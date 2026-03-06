Chimezie Metu aterriza en la Isla dispuesto a aportar la «chispa» que necesita el CB Gran Canaria

Chimezie Metu ya está en la Isla. El ala-pívot internacional por Nigeria, que se ha recuperado en Los Ángeles de una rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha, que le ha mantenido casi un curso fuera de las canchas, llegó al aeropuerto insular este mediodía para ponerse a las órdenes de Jaka Lakovic como nuevo fichaje del Dreamland Gran Canaria. Tras un largo viaje desde Estados Unidos, el ex del Barça resaltó, minutos después de aterrizar, que espera darle a los amarillos una «chispa para acabar bien la temporada. Espero aportar energía nueva; cuando un jugador llega a mitad de campaña, a veces es una revolución. Lo que quiero es poder ayudar y terminar fuerte el año».

Por otra parte, señaló sentirse «bien» después de dejar atrás esa lesión que detuvo su carrera y expresó que tiene muchos deseos de «volver a jugar al baloncesto. Es verdad que he estado un periodo largo de tiempo fuera, casi un año, pero tengo muchísimos ganas. Quiero estar ya con el resto de mis compañeros para volver a sentir ese ambiente».

Okoye como guía

A la hora de tomar referencias de lo que es el Granca, Metu preguntó a Stan Okoye, que actualmente milita el Morabanc Andorra y que vistió la elástica claretiana durante dos temporadas, para conocer algo más al club. Ambos han compartido vestuario con la selección nigeriana y el examarillo fue una de las primeras personas con las que habló sobre la entidad. «Antes de que se hiciera oficial la firma charlé con Stan (Okoye). Él me comentó cosas buenas tanto del equipo como de la propia Isla, de la que no sé mucho, salvo que está cerca de África. Quiero conocer un poco más sobre la cultura y la historia de Gran Canaria», finalizó el nuevo jugador isleño.