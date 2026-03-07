Jaka Lakovic bendice el nuevo rol de Maniema en el CB Gran Canaria antes de recibir al Real Madrid: «Está preparado para asumir el reto»

Lucas Maniema, listo para su nueva vida en el CB Gran Canaria. Al menos, así es como lo ve Jaka Lakovic, el entrenador del conjunto amarillo, a poco más de 24 horas de verse las caras con el Real Madrid en el Arena (18.00., Dazn) en el que será el primer encuentro tras el parón para la escuadra claretiana. El preparador isleño no dudó a la hora de reseñar que el suizo va a ser el encargado de ocupar el sitio que ha dejado Miqui Salvó tras su grave lesión de rodilla y declaró que confía «plenamente en sus cualidades, no solo en las físicas, sino también en las mentales porque es un chico muy listo; sabe lo que tiene que hacer y cuándo. Durante toda la temporada ha entrenado muy bien y está más que acoplado al equipo. Está totalmente preparado para asumir ese nuevo reto y nos tiene que echar una mano en esa posición de alero».

Otro de los nombres propios de los que habló el esloveno en su comparecencia fue el de Metu, el último fichaje de los grancanarios para tratar de elevar el nivel del plantel. Del internacional nigeriano, el máximo responsable técnico insular relató que es un jugador «de gran nivel y de alta calidad. Es cierto que viene de una lesión, aunque está recuperado y ahora le toca meterse en el ritmo de jugar. Tenemos muchas esperanzas de que nos pueda ayudar. He tenido la opción de hablar con él y físicamente bien; trataremos de incorporarlo a la dinámica lo antes posible».

Ante la llegada de Metu, al que no se le espera mañana ante los blancos, uno de los principales damnificados resulta Louis Labeyrie, quien ha perdido toda la relevancia que tenía a principios de esta campaña en las últimas semanas. Ante eso, Lakovic destacó que sería «lógico que fuera uno de los perjudicados. No obstante, es parte del equipo y, hasta que algo pase o suceda, yo como entrenador lo tengo que tratar como uno más. Luego, si hay algún partido en el que no juegue o no esté convocado será, únicamente, decisión técnica». Todo ello antes de deslizar que en el duelo frente al Madrid pueda tener algún minuto como tres como «una respuesta al enorme físico que tienen en ese puesto. Tenemos que tener preparadas varias opciones para cuando quieran aprovechar esa ventaja».

El Madrid, un equipo de máxima élite

A la hora de hablar del Real Madrid, el técnico de Liubliana manifestó que se trata del «mejor equipo de la Liga Endesa ahora mismo. Posee una plantilla muy larga, con una calidad de altísima categoría. No podemos cometer errores, no podemos concederles oportunidades de anotar canastas fáciles porque nos van a castigar, ya que son los que mayor provecho sacan de esas acciones. Debemos estar fuertes y seguros en el rebote defensivo, así como estar preparados para frenar a Facundo Campazzo, Andrés Feliz, Theo Maledon y Mario Hezonja, que es su jugador más en forma. Puedo mencionar a cualquiera, porque tienen un plantel en el que cualquiera puede resolver el choque».

Asimismo, recalcó la importancia de estar acertados en la parcela ofensiva, citando las dos únicas derrotas blancas en la ACB en lo que va de temporada (ante el Baskonia y el Barça), donde ha encajado más de 100 puntos: «Es verdad que en sus tropiezos les han anotado mucho. Si normalmente tienes que ser capaz de estar bien en ataque para ganar a cualquiera, contra el Madrid hay que estar especialmente inspirado. Para competir bien ante ellos hay que ser eficientes. Para tumbar al Madrid tienes que hacer un partido casi perfecto», apostilló.

Un parón en mal momento y un marzo demoledor

Por último, Lakovic esclareció que el parón por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA no le ha venido «superbién» a sus pupilos, aunque remarcó que a nivel físico llegarán «bien al final de esta temporada. Hemos tenido dos semanas de trabajo buenas, pero el hecho de no jugar y no estar juntos nos ha perjudicado porque creo que veníamos en una línea ascendente pese a perder contra el Bilbao. Ojalá que podamos continuar donde lo dejamos a nivel de confianza; solo necesitamos ahora coger algo de ritmo de partido».

En cuanto al mes de marzo, que va a ser muy duro para los claretianos (Real Madrid, La Laguna Tenerife, UCAM Murcia, Nymburk, Breogán y Joventut son los rivales amarillos en los próximos días), el estratega balcánico resumió que va a ser «importante, pero también debemos ser conscientes de que hay que focalizar en el partido a partido. Pase lo que pase mañana, debemos tener claro hacia dónde vamos y cómo vamos. Ahora mismo, es clave mantener la confianza y la línea ascendente que llevaba el equipo antes del parón».