Chimezie Metu va a tener restricción de minutos en sus primeros partidos con el CB Gran Canaria

Durante su rueda de prensa de presentación, Chimezie Metu no quiso certificar cuándo va a estar disponible para ponerse la camiseta del Dreamland Gran Canaria en un partido oficial, algo normal dado que lleva casi un año parado tras esa rotura en el tendón de Aquiles de su pierna derecha que sufrió en 2025. Por esa razón, el olímpico en Tokio 2020 va a tener una restricción de minutos en sus primeros compromisos con la entidad grancanaria para hacer algo más sencillos los últimos pasos de su regreso definitivo.

En el seno del club isleño no quieren correr riesgos con su nuevo fichaje y van a mimarle para que vuelva a las pistas en las mejores condiciones, tanto por el beneficio del equipo que entrena Jaka Lakovic como por el del propio jugador. De hecho, este tipo de procesos son más que habituales tras lesiones de tanta gravedad como la sufrida por el nigeriano, que ha hecho un esfuerzo durante los últimos meses para ponerse a punto en las manos del esloveno Anze Macek, el preparador físico personal de Luka Doncic, el jugador de los Lakers, en Los Ángeles.

Trabajo con el grupo

De esa manera, Metu va a trabajar mañana junto al resto de sus compañeros en la sesión previa al viaje hacia La Laguna para disputar el derbi ante el Tenerife del miércoles (20.00 h.), donde los claretianos pueden cerrar de forma definitiva su clasificación para los cuartos de final de la Basketball Champions League como primeros de su grupo. En ese entrenamiento se evaluará el estado del interior nigeriano para determinar si puede ser de la partida ante el eterno rival.

Si no está para jugar ese duelo frente a los aurinegros, habrá que esperar hasta el sábado, el día señalado para que el Granca visite a uno de los conjuntos más en forma de la Liga Endesa como el UCAM Murcia (18.00 h., Dazn) para que realice su estreno oficial como claretiano. Sea como sea, se tendrá paciencia lógica con Metu en estas primeras semanas.