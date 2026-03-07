Caminos entrelazados con ADN Real Madrid para Ziga Samar y Carlos Alocén en el retorno a la actividad del CB Gran Canaria

Pasado blanco, presente claretiano y bases de profesión. Ziga Samar y Carlos Alocén parecen estar destinados a compartir una serie de rasgos que, por ahora, han acompañado las carreras de ambos. Los dos han sufrido lesiones durísimas, como la rotura del tendón de Aquiles por parte del esloveno o la doble rotura de ligamento cruzado del maño, y también han sido figuras cuyo potencial como directores de juego situó sus nombres en el escaparate nacional en plena adolescencia. De hecho, el playmaker de Jesenice sustituyó al de Zaragoza el curso pasado cuando este último tuvo que ser intervenido de la rodilla derecha en lo que fue un infortunio del que ya está recuperado por fin. Sin embargo, con la visita del Real Madrid mañana al Arena, se abre otro capítulo de ese camino entrelazado que han recorrido al reencontrarse con su antiguo club.

Por un lado, Ziga Samar aterrizó en la Casa Blanca en 2017 como un proyecto muy interesante con apenas 16 años y su impacto resultó inmediato. No solo conquistó dos Campeonatos de España consecutivos y cuajó buenas actuaciones en el Next Generation de la Euroliga, el torneo júnior más importante de Europa, sino que formó parte de una de las generaciones más dominadoras de La Fábrica en los últimos años. En el curso 2018/19 ganó todo lo que disputó, incluyendo el trofeo continental celebrado en Vitoria, siendo elegido MVP de la final del nacional, y firmando junto a nombres como Usman Garuba, Mario Nakic o Amar Sylla, todos ellos jugadores ACB, un año de ensueño.

No obstante, una vez culminó su periplo en categorías de formación terminó saliendo de la entidad, dejando atrás un buen recuerdo donde además compartió experiencia con otros ex Granca como Dan Duscak y Rubén López de la Torre. Aun así, el Madrid fue el lugar donde dio un pase clave en su maduración antes de firmar con el Fuenlabrada, con una cesión en Zamora, y con el Alba Berlín antes de recalar en la Isla.

El niño de oro al que frenó una lesión

Mientras tanto, la historia de Carlos Alocén quedó escrita de forma distinta. Después de encandilar a media Europa en el Casademont Zaragoza como el próximo gran proyecto de base nacional, Carlitos firmó con el Real Madrid en 2019, quedándose un año a préstamo en el conjunto aragonés. Después de terminar el curso del covid, se enroló en las filas madridistas y en su primera temporada acumuló buenas sensaciones, dejando pistas de que podía ir a más cuando solo tenía 21 años. No obstante, una rotura del ligamento cruzado de su pierna izquierda en un duelo de Liga Endesa ante el Unicaja en 2022 cambió su rumbo.

Aunque su segunda campaña de blanco no estaba siendo tan relevante como la primera, ese revés acabó cortando su progresión, comenzando un proceso de recuperación que duró casi dos años en el que tuvo que volver a empezar. A pesar de ello, su retorno se produjo en unas circunstancias en las que necesitaba confianza, y eso se alcanza a través de cierto protagonismo, un aspecto que ya no encontró en un Madrid donde la exigencia es máxima. Por lo tanto, en el verano de 2024 se despidió del club tras haber disputado 121 partidos y ganado un total de ocho títulos para fichar por el Dreamland Gran Canaria con la idea de reencontrarse consigo mismo.

Un pasito más

Ahora, con Samar y Alocén vistiendo la elástica claretiana, justo en una temporada complicada y en la que los dos son más que necesarios para mejorar la dinámica, afrontan un nuevo duelo ante los madridistas que será el punto de partida de un final de curso clave. Los amarillos se juegan la permanencia en la ACB, jugar en Europa la próxima campaña y tratar de maquillar algo la temporada con la Basketball Champions League, la única competición donde pueden cumplir, e incluso superar, el objetivo marcado para esta campaña.

A pesar de ello, los dos bases siguen buscando su mejor versión. Ziga ya ha dejado atrás su lesión en el Aquiles y trata de ser más regularidad en su juego, ya que ha mostrado más sombras que luces hasta ahora, aunque es cierto que su papel en varios partidos clave de esta campaña ha sido fundamental, como en los derbis ante el Tenerife. Por su parte, Carlos continúa en su puesta a punto en este nuevo regreso a las pistas, en el que ha tenido algún problema muscular, pero en el que ya ha enseñado que sus virtudes no han desaparecido, para nada. Necesita tiempo.

Por ello, con Andrew Albicy no brillando tanto como acostumbraba, ambos pueden ir dando pasos hacia delante que ayuden a Jaka Lakovic en estos meses en un momento fundamental para la entidad. Y todo empieza con un careo frente a una parte muy importante de sus respectivos pasados como el Real Madrid.