una competición en la que somos los rookies (novatos) este año, pero teniendo en cuenta que muchos de los jugadores han jugado dos finales europeas en los últimos tres años, por eso nuestro deseo irrenunciable es el de tener las máximas aspiraciones, aunque el objetivo, no tengo claro si lo marca el club o los medios de comunicación, pero siempre intentamos que sean lo más ambiciosos posibles y me gustaría jugar una Final a Cuatro, porque sería bastante bonito, pero vamos poco a poco, todavía nos quedan dos partidos para clasificarnos y serán muy duros con el Tenerife y otro aquí que puede ser casi una final contra el Nymburk checo, así que vamos paso a paso". "Pasar a los cuartos es un objetivo y creo que está marcado a fuego en el equipo", destaca.

El quinto cupo de la BCL, sin excusas

El problema de los cinco cupos en la BCL, reconoce que "en esta competición tenemos menos recursos disponibles en comparación con la ACB, es algo que sabíamos desde el principio y que ahora con la lesión de Salvó todavía se agudiza más ese problema, pero o nos quejamos y ponemos excusas, o con lo que tenemos tirar para adelante y ser ambiciosos, porque llevamos dos años con lesiones muy graves de jugadores muy importantes en nuestro proyecto y que además, tanto Alocén como Miqui son cupos en los que depositas gran parte de tus aspiraciones y vamos a solventarlo". "A Salvó no podemos reemplazarlo porque no hay cupos de ese nivel y con lo que tenemos, aunque sea haciendo convocatorias y con menos cupos, iremos a por todas".

La renovación de Salvó

Respecto a la decisión de renovar al propio Salvó hasta 2028 para darle la tranquilidad necesaria para recuperarse, Villar declara que "se lesionó en acto de servicio defendiendo los colores de nuestro club y creo que hemos hecho lo que él se merece como jugador, porque nos ha defendido todos estos años, con él durante estos años hemos conseguido muchísimas cosas, ahí está el currículum que tiene con nosotros y creo que se merece una recuperación tranquila y que lo haga el cien por cien, ese es el sentido de renovarle dos años, no hicimos nada que él no se merezca".