Previa CB Gran Canaria-Real Madrid: Un 'coco' para arrancar la operación salvación

El coco visita el Arena algo herido, pero dispuesto a no tropezar más. El Dreamland Gran Canaria inicia su camino hasta el final del curso con la idea de ir cerrando las metas volantes que ha ido encontrando por el camino después del parón obligado por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA, siendo la salvación la primera de ellas de forma casi incontestable tras el triunfo de ayer del Burgos sobre el Bilbao. Sin embargo, no es nada agradable arrancar los meses decisivos de la temporada con un careo ante todo un Real Madrid que, aunque es cierto que caer en el Torneo del KO les ha hecho algo de pupa y que Scariolo está cuestionado por la grada blanca, continúa siendo un rival al que es complicadísimo tumbar (18.00 horas, Dazn).

Lo cierto es que nunca es buen momento para enfrentarse al club más dominador del baloncesto nacional en los últimos 15 años, pero en el caso del Granca se hace un poco más sangrante. El cuadro amarillo viene de dos semanas en las que no ha podido entrenar en condiciones por la ausencia de los jugadores concentrados con sus selecciones, con el fichaje de Metu llegando demasiado tarde –no va a estar disponible hoy– y con la sombra del resbalón ante el Bilbao aún presente.

Para este choque, Jaka Lakovic va a empezar a enseñar los encajes que tendrá que hacer a partir de ahora para conformar la rotación de su juego exterior. Ante la lesión sufrida por Salvó, Lucas Maniema será el encargado de jugar en esa posición, tal como relató el propio esloveno en la previa del choque. El suizo va a tener en sus manos la responsabilidad de darle descanso a Nico Brussino, aunque la opción de juntar en pista a Isaiah Wong y Kassius Robertson va a ser otra de las variantes que puede emplear el preparador de Liubliana. Del resto, toda la plantilla claretiana está a su disposición, salvo Metu.

Hezonja señala el camino

Mientras tanto, el Real Madrid aterriza en la Isla tras el varapalo copero y dos victorias sanadoras seguidas en Euroliga que les hacen coger aire. No obstante, existe un ambiente algo enrarecido sobre la figura de un Sergio Scariolo algo pitado por la afición, por lo que no visitan el Arena con la máxima tranquilidad. Aun así, el nivel de jugadores como Mario Hezonja, que está jugando un baloncesto fantástico en los últimos meses, marca la tendencia hasta en los peores momentos de juego.

Hablar de los blancos es hacer también referencia a un plantel impresionante en la parcela física y que va a obligar en ese sentido a los grancanarios a desfondarse, teniendo que elevar la intensidad y los contactos con el objetivo de no ser devorados por un rival cuyo empuje es absoluto. A todo eso hay que sumar la cantidad de talento desbordante que tienen. Además, el técnico italiano cuenta con todos sus jugadores disponibles, por lo que deberá hacer descarte.

Sea como sea, en este partido en el que lo normal es tener poco que perder y mucho que ganar, la necesidad aprieta si no se quiere sentir el vértigo de pelear por la permanencia. La realidad refleja que lo de esta tarde es imposible y tendrán que ser los insulares los que convenzan al mundo de lo contrario.