Robertson, escolta del CB Gran Canaria, no teme al Real Madrid: "Es una gran motivación jugar contra ellos, es un gran reto y una oportunidad"

Kassius Robertson, escolta del Dreamland Gran Canaria, atendió esta mañana a los medios de comunicación en una semana en la que se reinicia la competición liguera con un partido de altos vuelos, el domingo en el Arena, ante el Real Madrid. El escolta canadiense afirmó que "estamos muy concentrados en lo que nos viene por delante". A pesar de su ausencia en los últimos días al estar convocado con Canadá para la disputa de la Ventana de febrero, señaló que "no he estado con el equipo al tener que estar con mi selección (Canadá), aunque conozco a los chicos y al cuerpo técnico y estoy convencido que han trabajado mucho y están todos concentrados que es lo que toca en los siguientes partidos".

De la última derrota ante el Bilbao antes del parón, reconoció que "fue bastante dura y dolorosa para todos, pero creo que este tiempo de parón nos ha venido bien para recuperarnos y centrarnos en lo que nos viene a partir de ahora".

Siempre gusta medirse a los mejores

Que el Real Madrid sea el primer rival en el inicio de la competición no es un problema para él: "Siempre es un buen momento para jugar contra el Real Madrid, porque como jugador profesional y competidor que soy siempre quiero enfrentarme a los mejores y ellos son uno de los mejores equipos de Europa. Mis compañeros piensan igual, es una gran motivación el jugar contra ellos, es un gran reto y es una oportunidad jugar contra uno de los mejores equipos del mundo".

Tampoco se mostró preocupado por la falta de irregularidad del equipo ni por el potencial de los merengues, resaltando que "somos jugadores profesionales y, por lo tanto, siempre saltamos a la pista en cada partido con la intención de dar lo mejor de nosotros mismos para ganar el partido". "Lo importante es seguir siempre el plan de partido, prepararlo bien cada día hasta el domingo y no me preocupa ni nuestra irregularidad ni el potencial del rival", incidió.

Representar a Canadá

Para Robertson no cabe ninguna duda de que "recibir la llamada de mi país siempre es un honor, aunque es cierto que en ocasiones puede haber circunstancias o estados de forma, pero siempre es un placer viajar y estar con Canadá, comparto desde hace años pista y vestuario con cerca del 95% de mis compañeros, es un descanso mental para mí, es algo muy positivo y además he vuelto sano".

Focalizado en el día a día

En opinión del 30 amarillo es necesario para llegar con la mejor preparación para el partido del domingo saber que "hoy es el primer día que tenemos que enfocarnos en el partido del domingo porque es el primer entrenamiento en el que estamos todos juntos. Nico (Brussino) y yo llegamos ayer, por eso hoy empieza el plan de partido". "Tenemos que defender nuestra casa y ser intensos, pensamos en hoy, en el entrenamiento y así cada día hasta llegar al encuentro con el Real Madrid", apostilló.

Su adaptación

El jugador reconoció que está todavía en proceso de adaptación al equipo, afirmando que "personalmente me encuentro muy feliz aquí, buscando mi ritmo y adaptándome al equipo, sé como es el camino cuando llegas a mitad de temporada a un equipo, pero los chicos, el entrenador, estoy muy feliz de entrenar con ellos". "Este mes de marzo es muy importante, tenemos dos partidos muy importantes para clasificarnos para los cuartos, podemos hacer algo muy grande esta temporada todavía y estamos centrados en ello", agregó.

El fichaje de Metu

Respecto al último fichaje de los claretianos, afirmó que "Metu es un jugador fantástico, siempre he sido muy fan de su juego, el año pasado me tuve que enfrentar en varias ocasiones a él, incluso en el vídeo de su presentación una de las jugadas es un tapón que me hizo a mí, es un jugador muy intenso en defensa, viene de una lesión larga, pero está sano y va a ser muy importante para nosotros".