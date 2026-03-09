El anhelo de Chimezie Metu, el nuevo jugador de CB Gran Canaria: «Han sido unos meses un poco locos; solo quiero ser yo mismo»

Volver a empezar, pero de amarillo. Chimezie Metu, que en unos días cumplirá 29 años de edad, ha elegido el Dreamland Gran Canaria como el lugar idóneo para su propia resurrección. Tras casi un año lesionado, después de sufrir en un partido de Euroliga ante el Bayern de Múnich una rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha vistiendo la elástica del Barça, el jugador internacional por Nigeria ha aterrizado en la Isla con la intención de recuperar la versión que ya mostró antes de ese duro problema físico. Así lo ha manifestado el nuevo ala-pívot claretiano, que destacó que ha vivido muchas cosas en un corto espacio de tiempo, incluyendo ofertas de equipos potentes que no se concretaron.

«Los últimos meses han sido un poco locos, han sucedido muchas cosas. Es verdad que hubo rumores que me vincularon con equipos de la Euroliga, algunos fueron verdaderos y otros no, aunque sí es cierto que tuve ofertas. No obstante, creo que algunos de esos clubs que me llamaron no estaban siendo capaces de controlar lo que les estaba sucediendo de puertas para dentro y es por eso que he terminado aquí, pero no me quejo. Creo que Gran Canaria es el sitio donde tengo que estar en este momento de mi carrera, para volver al 100% y demostrar que puedo jugar a gran nivel; solo quiero ser yo mismo. Esta es una gran oportunidad, estoy feliz de haber acabado en la Isla», relató el interior.

Presentación de Chimezie Metu, nuevo fichaje del Granca / Andrés Cruz

Sin embargo, el ahora dorsal 25 grancanario no quiso mojarse a la hora de hablar de si puede o no jugar desde ya. El conjunto dirigido por Jaka Lakovic disputa este miércoles (20.00 horas, Teledeporte) un derbi canario clave por el primer puesto de su grupo en la Basketball Champions League ante La Laguna Tenerife en el Santiago Martín, pero Metu prefirió ser cauto. «Estoy en un punto en el que puedo ayudar en los entrenamientos, pero, al mismo tiempo, quiero estar listo del todo para sumarle al equipo en la pista. Mi preocupación ahora mismo es llegar a ese punto; estoy en un equipo que ni mucho menos se ha rendido, que todavía lucha por ganar y por cosas importantes. Espero estar preparado lo antes posible para aportar. ¿Que cuándo estaré para jugar? Ya veremos», resumió el ex del FC Barcelona.

Ayuda del 'staff' y llegar a un equipo que todavía «está peleando por títulos»

Asimismo, el jugador con pasado en la NBA también explicó que sus conversaciones con Jaka Lakovic, el preparador del Granca, se han basado en tratar de facilitarle las cosas en los aspectos «tácticos para hacerme el aterrizaje un poco más ameno. Sobre el rol que voy a tener no hemos hablado demasiado. Lo que sí sé es que, habiendo visto ya cómo juega el equipo tanto ahora como la temporada pasada, el entrenador da mucha libertad a los jugadores a la hora de estar sobre la cancha. Por tanto, una vez esté listo aportaré desde esa libertad».

Por último, Metu argumentó que no se pensó «demasiado» su fichaje por la escuadra claretiana, ya que es un sitio que conocía y donde considera que aún puede pelear por títulos: «Sé que muchos jugadores muy buenos han pasado por el club y han tenido éxito. Venir a Gran Canaria, a un equipo consolidado que, además, todavía está peleando por ganar títulos, era una ocasión que no podía desaprovechar», finalizó.