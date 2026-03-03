El CB Gran Canaria apuesta por Chimezie Metu tras recuperarse de su lesión para reforzar la plantilla esta temporada

El Dreamland Gran Canaria apuesta por devolver el mejor nivel de Chimezie Metu (Los Angeles, California, 28 años y 2,08 metros) tras recuperarse de su lesión del tendón de Aquiles de su pierna derecha , en un duelo de Euroliga entre su equipo, el Barça y el Bayern Múnich, a finales de marzo del pasado año.

Desde entonces el jugador ha estado en el dique seco recuperándose para volver a las canchas y encaja en lo que buscaba Willy Villar, un jugador comunitario -cuenta con el pasaporte cotonou por su nacionalidad nigeriana- y mejora la plantilla claretiana, siempre y cuando logre alcanzar un nivel similar al que ha tenido durante toda su carrera deportiva. Llega libre tras terminar su contrato con su último club, el Barça.

Pasado NBA y en el Barça

Formado en la NCAA en las filas de los Trojans de la Universidad del Sur de California, fue drafteado en segunda ronda en 2018, en el puesto 49 por los San Antonio Spurs, con los que permaneció dos años, con una cesión a su filial de la G-League, los Austin Spurs, antes de ser traspasado a los Sacramento Kings, donde militó tres temporadas antes de recalar en los Phoenis Suns y posteriormente en Detroit Pistons.

La búsqueda de mintutos le llevó a dar el salto a Europa de la mano del Barça en el curso 2024-25, donde jugó 20 partidos en la ACB antes de sulesión, en los que promedió 14,1 créditos de valoración, 13,2 puntos, 3,8 rebotes y una asistencia.

Un cuatro con un aceptable tiro de tres

El Granca incorpora a un ala-pívot muy atlético, buen definidor y que suele sacar muchas faltas durante sus partidos. No es un consumado triplista, aunque en su etapa como culé sobrepasó el 40% de acierto desde fuera del perímetro. Corre muy bien la cancha, es un buen defensor, lo que agradecerá su técnico, Jaka Lakovic.

Su llegada, en principio provocará la salida de Louis Labeyrie, mientras que Lucas Maniema será el cupo que deberá de suplir a Miquel Salvó en el tres.