Kur Kuath no tiene dudas sobre el CB Gran Canaria: "Podemos soñar con jugar la 'Final a Cuatro' de la Champions"

¿Cómo le han recibido en la Isla y en el Dreamland Gran Canaria desde su llegada?

Amo la Isla. Está siendo una experiencia maravillosa desde mi llegada aquí, la gente es muy cálida, muy amable y tranquila, con una forma de vivir muy similar a la mía, intentando siempre disfrutar del tiempo libre, pasear, estar en la playa, el clima es maravilloso.

Nos dio a todos un susto con su esguince ante el Bilbao que no le permitió terminar el partido en el que finalmente se perdió, ¿cómo se encuentra?

Ha sido un proceso largo durante estas semanas. Poco a poco me he ido encontrando mejor, incorporándome a los entrenamientos con el resto de jugadores y espero estar disponible para jugar el partido del domingo ante el Real Madrid. He tenido algo de fortuna porque en el momento en que se produjo la lesión coincidía con este parón competitivo y que yo no tenía partidos con Sudán del Sur, de modo que podía quedarme recuperándome en la Isla. Quiero agradecerle a Quique y a Lio, que son los fisios del equipo y que deben de estar cansados ya de verme todos los días. Poco a poco me voy sintiendo mucho mejor.

¿Qué balance hace de esta primera vuelta de la temporada en la que las cosas no han ido nada bien en la ACB, pero que en la Basketball Champions League (BCL) el equipo lo ha ganado todo menos un partido?

Es difícil definir como está siendo esta temporada y más para un club acostumbrado a tener tantos éxitos en los últimos años. Es lógico que al ver como está rindiendo el equipo este año, sobre todo en la ACB, entiendo que fuera del club se vea como una temporada que no está al nivel de las anteriores. Internamente estamos trabajando bien. Sabemos que todos los partidos de la ACB tienen un nivel de Euroliga prácticamente todos los rivales a los que te mides, todos van a intentar ganarte y tienen un nivel muy bueno. En BCL lo estamos haciendo muy bien, lo cual habla del alto nivel que tiene la Liga Endesa. Creo que contamos con las piezas necesarias para ser un buen equipo, como demuestran los resultados en la BCL. Tenemos jugadores con talento que han tenido muchos éxitos con el equipo recientemente y un entrenador como Jaka (Lakovic) que viene de hacer tres grandes temporadas con el equipo y que como jugador también tuvo grandes éxitos. Creo que no ha sido nuestro momento en ciertos partidos, el equipo no ha estado al nivel que debía haber estado, pero puedo prometer que el equipo no ha dejado de trabajar en ningún momento, que confiamos en nuestro trabajo diario y que el esfuerzo siempre está ahí. Esperamos poder conseguir más victorias en ACB y mantener como mínimo el nivel que estamos dando en la BCL.

Usted es probablemente el jugador que más ha progresado este año, hasta el punto de pasar de ser uno de los más criticados a ser una de las grandes esperanzas del equipo por su capacidad de intimidación en la zona. ¿Qué parte de culpa ha tenido Jaka Lakovic en esa progresión? ¿Qué ha sido lo que más le ha costado en ese proceso de adaptación al equipo?

Cuando llegué era un novato en la ACB, nadie me conocía y los árbitros, de los que no voy a decir nada malo porque son de los mejores de Europa, al no conocerme, quizás querían enseñarme de alguna manera como era el juego aquí y yo veía cosas que Mike Tobey podía hacer, pero yo no. Por eso pienso que mi principal problema a principio de temporada es que yo soy agresivo siempre desde que salto a la pintura, quiero defender y jugar duro. Lo que me han enseñado tanto Mike, como Jaka e incluso nuestro presidente, Sitapha Savané, que tiene una gran experiencia jugando como pívot en esta competición, es como hacer las faltas, cuando hacerlas y la importancia que tiene no cargarte de faltas en el primer cuarto porque la bola de nieve va creciendo y entonces no puedo ayudar al equipo. Creo que es ahí donde radica una de las principales claves de mi mejoría, he aprendido como funciona el juego y el arbitraje aquí y me he adaptado. Como jugador todavía me queda mucho por mejorar y por aprender para encajar mejor en el juego del equipo y ayudar de la mejor manera posible. Me siento muy feliz aquí y considero que tengo compañeros y un cuerpo técnico con la experiencia necesaria para enseñarme las claves para ser mejor jugador cada día.

¿Disfruta más colocando un tapón a un rival o protagonizando un mate espectacular?

(Risas). Personalmente, a mí me gusta mucho machacar el aro y ver como la gente se enciende. Pero, también considero que de los tapones vienen muchos mates, pero más allá de todo eso, considero que este año estoy disfrutando más de los tapones porque como equipo en ocasiones nos está costando defender y ser fuertes, y mis tapones están siendo importantes para enchufar al equipo en defensa y a la afición, cuando jugamos en casa.

¿Cuál es su mejor socio dentro de la cancha con el que ha conseguido tener una mayor química?

Tengo la suerte de poder jugar con tres grandes bases esta temporada, todos me hacen la vida mucho más fácil. En los partidos he coincidido más con Ziga Samar que con Andrew Albicy, por un tema de rotaciones. Con Samar estoy trabajando un poco más en esa química. Con Carlos Alocén he coincidido un poco más en los entrenamientos, tiene una habilidad especial para encontrar pasos abiertos y alley-oops, tiene muchísimo talento, aunque vuelve de una lesión muy difícil y larga, por eso en su caso, como equipo necesitamos que vaya cogiendo esa confianza, pero es un trabajo a largo plazo. Los tres son de los mejores bases con los que he jugado en mi carrera profesional.

¿Cuántas ganas tienen de que vuelva la competición el domingo y además medirse al Real Madrid? ¿Es mejor recibir a los blancos después de haber perdido la final de la Copa del Rey?

Tenemos muchas ganas de volver a la competición. Me parece mejor que hayan perdido la final de Copa porque eso significa que van a venir con lo mejor de lo mejor a dar su máximo nivel y como competidor que soy siempre me gusta enfrentarme a los mejores en su mejor momento de forma. El Real Madrid va a venir con todas las ganas de volver a la competición de la Liga Endesa de la mejor manera, y eso nos va a obligar a sacar nuestra mejor versión, no sólo por el propio partido o la afición, sino por nosotros mismos como grupo. Creo que vamos a ver al mejor Real Madrid posible y tenemos ganas de medirnos a ellos. Ya veremos quien gana y que nivel damos.

¿Cómo va a ser ese duelo con Edy Tavares, que como bien sabe tiene un amplio pasado como claretiano?

Estoy encantado de tener el reto de enfrentarme a uno de los mejores pívots de Europa, un jugador que sé lo que significa para la Isla, que ha hecho mucho por el club, es un canterano y para mí es increíble poder jugar contra otro de los mejores taponadores de la liga. Es un duelo en la pintura que se va a poder vivir el domingo y espero poder disfrutarlo.

No sabemos si es una casualidad, pero desde que fichó por el Granca se ha invertido la inercia negativa en los derbis, ¿se le podrá ganar por tercera vez este curso a La Laguna Tenerife?

El Canarias es un gran equipo. Ojalá que les podamos ganar otra vez. Han jugado la Copa del Rey, siempre están entre los ocho mejores de la Liga Endesa, en la BCL lo que han hecho me parece increíble. A mí personalmente los dos partidos que hemos jugado me han gustado mucho, los partidos ante ellos siempre son más bonitos y más fuertes, conozco la rivalidad que existe entre ambas aficiones. Saldremos allí a competir, después del parón y de jugar en Murcia, pero estamos enfocados en el partido a partido.

¿Se puede soñar con jugar la Final a Cuatro de la BCL este año?

Podemos soñar con jugar la Final a Cuatro de la BCL. Estamos jugando muy bien en esta competición, a una victoria de pasar a los cuartos de final, aunque sabemos que no será fácil porque a medida que avanzamos en la competición aumenta el nivel de los rivales, pero tenemos el talento y el trabajo para llegar lo más lejos posible.

Saliendo un poco de lo deportivo y conociendo su historia personal en la que tuvo que abandonar su país siendo niño por culpa de una guerra, ¿qué pasa por su cabeza cuándo ve noticias como la reciente guerra que ha estallado en Oriente Medio o el conflicto entre Rusia y Ucrania?

Es duro de entender para mí que nací en medio de una guerra civil, no entiendo porque el mundo sigue desarrollándose así, con una guerra detrás de otra. Nunca he estado a favor de la violencia, predico amor y paz. Soy una persona que intenta vivir de esa manera y es difícil entender que siga pasando esto en el mundo. Tengo algunos compañeros y amigos que juegan en equipos de países que se han visto involucrados en esta guerra, aunque afortunadamente están todos bien. Rezo por ellos y por todas las personas que se han visto afectadas en este conflicto bélico para que salgan sanas y salvas y que este conflicto termine pronto.

¿Se ha asimilado ya en el vestuario la baja de Salvó? ¿Los que están son suficientes para cumplir los objetivos que les quedan hasta final de temporada?

Su lesión fue un palo duro para la plantilla, porque es uno de nuestros capitanes y un jugador importante, por su forma de ser y por lo que aporta en la rotación. Nos da mucho en el vestuario y fuera de él en nuestro día a día. Transmite mucha alegría. Verle lesionarse fue muy duro para mí, que compartimos muchas bromas por nuestra forma de ser. Ese partido cuando se lesionó mi mentalidad fue la de que había que ganar como fuera por él y creo que es la mentalidad que tenemos que prolongar toda la temporada. Verle todos los días sonriendo en los entrenamientos tiene que ser una motivación para todos nosotros, para saber que está en nuestra mano dar un paso adelante por él.

¿Por qué debería de tener que venir la afición este domingo al Arena para verles ante el Real Madrid?

Es un partidazo ante uno de los mejores equipos de Europa. La afición siempre nos apoya, pero más en un partido de este nivel, vamos a vivir un show, un partido con mucha energía e intensidad. Seguro que no querrá perdérselo la afición.