'Felizidad' incompleta del CB Gran Canaria ante un Real Madrid que se impone sobre la bocina (80-82)

Derrota cruel del Dreamland Gran Canaria en un partido en el que los amarillos tuvieron al Real Madrid contra las cuerdas, pero al que un canastón sobre la bocina de posesión de Andrés Feliz dejó a los grancanarios sin poder extender el encuentro a la prórroga, encajando los blancos su decimocuarta derrota del curso por un ajustado 80-82.

Mike Tobey, con un 21 de valoración, merced a sus 22 puntos, tres rebotes y dos asistencias, fue el jugador amarillo más destacado del partido, aunque los grandes protagonistas de la remontada interruptus en la segunda parte fue la dupla Isaiah Wong y Pierre Pelos.

Un Tobey pletórico

El Dreamland Gran Canaria arrancaba con el pie derecho en su duelo ante el Real Madrid, liderado en ataque por el mejor Mike Tobey de la temporada, que prácticamente se bastaba para mantener a raya a los merengues, con 12 puntos de su cosecha, triple incluido, que cogía por sorpresa a los hombres de Sergio Scariolo (16-7).

Nico Brussino con un triple se sumaba a la fiesta de los amarillos que aprovechaban la empanada en la pintura de los merengues para abrir más el boquete en el marcador con sendas canastas de Vila y Kuath que obligaban a los blancos a detener el juego a 2:41 para el final del primer acto (23-12).

Alocén hurgaba en la herida de sus ex con un robo de cartera para terminar colocando una bandeja a placer tras correr toda la pista en solitario. Maledon recortaba diferencias con un 2+1 y Kuath liberado se atrevía con un lanzamiento de triple que a pesar de no tocar ni el aro rival sacaba una sonrisa en el respetable ante la osadía del sursudanés.

Llull, al rescate de los blancos

Los tiros libres y Llull metían al Real Madrid en la pelea en una recta final en la que el palmeo de Tobey se quedaba sin subir al luminoso, cerrándose el primer cuarto con un 25-20 favorable a los soldados de Jaka Lakovic.

Dos canastas de Pelos en el reinicio del juego encontraban la respuesta con intereses de los merengues que endosaban dos triples consecutivos de Okeke y Llull que lideraban la remontada que Len dejaba a un punto de distancia en un abrir y cerrar de ojos, obligando a Lakovic a parar el juego a 6:43 para el descanso (30-29).

Cambio de inercia

El cambio de inercia se hacía realidad con un Granca que daba demasiadas facilidades a los blancos que con un mate de Okeke y dos triples consecutivos del Facu Campazzo terminaban por dinamitar el marcador obligando a Jaka Lakovic a detener el partido a 4:17 para el descanso (32-39).

El Granca intentaba recortar diferencias con un triple de Robertson y una buena canasta de Pelos, pero el Real Madrid se aferraba a Tavares y a un nuevo triple de Lyles para sofocar el intento de rebelión claretiano, llegándose al ecuador del choque con un 38-46.

Tapón de Pelos a Tavares

El encuentro se reiniciaba con Pierre Pelos como protagonista con una canasta y un gorro a Tavares, reaccionando el Madrid con un nuevo triple, obra del Facu Campazzo, en un intercambio de golpes que de momento beneficiaba a los blancos que se mantenían comandando el marcador.

Un triple y una canasta de Abalde le servía a los merengues para volver a situarse por encima de la barrera psicológica de los 10 puntos, a pesar de no ser su mejor partido en cuanto a ritmo de juego, llevando a Jaka Lakovic hasta el pedal del pánico a 5:24 del final del tercer cuarto, ante la posibilidad de un nuevo despegue definitivo de los blancos (42-55).

Exhibición de Wong

El Facu Campazzo totalmente liberado ensartaba otro triple que dejaba herido de muerte a los amarillos que minimizaban el golpe con un canastón de Wong. Alocén intentaba hacer magia con su varita ante sus ex, pero la tiranía blanca impedía todo intento de remontada, a pesar de que los de Sergio Scariolo tampoco estaban haciendo un partido redondo ante los amarillos.

Un 2+1 de Wong y dos tiros libres convertidos por Brussino daban ánimos renovados a la parroquia local ante un Real Madrid que ponía en liza a Izan Almansa, que renunció a reforzar a los blancos tras la lesión de Miqui Salvó.

Llull paliaba la exhibición final de Isaiah Wong, quien con un triple estrechaba el marcador para llegar vivos al último asalto con un 56-62 que seguía dando la ventaja a los madrileños.

Intercambio de golpes

Almansa inauguraba el último acto, pero el Granca respondía con un vuelo sin motor de Kuath tras ser asistido magistralmente por el Harry Potter amarillo, Carlos Alocén. Pero la algarabía del respetable la cortaba Procida desde fuera del arco (58-67).

El intercambio de golpes entre Almansa y Kuath no cambiaba nada en el electrónico. Albicy perdonaba el adicional tras ensartar su primer triple en el partido que amenazaba la tranquilidad de los blancos, mientras el respetable apretaba desde la grada, con más de siete minutos por disputarse (63-69).

El Madrid no cierra el choque

El Granca aceleraba ante la incapacidad del Real Madrid de cerrar el partido y despertaba las alarmas en el banquillo visitante tras dos tiros libres convertidos por Pelos y un nuevo triple de Tobey que provocaban un tiempo muerto a 6:05 para el final (68-69).

Un parcial de 0-4 de los blancos obra de Tavares y Abalde llevaban a Lakovic a detener el juego a 4:37 para el final con un 68-73 en el marcador.

El Dreamland Gran Canaria se negaba a entregar la cuchara e igualaba la contienda con un triplazo de Tobey y dos tiros libres convertidos por Pelos. Campazzo sacaba una falta dudosa a Brussino que permitía al argentino devolver la ventaja a los blancos, pero Isaiah Wong impartía justicia con un 2+1.

Los amarillos perdían a Brussino al ver su quinta personal y Abalde devolvía a los amarillos el 2+1 en un final no apto para cardíacos (75-78).

Un final infeliz

Wong y Robertson ponían la igualada desde los tiros libres, Pelos interceptaba un pase de Llull, pero el aro escupía el lanzamiento de Wong desde cinco metros. Campazzo adelantaba a los blancos desde la línea de tiros libres, pero Pelos forzaba un tiempo muerto a 19.6 segundos para el final tras colocar un gancho desde el poste que mantenía la igualdad en el marcador.

La pizarra de Scariolo terminaba ganando la partida, siendo Feliz el ejecutor sobre la bocina la canasta que daba el triunfo final a los merengues por 80-82.