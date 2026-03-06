Chimezie Metu y el método Luka Doncic: el nuevo jugador del CB Gran Canaria se pone a punto con el preparador del esloveno

Al calor del sol californiano y bajo el método Luka Doncic. Chimezie Metu se ha convertido en el fichaje del Dreamland Gran Canaria con el que la entidad quiere mejorar las prestaciones de su juego interior de cara a lo que queda hasta el final de temporada. Los amarillos, que están muy exigidos por su situación clasificatoria en la Liga Endesa, donde están peleando por alejarse del descenso e intentar acercarse a los puestos que dan acceso a competir en Europa el próximo curso, necesitan un plus evidente para cambiar su dinámica. Esa circunstancia, más allá de que la Basketball Champions League es el gran salvoconducto de este proyecto, les ha llevado a firmar al ala-pívot estadounidense con ascendencia nigeriana, que viene de superar una rotura en el tendón de Aquiles de su pierna derecha que sufrió la pasada campaña jugando en el Barça de Joan Peñarroya.

Aunque esa grave lesión le ha mantenido alejado de las pistas casi un año, ya que cayó en desgracia el pasado 25 de marzo en un choque ante el Bayern de Múnich, el interior con pasado en la NBA ha trabajado para recuperarse de la mejor manera posible. Para ello, ha estado durante los últimos meses llevando a cabo su puesta a punto definitiva en Los Ángeles para su regreso en manos del preparador físico esloveno Anze Macek, una figura clave en ese apartado dentro del equipo personal de uno de los mejores jugadores del planeta como Luka Doncic, la gran estrella de los Lakers.

Una figura fundamental

Macek ha estado junto al genio de Liubliana desde el verano de 2021, aunque se conocían con anterioridad, ya que el prepa ya había trabajado con Goran Dragic, otra leyenda eslovena, y con la propia selección balcánica. La conexión entre ambos ha sido total, una cuestión por la que han conformado una relación muy importante para el nivel mostrado por el 77 angelino, que decidió durante el último periodo estival llevar a cabo una transformación de su cuerpo para afrontar el Eurobasket 2025 y esta temporada en la NBA en su mejor versión. De hecho, resultó muy comentada la aparición de Doncic en la portada de la revista Men's Health, la publicación mensual masculina internacional de estilo de vida más grande del mundo, fundada en 1987. Por otro lado, el preparador también guarda una buena relación con Jaka Lakovic, el actual técnico del Granca y que formó parte del staff de Eslovenia que conquistó el oro en el europeo de 2017 con Luka como uno de sus estandartes.

Con esa tesitura, ahora ha sido Metu el que ha decidido unir sus caminos con Anze Macek para confiarle una parte fundamental de su recuperación. Una rotura del Aquiles es una lesión complicada y que puede conllevar una serie de inconvenientes (problemas) a la hora de retornar al mundo profesional, como la pérdida de explosividad o de salto vertical, por ejemplo. De ese modo, el ahora nuevo jugador amarillo no quiso escatimar esfuerzos a la hora de prepararse en condiciones para que, a sus 28 años de edad —cumplirá 29 el 22 de marzo—, pudiera volver a las canchas en un estado óptimo bajo la supervisión de un preparador físico que cuenta con la responsabilidad de ayudar a una figura generacional como es el caso de Doncic.

Necesidad de tiempo

A pesar de las necesidades obvias del Dreamland Gran Canaria en la parcela deportiva, Chimezie Metu requiere algo de paciencia para poder acoplarse bien a la dinámica claretiana y recuperar el ritmo que no tiene después de tantos meses de inactividad. De esa manera, puede que su impacto en el juego no aparezca de forma inmediata, por lo que habrá que observar cómo evoluciona en sus primeros choques con la elástica insular y tener paciencia. No obstante, el interior internacional con Nigeria es un jugador que antes de su lesión mostró tener nivel Euroliga más que evidente y ya hay algunas escuadras de dicha competición muy pendientes de su desarrollo en la Isla estos meses, por lo que su incorporación era una oportunidad que el club grancanario no podía dejar escapar.

Ahora le toca al nuevo miembro del plantel de Jaka Lakovic poner sobre el parquet todo su talento, que es mucho, y demostrar que este tiempo trabajando bajo el método Luka Doncic le ha servido para colocar otra vez su nombre en el mercado de los mejores equipos del viejo continente.